株式会社ZebraX、AIエージェント実装支援サービス「即戦力AI社員」の提供開始を発表──プレリリース期間中は初月無料、月額15万円～・無料ROI（投資対効果）診断レポートを提供

株式会社ZebraX

株式会社ZebraX（所在地：東京都渋谷区）は、法人向けAIエージェント実装支援サービス「即戦力AI社員」の正式提供に先立ち、プレリリースを開始いたします。月額15万円～、プレリリース期間中のお申し込みは初月無料にてご提供いたします。

AIエージェントの活用を検討している企業に対し、業務課題のヒアリングから最適なAIエージェントの設計・実装、そして現場への定着まで一気通貫で支援します。

■ サービス提供の背景

生成AIツールの普及が急速に進む一方、「ツールを導入したものの業務に組み込めていない」「一部の担当者しか使っておらず、現場に広がらない」といった課題を抱える企業が依然として多い状況です。

特に2025年以降、Anthropic社のClaudeをはじめとするAIエージェントは、従来のAIツールとは一線を画す「自律的に業務を実行できる」存在へと進化し、1人が何十倍もの生産性を発揮する仕組みを、現実のものにしつつあります。しかしその可能性を最大限に活かすには、自社業務に合わせた実装設計と、現場への定着支援が不可欠です。

当社はこの課題に正面から向き合い、「導入して終わり」ではなく、AIエージェントが御社の即戦力として機能するまで伴走することをコンセプトに、本サービスを立ち上げました。

■ 「即戦力AI社員」サービスの特長

1. 御社業務に合わせた設計・実装を代行

汎用ツールを渡して終わりではなく、業務フローを深くヒアリングした上で、最もROIの高いポイントにAIエージェントを設計・実装します。Anthropic社のClaude等の最新技術を活用し、スピーディーに形にします。

2. 現場定着まで伴走──「使われないAI」を防ぐ

実装後も現場スタッフへのレクチャーと定着フォローを継続実施。担当者が変わっても機能し続ける仕組みづくりを支援します。「入れっぱなし」にしないことが、当社の最大の強みです。

3. 小さく初めて着実に結果が見える

月額15万円～のスモールスタートプランから始められます。「何から始めればいいかわからない」段階からでも大丈夫。専任担当が業務課題を整理し、最初の一歩を一緒に設計します。

■AIエージェントの主な活用領域

・営業・提案業務： 顧客情報をもとに提案書・メール文面をAIが自動生成。1件2時間の資料作成が約20分に短縮され、商談に集中できる環境を実現。

・採用・人事業務： 求人要件と候補者情報を照合し、スカウト文をAIが自動作成。送信数を維持しながら担当工数を大幅削減。

・バックオフィス・問い合わせ対応： FAQやマニュアルをAIが学習し、社内外の問い合わせに24時間自動回答。対応漏れや担当者への負荷を削減。

・分析・レポート自動生成： 売上データや顧客情報をAIが自動集計・分析し、レポートを自動生成。手作業での集計・資料作成の時間を削減し、意思決定に必要な情報を即座に提供。

■ 無料ROI(投資対効果)診断受付中

「AIエージェントを導入したら、うちの会社でどれくらいの効果が出るの？」その問いに、数字でお答えします。ヒアリング後に御社専用のROI診断レポートを無料で作成・提供いたします。

レポートに含まれる内容：

1御社業務における削減可能な工数・コストの試算

2最適なAIエージェント活用領域の提案

3導入ロードマップと期待効果のまとめ

▼ 無料ROI診断のお申し込みはこちら：https://timerex.net/s/k.furihata_b85c/f77ef7cb/

■ 「即戦力AI社員」サービス概要

サービス名： 即戦力AI社員

サービス内容： AIエージェントの実装支援

URL： https://zebrax.jp/service/ai-support

お問い合わせ： https://zebrax.jp/contact

■ 会社概要

会社名：株式会社ZebraX

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：降籏 和希

設立：2025年12月

事業内容：AIエージェント実装支援・AIシステム開発・法人向けAI活用支援

HP：https://zebrax.jp/home

お問い合わせ：https://zebrax.jp/contact