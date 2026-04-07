越境EC企業xxxxnese、日本市場に本格参入AI活用D2Cモデルで「OXIA」の国内販売開始

株式会社xxxxnese

越境ECプラットフォーム事業を展開する株式会社xxxxnese（本社：千葉県千葉市、代表取締役：厳 盛日、樋口 智丈、読み：ニーズ、以下「xxxxnese」）は、吸引式フレーバーデバイス「OXIA（オキシア）」の日本国内販売を正式に開始いたしました。これまで海外市場を中心に展開してきたxxxxneseは、本リリースをもって日本国内

市場へ本格参入し、グローバルと国内を統合した販売体制を構築します。

■ 日本市場への展開背景

近年、日本市場は高い品質基準と消費者の審美性の高さから、海外ブランド・メーカーにとって極めて魅力的な市場とされています。一方で、

・販売チャネルの構築（EC・実店舗）

・ローカライズ対応（言語・UI・訴求設計）

・マーケティングおよび流通設計

といった複合的な要素が求められ、単独での参入は依然として難易度の高い状況です。

xxxxneseはこれまで、越境EC事業を通じて日本ブランドの海外展開を支援すると同時に、グローバル市場における販売およびマーケティング基盤を構築してきました。

今回のOXIA国内展開は、こうした知見と基盤を活用し、「海外で成立したプロダクトを、日本市場に最適化して展開する」というモデルを実証する取り組みです。

また現在、同様の課題を持つ海外ブランド・メーカーからの日本展開ニーズも増加しており、今後はOXIAで構築した販売基盤を活用し、日本市場への参入支援および共同展開を進めていく予定です。

■ AIを活用したEC運用体制

OXIAの販売基盤では、AIを中核とした設計・運用体制を構築しています。

従来のEC運用は、制作・分析・改善といった各工程に人的リソースが必要とされてきましたが、xxxxneseではこれらのプロセスをAIによって統合・最適化しています。



具体的には、

・ECサイトの構築およびUI/UX改善（商品ページ生成・コピー最適化）

・広告クリエイティブの生成

・SNS投稿案の生成および配信設計の最適化

・顧客データ分析に基づくLTV最大化施策の設計



といった領域において、AIを活用した運用を実施しています。

また、これらの施策は単発の改善にとどまらず、データを蓄積しながら継続的に精度を向上させる運用モデルとして設計されています。



さらに、これらの仕組みは複数ブランドへの横展開を前提として設計されており、スケーラブルな事業基盤として機能します。

■ OXIA（オキシア）プロダクト概要

OXIAは、ニコチン・タールを含まないフレーバーデバイスです。

・6種類のフレーバー展開

（Lemon Spark / Mist Mint / Shine Muscat / Grape Drop / Jasmine Tea ほか）

・約800回使用可能

・購入後すぐに使用可能な設計



従来の喫煙や電子タバコとは異なり、「吸う時間そのものを整える体験」として再定義しています。

またOXIAは、日本市場に向けた最適なブランディング設計を行っており、ブランド名、プロダクトデザイン、パッケージに至るまで、過度な主張を抑えたミニマルで落ち着いたトーンを基調とし、日本の消費者が好む審美性や空気感に合わせて設計されています。

日常の中で自然に馴染むことを重視し、視覚的なノイズを減らすことで、使用する時間そのものの質を高めるデザイン思想を採用しています。



単なるプロダクトではなく、「静かな余白の時間をつくるためのツール」として、

日本のライフスタイルに適した形で展開しています。

OXIA Grape Drop 2.2ml / 800 puffsOXIA Mist Mint 2.2ml / 800 puffsOXIA Vesper Martini 2.2ml / 800 puffsOXIA Lemon Spark 2.2ml / 800 puffs

OXIA 公式サイト :https://oxia.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=oxia_launch&utm_content=brand_link

■ 今後の展開

xxxxneseはこれまでに構築してきた越境ECの知見および販売基盤に加え、OXIAの国内外展開で得られる運用ノウハウを活用し、単一ブランドの成長にとどまらず、複数ブランドを同時に展開可能な体制を構築し、グローバル市場への進出を、より効率的かつ高いスピードで拡大していきます。

具体的には以下の領域を強化していきます。

・国内外の販売チャネル拡大（日本・東アジアを軸とした多地域展開）

・AIを活用したマーケティングおよび運用の自動化・高度化

・生産から販売までのグローバル流通ネットワークの拡大

・新プロダクトおよび新ブランドの開発支援・展開

また、OXIAで構築された販売モデルを基盤とし、海外ブランド・メーカーの日本市場参入支援および共同展開も推進していく予定です。

xxxxneseは今後も、

「プロダクト × テクノロジー × 流通」を統合した仕組みにより、

再現性と拡張性を兼ね備えた次世代のブランド運営モデルを構築してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社xxxxnese

事業内容：越境EC事業 / D2Cブランド運営 / EC構築支援

URL：https://xxxxnese.com/

■ ブランドサイト

https://oxia.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社xxxxnese

Email：promo@oxia.jp