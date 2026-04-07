衛星データ基盤を開発するNew Space Intelligence、シリーズAラウンドにて総額4.3億円の資金調達を実施

株式会社New Space Intelligence

異なる衛星のデータを比較・統合できる状態に整える校正・統合技術を核に、世界中の衛星データを社会で活用できる形へ変換するためのデータ基盤を開発するNew Space Intelligence（NSI／本社：山口県宇部市、代表取締役CEO：長井裕美子）は、このたびリード投資家であるパートナーズファンドをはじめとする各社を引受先とする第三者割当増資により、総額4.3億円の資金調達を実施しました。

あわせて、JAXA宇宙戦略基金においても「第二期／衛星データ利用システム実装加速化事業」に採択されました。

本資金調達及び国家プロジェクトの推進により、衛星データを社会の意思決定に活用するための新たなデータ基盤の構築を加速してまいります。

資金調達について

本ラウンドでは、リード投資家であるパートナーズファンドをはじめ、地図・通信・交通・金融など多様な産業領域の企業及びベンチャーキャピタルが新たに株主として参画しました。

■本ラウンド投資家（順不同）

【リード投資家】

パートナーズファンド

【既存投資家】

株式会社YMFGキャピタル

【事業会社】

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ

株式会社ゼンリンフューチャーパートナーズ

JR東日本スタートアップ株式会社

大晃ホールディングス株式会社

【ベンチャーキャピタル】

epiST Ventures株式会社

七十七キャピタル株式会社

みずほキャピタル株式会社

■戦略投資家との連携

本ラウンドの特徴は、地図、通信、交通、金融など異なる産業領域の企業が戦略投資家として参画した点にあります。衛星データの価値は、単なる解析技術にとどまらず、既存産業のオペレーションや意思決定プロセスと接続することで初めて社会実装されます。今回の資本提携を通じて地理空間情報との統合・通信・モビリティデータとの接続・社会インフラの運用管理・金融分野でのリスク分析など、より具体的な事業連携の可能性が広がっています。

■引受先コメント

パートナーズファンド

代表パートナー 種市 亮／代表パートナー 藤井 智史

日本における宇宙開発は小型衛星の打上が進んでいるものの、衛星データの利活用についてはデータの質・量の不足によって進んできませんでした。そのような中でNSI及び山口大学長井正彦教授が長年開発してきたAIを活用した地上での校正技術は、衛星データを統合することによって活用の幅を広げ、衛星データ活用の高度化を実現するためのコア技術であると考えています。

国産の衛星データサービスをグローバルに展開するための鍵のような存在としてNSIに強く期待しており、我々もその成長のサポートに全力で取り組んでまいります。

■代表者コメント

New Space Intelligence株式会社

代表取締役CEO 長井 裕美子

このたび、VCおよびCVCの皆様にご参画いただき、シリーズAラウンドを完了できましたことを心より感謝申し上げます。また、JAXA宇宙戦略基金の採択を通じて、当社の技術が宇宙データ利活用の基盤として評価されたことを大変嬉しく思っています。

本ラウンドは、資金調達にとどまらず、衛星データを社会で活用していくための新たなパートナーシップの始まりだと考えています。世界中の衛星データを正しく整え、社会の意思決定を支えるデータ基盤として活用される未来を実現してまいります。

JAXA宇宙戦略基金について

当社は、JAXA宇宙戦略基金（第二期）「衛星データ利用システム実装加速化事業」に採択されました。

本事業は、国産小型衛星の利用拡大に向け、衛星間の機体差や経年変化による品質・精度のばらつきを解消し、多種多様な衛星データを高精度かつ横断的に活用可能とするための評価・校正・検証・補正手法の開発および利用環境の整備を目的とするものです。

本技術開発は、当社の校正・統合技術の中核領域と直結するものであり、衛星データの品質向上と複合利用の促進を通じて、国内外における衛星データ活用の拡大と国際競争力の強化に貢献してまいります。

衛星データの品質・精度のばらつきを解消し、社会で活用できる環境を整備するため、評価・校正・検証・補正技術を開発します。本事業において当社は、光学衛星データの評価・検証手法の開発を担当します。■ 概要

技術開発課題名：国産小型衛星の利用を加速する評価・校正・検証・補正手法の環境整備

実施機関：RESTEC （代表機関）、パスコ、NSI、アクセルスペース、Synspective

研究代表者：樋口 理子（RESTEC）

実施期間：事業契約締結日～2030年9月末を予定

採択結果：https://fund.jaxa.jp/content/uploads/kekka2_22.pdf

■ 役割

・一般財団法人リモート・センシング技術センター（RESTEC）：

研究代表機関として全体統括および評価・校正・検証・補正手法の開発と利用環境整備を担当

・株式会社パスコ：

評価・校正・検証・補正手法（幾何）の開発と利用環境整備を担当

・株式会社New Space Intelligence：

光学センサの評価・校正・検証・補正手法（画質）の開発を担当

・株式会社アクセルスペース：

光学センサの校正検証手法の開発を担当

・株式会社Synspective：

SARセンサの校正検証手法の開発を担当

New Space Intelligenceについて

近年、社会インフラの老朽化、激甚化する自然災害、環境変動への対応などを背景に、広域の状況を継続的に把握するモニタリングの重要性が高まっています。これらの課題に対し、地球全体を広域かつ継続的に観測できる衛星データの活用が期待されています。

一方で、衛星データは衛星ごとにセンサの種類、解像度、観測条件などが異なるため、異なる衛星データをそのまま比較・統合して利用することが難しく、「必要なときに、必要な精度で、継続的に利用する」ことが容易ではありませんでした。これが衛星データの社会実装を進める上での大きな課題となっていました。

この課題を解決するため、異なる衛星データを比較・統合可能な形に補正・標準化する校正・ハーモナイゼーション技術を開発しました。

これらの課題を解決するため、当社では地上のミラーリフレクターを用いて、AIだけでは解決できない衛星データ特有のノイズを校正し、複数の衛星を一緒に使える校正・ハーモナイゼーション技術を開発しました。

さらに、お客様の目的・予算・頻度に合わせて複数の最適な衛星データを選択・統合・解析・提供するまでの一連の流れを自動化したシステム「衛星データパイプライン(R)」と、地球の状態を継続的に数値化する指標である「Global Land Index（以下、GLI）」を通じて、衛星データを社会で活用可能な形へ変換するデータ基盤を構築しています。

この技術により、

・複数の衛星データを統合した高頻度での地表観測

・複数の衛星を組み合わせることによる衛星データ利用コストの最適化

・衛星ごとの違いを吸収した信頼性の高いデータの提供

・特定の衛星の運用が停止した場合でも観測を継続できる継続性の高いデータ提供

が可能となります。当社はこうしたデータ基盤を通じて、鉄道・道路・電力などの社会インフラ監視、災害被害解析、不法投棄監視、土地利用分析など多様な分野での衛星データの利活用を推進しています。

衛星データパイプライン(R)を用いて、鉄道・災害・環境分野等で社会実装を進めています。■今後の展開

今回の資金調達により、既存サービスの拡大とGLIを基盤とした新しいアプリケーションの開発を加速させるとともに、プロダクト開発体制、営業・マーケティング、組織基盤の強化を進めます。また、日本国内に加え、アジア・北米・アフリカ地域においてもサービス提供地域を拡大し、衛星データを社会基盤として活用する取り組みをグローバルに推進していきます。

■採用

当社では、今回の資金調達およびJAXA宇宙戦略基金プロジェクトの推進に伴い、エンジニア、データサイエンティスト、プロダクト開発、ビジネス開発など幅広い職種で採用を強化しています。

当社は山口県宇部市の本社に加え、東京にも拠点を構え、世界7か国以上のメンバーで構成されるグローバルチームとして、衛星データを社会の意思決定に活用する新しい産業の創出に挑戦しています。宇宙データを社会の基盤へと進化させる挑戦に、ぜひご参加ください。

https://www.newspaceint.com/ja/recruit

■会社概要

会社名：株式会社New Space Intelligence

所在地：山口県宇部市大字西岐波３２９番地２２

（東京オフィス）東京都港区芝大門1-2-14 H¹O浜松町 814

代表者：代表取締役社長 CEO 長井裕美子

設立：2021年11月

事業内容：衛星SAR・光学データを用いたインフラモニタリング（鉄道・道路・電力）、災害・地盤変動・不法投棄監視サービスの提供等

URL：https://www.newspaceint.com/ja

■お問い合わせ先

株式会社New Space Intelligence

広報担当 田口（メール：info@newspaceint.com）