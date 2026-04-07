【CARE PRO】ビックカメラ池袋西口IT tower店️にてPOP UPイベント開催

株式会社ベースメントファクトリーデザイン

トリートメント浸透促進器「CARE PRO DEEP」を体験・販売

株式会社ベースメントファクトリーデザインは、プロフェッショナル向けヘアケアデバイスブランド「CARE PRO（ケアプロ）」のPOP UPイベントを、2026年4月10日（金）～4月12日（日）の3日間、ビックカメラ池袋西口IT tower店️3F 「トライフル」スタジオ内にて開催いたします。

本イベントでは、トリートメント浸透促進器「CARE PRO DEEP」を実際に体験しながらご購入いただけます。

CARE PRO DEEP 39,600円（税込）

ヘアサロン導入率No.1*であるトリートメント浸透促進器のホームユースモデル。

トリートメント塗布後に使用することで、1秒間に最大数百万回もの超音波振動によりトリートメント成分の浸透をサポートするホームケアデバイスです。

独自の「超浸透テクノロジー(TM)」により、トリートメント成分を細かく叩き込み、自宅にいながら、サロン帰りのようなツヤ・まとまり・なめらかな指通りへと導きます。

*2025年11月21日～2025年11月24日において、日本全国のトリートメント施術を行う美容師１７２名を対象に実施した、株式会社ジャストシステムのインターネットリサーチ（Fastask）より

【購入特典・来場特典】

本イベント期間中、以下の特典をご用意しております。

■ 購入特典

・POP UP期間中、「CARE PRO DEEP」をお買い上げのお客様に、

「CARE PRO DEEP専用トラベルポーチ」をプレゼントいたします。

■ 来場特典

・店頭で「CARE PRO公式Instagramをフォロー」いただいた方に、

「CARE PROオリジナルヘアクリップ」をプレゼントいたします。

※いずれも数に限りがございます。

CARE PRO DEEP専用トラベルポーチCARE PROオリジナルヘアクリップ

※写真はイメージです。

イベント概要

開催期間：

2026年4月10日（金）16:00～20:00

2026年4月11日（土）12:00～20:00

2026年4月12日（日）12:00～20:00

開催場所：ビックカメラ池袋西口IT tower店️ 3F 「トライフル」スタジオ内

営業時間：10:00～21:00

販売商品：CARE PRO DEEP

CARE PRO DEEPについて

出典：公式HP

「CARE PRO DEEP」は全国の45,000店舗以上のヘアサロンで使用されているトリートメント浸透促進器「CARE PRO professional」のホームケア用モデルになります。

CARE PRO professional （professional専用モデル）

人の手による浸透促進を凌駕する「超浸透テクノロジー(TM)️」

これまでトリートメントの浸透促進手法といえば、「手で揉み込む」「時間を置く」といった方法が一般的でした。

しかし、「CARE PRO DEEP」は、そのような手間をかけることなく、トリートメントの浸透促進を効率よくサポートします。

業務用「CARE PRO professional」と同様に、本体内部に「超浸透テクノロジー(TM)」をプログラミングしたコンピューターチップを搭載し、

トリートメントが持つ髪への補修をサポートし、美しい髪へと導きます。

CARE PRO DEEP超浸透テクノロジー(TM)︎使用時

また、ホームケア用として、防水性能やデザイン・形状を最適化しました。

「テクノロジーの力で、トリートメントが持つ髪への補修をサポートする」というこれまでのアプローチに加え、「美容デバイスの最高峰*」としてふさわしいデザイン性、機能性を併せ持っています。

ヘアデザインを楽しみ、社会で活躍する人々に自信を与え、

エレガントな毎日を届けるというミッションを実現します。

*ブランドにおいて

CARE PRO について

CARE PRO DEEP（ホームケア専用モデル）

2017年、プロフェッショナルビューティーブランド「CARE PRO」が東京の銀座・渋谷・表参道・原宿のハイクラスヘアサロンに製品を発売して以来、瞬く間に、世界中のヘアデザイナーに求められ、最新のテクノロジーによる施術スタイルを提案し続けています。

「エレガンスをまとい、美しさを極め、より多くの人が輝く日々を送る。そんな世界観を創造するラグジュアリーブランド」

これは、お客様にエレガントに人生を謳歌していただくべく掲げられた「CARE PRO」のビジョンです。

ヘアデザインを妥協なく楽しみ、社会で活躍する人々に自信を与え、エレガントな毎日を届けるというミッションを実現します。

【CARE PRO ブランドサイト】

https://www.carepro-hairmedication.com

【SNS公式アカウント】

＜Instagram＞

http://instagram.com/carepro_official

＜X＞

https://x.com/CareProOfficial

＜facebook＞

https://www.facebook.com/carepro.official/

＜You Tube＞

https://www.youtube.com/@carepro8009

＜LINE＞

https://lin.ee/jr6eRmE

＜微信＞

http://weixin.qq.com/r/7xK4oCPERH47rWfD90f9

＜小红书＞

https://xhslink.com/m/9JR3VprVDZi

＜优酷＞

https://www.youku.com/profile/index?uid=UMTYzMzQxNzM3NDA=