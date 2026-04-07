【NEDO「GENIAC-PRIZE」特別賞受賞】京都の老舗寝具メーカー×伴走型AI支援のGns。多言語対応のAIチャット「IWATA 眠りのコンシェルジュ」が地域賞に輝く

株式会社Gns

株式会社Gns（本社：京都府京都市中京区、代表取締役：渡邊 高行）は、株式会社イワタ（本社：京都府京都市中京区、代表取締役社長：岩田 有史）と共同開発したAIチャットサービス「IWATA 眠りのコンシェルジュ」が、2026年3月24日、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）主催の懸賞金活用型プログラム「GENIAC-PRIZE」において、特別賞「地域賞」を受賞したことをお知らせいたします。

■ 受賞の背景と評価ポイント

「GENIAC-PRIZE」は、経済産業省とNEDOが生成AI分野の研究開発・社会実装の促進を目的として実施するプログラムです。

今回「地域賞」を受賞した「IWATA 眠りのコンシェルジュ」は、老舗寝具メーカーであるイワタが長年培ってきた睡眠・寝具に関する高度な専門知識をAI化し、実装したサービスです。以下の点が特に高く評価されました。

社会課題への対応： AIを活用し、深刻化する人材不足の課題に対する具体的な解決策を示した点。

専門性の言語化と実装： 企業独自の専門知識や暗黙知を引き出し、独自のAIサービスとして構築した点。

グローバル展開への貢献： 多言語対応により、地域企業でありながら海外の顧客へ直接価値を届けられる仕組みを実現した点。

■ 「IWATA 眠りのコンシェルジュ」の4つの特長

本サービスは、スマートフォンやPC、実店舗のタブレットを通じ、睡眠や寝具の悩みに24時間365日対応する相談窓口です。

- 24時間365日、いつでも相談可能夜間や休日でも、睡眠に関する不安や疑問をその場で早期解消できます。- 多言語対応（日・英・中）でインバウンド対応を強化多言語対応スタッフが不在の店舗でもAIが接客を補完し、訪日・海外顧客に安心感を提供します。- AIと人による「ハイブリッド接客」の実現AIが一次対応として睡眠傾向などをヒアリングし、その情報をもとに店舗スタッフがより専門的な提案を行う、利便性と専門性を両立した設計です。- 購入後も続く、継続的なアフターサポート商品選びだけでなく、干し方やメンテナンスの相談にも対応し「買って終わり」にしない顧客体験を提供します。

■ 株式会社Gnsが提供する「伴走型AI導入支援」とは

本プロジェクトを技術・実装面で伴走支援した株式会社Gnsは、企業固有の強みを整理・可視化し、AIに実装する支援を行っています。汎用的なAI導入にとどまらず、以下のような課題を持つ企業様の「次の一手」を強力にバックアップします。

- 自社の専門知識や接客ノウハウをAIに組み込み、顧客体験を向上させたい- 人手不足解消のため、問い合わせ対応や社内業務をAIで効率化したい- 多言語対応を進め、インバウンドや海外顧客との接点を強化したい- 自社の強みを活かした独自のAIサービスを構築し、新規事業につなげたい- AI導入の要件整理から現場への定着、社内研修までを一貫して伴走してほしい（提供サービス：DX支援／チャットボット開発／生成AI研修／生成AIセミナー登壇 など）

■ 今後の展望

株式会社Gnsは、今回の株式会社イワタ様との取り組みをモデルケースとし、地域企業が有する専門知識をAIで国内外へ届ける取り組みをさらに加速させます。生成AIを単なる効率化ツールではなく「価値創出の手段」として活用し、地域企業の持続的成長と新たな顧客接点の構築に貢献してまいります。

■ 両社代表コメント

株式会社イワタ 代表取締役社長 岩田 有史

生成AIの活用は、単なる業務効率化にとどまらず、当社にとって新たな価値創造の扉を開きつつあります。 その第一歩となるのが、「IWATA 眠りのコンシェルジュ」の取り組みです。

Gns様による、企業の特性に合わせた伴走支援のおかげで、自社に最適な形での導入を実現することができました。

今後も「IWATA 眠りのコンシェルジュ」のサービス向上および、社内業務における生成AIの活用を積極的に進めてまいります。

株式会社Gns 代表取締役 渡邊 高行

「IWATA 眠りのコンシェルジュ」は、株式会社イワタ様が長年培ってこられた価値があったからこそ、形にすることができたものです。

このような栄えある賞をご一緒させていただけたことを、心より光栄に感じております。

弊社は今後も、京都・関西の中小企業様を中心に、築き上げてこられた価値を「新たな価値」へと転換する支援ができるよう、一層精進してまいります。





■ 会社概要

【支援先（共同開発先）】株式会社イワタ

所在地：〒604-8182 京都市中京区堺町通姉小路下ル大阪材木町701番地2

代表者：代表取締役社長 岩田 有史

設立：1963年8月23日

事業内容：寝具の開発・製造・販売 ほか

URL：https://www.iozon.co.jp/

【支援元】株式会社Gns

所在地：京都府京都市中京区錦小路通室町西入天神山町280

代表者：代表取締役 渡邊 高行

事業内容：伴走型AI導入支援、生成AIを活用したDX推進 ほか

URL：https://go-nextstage.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社Gns

担当：渡邊 高行

E-mail：info@gns-japan.com