DuoTech、相模原市による市マスコットキャラクター「さがみん」の生成AIアバターを活用した実証実験に協力

株式会社DuoTech

株式会社DuoTech（本社：東京都港区、代表取締役：成吉斯格、以下「DuoTech」）は、相模原市が実施する、市マスコットキャラクター「さがみん」を活用した生成AIアバターによる実証実験に協力します。

本実証では、DuoTechが開発・提供するAI案内・AI接客・AI説明を支える共通基盤「Nico」を活用し、相模原市公式Webサイト内の子育て分野に関する情報をもとに、市民からの質問に対して対話形式で関連情報や適切なページへ案内できるかを検証します。

単なるFAQ応答にとどまらず、散在する公式情報への導線を一つの会話接点に集約することで、市民が必要な情報へ自然にたどり着ける案内体験の実現を目指します。

■ 実証の背景

自治体Webサイトは、市民生活に必要な情報を幅広く提供する一方で、掲載情報が多岐にわたるため、必要な情報にたどり着くまでに時間がかかるという課題があります。特にFAQページにおいては、情報が文字中心で分かりづらい、どのページを見ればよいか分からない、初めて利用する市民にとって利用のハードルが高い、といった課題が生じやすくなっています。

こうした背景を踏まえ、本実証では、市民に親しみのある市マスコットキャラクターを案内接点として活用し、より分かりやすく、質問しやすく、必要な情報へ到達しやすい体験を提供できるかを検証します。DuoTechのNico Guideは、「自治体のマスコットが、24時間の案内窓口になる」を掲げ、FAQ Widget、多言語案内、ゆるキャラ活用、公式ページ誘導、URL / PDF / FAQ連携、RAG対応を組み合わせて運用可能です。

■ 実証の概要

実施内容

相模原市公式Webサイト内の一部FAQページにおいて、AIアバターによる対話型案内機能を実装し、市民からの質問内容に応じて、関連する情報や公式ページへ案内します。

対象ページ（予定）

・「子育て」に関する相模原市の取組

検証期間

令和8年4月3日（金）から4月17日（金）まで

※期間中は24時間利用可能ですが、システムメンテナンス等により停止する場合があります。

利用ページ

アバター体験ページ

https://agent.duotech.ai/start/c9aupoovhcwnje0nexwxlxr9

注意事項

・生成AIによる回答生成のため、誤った回答を行う場合があります。詳細・正確な情報が必要な場合は、市ホームページをご覧ください。

・アバター体験のページでは、個人情報は入力しないでください。

■ 主な検証ポイント

・市民が必要な情報へ到達しやすくなるか

・FAQ閲覧時の迷いや離脱の軽減につながるか

・AIアバターによる案内体験が、親しみやすさ・利用しやすさの向上に寄与するか

・FAQ自己解決率や公式情報への誘導率など、案内窓口としての有効性を確認できるか

・職員側にとって、運用・更新・管理が実務上扱いやすい仕組みとなるか

■ 本実証の特長

1．市マスコットキャラクターを“案内窓口”として活用

住民に親しまれているキャラクターを、単なるPR素材ではなく、継続的に市民と接点を持つ案内窓口として活用します。DuoTechは「眠っているキャラクターに案内の仕事を与え、継続接点として資産化」と表現しており、自治体・施設向けユースケースの中核に据えています。

2．散在する公式情報を一つの会話接点へ集約

FAQ、既存ページ、URL、PDFなどをもとに、必要な情報へ自然に到達できる導線を構築します。Nicoは「URL、PDF、FAQ、既存ページをもとに、説明・案内・接客・送客を一つの接点へまとめる共通基盤」です。

3．小さく始めて、広げやすい

DuoTechはNico Guideについて、「FAQ 30～50本からPoCしやすい」「多言語案内と公式ページ誘導を両立」「ゆるキャラを継続運用できる窓口へ変える」と案内しています。今回の実証も限定範囲から開始し、将来的な拡張可能性を見据えた取り組みです。

■ 今後の展望

本実証を通じて得られた知見をもとに、相模原市におけるより分かりやすい市民向け情報提供のあり方を検討するとともに、問い合わせ対応負荷の軽減や、将来的な他分野への展開可能性についても検討していきます。具体的には、行政手続き案内、施設案内、多言語対応、観光案内などへの応用可能性も視野に入れています。

■ 株式会社DuoTechについて

株式会社DuoTechは、AIに人格のある接点をもたらすことを目指し、AI案内・AI接客・AI説明を支える共通基盤「Nico」を開発・運営しています。Nicoは、URL、PDF、FAQ、既存ページをもとに、説明・案内・接客・送客を一つの接点へまとめる共通基盤であり、自治体・観光・施設向けの「Nico Guide」を展開しています。

自治体向けのNico Guideでは、マスコット活用、多言語案内、FAQ Widget、公式ページ誘導、URL/ PDF/FAQ連携、RAG対応、利用ログの可視化と継続改善を通じて、小さく始めて広げられる案内窓口の構築を支援しています。

会社名：株式会社DuoTech

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 成吉 斯格

事業内容：AIアバター／対話型AIソリューションの企画・開発・提供

公式サイト :https://www.duotech.ai

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社DuoTech

Email：contact@duotech.ai

お問い合わせリンク :https://www.duotech.ai/contact

株式会社DuoTech 代表取締役 成吉 斯格コメント

行政情報は、必要な人に必要なタイミングで届いて初めて価値を持ちます。一方で、情報が増えるほど必要なページにたどり着きづらくなる課題もあります。今回の実証では、市民に親しみのある「さがみん」を案内役として活用することで、より自然で分かりやすい自治体情報へのアクセス体験を検証してまいります。DuoTechは今後も、説明・案内・接客を人格のある接点へ変えていく取り組みを進めてまいります。