海技教育・訓練のデジタル化を支援する伍拾雀堂（ごじゅうからどう）、国内最大級の国際海事展「Sea Japan 2026」に初出展

株式会社伍拾雀堂（ブースイメージ）

株式会社伍拾雀堂（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：脇塚明子）は、2026年4月22日（水）・23日（木）・24日（金）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級の国際海事展「Sea Japan 2026」に初出展いたします。

同展では、海技教育・訓練の課題に対し、デジタルツールを活用した新たなアプローチを提案。開発中の次世代「操船シミュレーター」の体験デモをはじめ、初公開となる「六分儀」など4つのコンテンツを展示いたします。

Sea Japan 2026 展示内容

1. 操船シミュレーター デモンストレーション

当社が長年培ってきた操作感と信頼性を基に、開発中の次世代「操船シミュレーター」の窓外視界模擬を初披露いたします。

2. 灯火形象物教材

海技教育機関で採用実績を持つ、海上衝突予防法等の法規に基づいて制作された3DCG教材です。見る角度によって異なる灯火・形象物の組み合わせを全方位から確認できます。新項目の「掃海艇」を公開いたします。

3. 【初公開】六分儀（開発中）

実物に触れる機会が限られる「六分儀」を3DCGで再現し、構造や仕組みを視覚的に理解できる電子教材を開発中です。本展ではプロトタイプを初公開いたします。

4. VRトレーニング制作ソフト『WEAVR』

当社が国内代理店を務める独PACE社製のXRトレーニング制作ソフトウェアです。XRコンテンツの作成・管理・実行に対応しており、会場ではVR環境の体験デモを実施します。

イベント概要

名称：Sea Japan 2026

併催展：Offshore & Port Tech、Digital Solution Square

会期：2026年4月22日（水）～4月24日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール、アトリウム、会議棟

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

公式サイト：https://www.seajapan.ne.jp/

伍拾雀堂ブース：4F-24

株式会社伍拾雀堂について

大型シミュレーターから教育コンテンツまで。

専門技術と柔軟な発想で、

お客様の「実現したい」をカタチにします。

事業内容

シミュレーター開発・維持整備／教育用電子教材の企画・開発／システムインテグレーション／海外ソフトウェアの販売代理店業務

会社概要

株式会社伍拾雀堂

本社：〒212-0012

神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目31番2号915

代表取締役：脇塚明子

HP：https://www.gojukarado.com/

X（旧Twitter）：@gojukarado

お問い合わせフォーム：https://www.gojukarado.com/index.html#contact

https://prtimes.jp/a/?f=d179412-2-e203166fa1133077df7941e21fab335e.pdf