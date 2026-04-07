海技教育・訓練のデジタル化を支援する伍拾雀堂（ごじゅうからどう）、国内最大級の国際海事展「Sea Japan 2026」に初出展
（ブースイメージ）
株式会社伍拾雀堂（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：脇塚明子）は、2026年4月22日（水）・23日（木）・24日（金）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級の国際海事展「Sea Japan 2026」に初出展いたします。
同展では、海技教育・訓練の課題に対し、デジタルツールを活用した新たなアプローチを提案。開発中の次世代「操船シミュレーター」の体験デモをはじめ、初公開となる「六分儀」など4つのコンテンツを展示いたします。
Sea Japan 2026 展示内容
1. 操船シミュレーター デモンストレーション
当社が長年培ってきた操作感と信頼性を基に、開発中の次世代「操船シミュレーター」の窓外視界模擬を初披露いたします。
2. 灯火形象物教材
海技教育機関で採用実績を持つ、海上衝突予防法等の法規に基づいて制作された3DCG教材です。見る角度によって異なる灯火・形象物の組み合わせを全方位から確認できます。新項目の「掃海艇」を公開いたします。
3. 【初公開】六分儀（開発中）
実物に触れる機会が限られる「六分儀」を3DCGで再現し、構造や仕組みを視覚的に理解できる電子教材を開発中です。本展ではプロトタイプを初公開いたします。
4. VRトレーニング制作ソフト『WEAVR』
当社が国内代理店を務める独PACE社製のXRトレーニング制作ソフトウェアです。XRコンテンツの作成・管理・実行に対応しており、会場ではVR環境の体験デモを実施します。
イベント概要
名称：Sea Japan 2026
併催展：Offshore & Port Tech、Digital Solution Square
会期：2026年4月22日（水）～4月24日（金） 10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール、アトリウム、会議棟
主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社
公式サイト：https://www.seajapan.ne.jp/
伍拾雀堂ブース：4F-24
株式会社伍拾雀堂について
大型シミュレーターから教育コンテンツまで。
専門技術と柔軟な発想で、
お客様の「実現したい」をカタチにします。
事業内容
シミュレーター開発・維持整備／教育用電子教材の企画・開発／システムインテグレーション／海外ソフトウェアの販売代理店業務
会社概要
株式会社伍拾雀堂
本社：〒212-0012
神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目31番2号915
代表取締役：脇塚明子
HP：https://www.gojukarado.com/
X（旧Twitter）：@gojukarado
お問い合わせフォーム：https://www.gojukarado.com/index.html#contact
https://prtimes.jp/a/?f=d179412-2-e203166fa1133077df7941e21fab335e.pdf