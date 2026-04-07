業務効率を革新するOiiOii、AIによる動画制作ワークフロー一気通貫サポートを正式リリース

アサヒ清風株式会社

【2026年3月 東京発】次世代AI動画生成プラットフォーム「OiiOii」は、企画立案から動画生成、編集、成果物書き出しまでをAIで完結させる新機能群を、2026年3月より正式リリースしました。本プラットフォームは個人クリエイターから法人利用まで広く活用されており、今回の新機能により制作～納品までの一連業務をAIで高速化・自動化し、現場の工数負担を大幅に削減します。

あわせて、新機能リリースを記念し、2026年3月10日（火）～3月31日（火）の期間限定で、年間プラン割引キャンペーンを実施。OiiOiiをこれから本格導入する企業・クリエイターの皆様を対象とした特別企画として、プラットフォームの利便性を広く実感していただく機会を提供します。

■ 背景：「AI＝素材生成」から「AI＝制作ワークフロー完結」への転換

これまでの生成AIでは、動画や素材の生成自体は可能でも、最終成果物として仕上げるには人力による編集作業が不可欠であり、制作現場の工数負担が大きな課題となっていました。

OiiOiiは、テキスト入力からアニメーション動画や実写風動画まで自動生成する高度なAI技術を基盤とし、この課題を根本的に解消します。今回の新機能群により、企画構成、動画生成、編集、成果物出力までの一連の制作ワークフローを1つのプラットフォームで提供し、仕事全体をAIが完結させる新たな制作体験を実現します。

■ OiiOii 新機能の主な特長1. 複数モデルの柔軟な活用による高品質動画生成

「販促向けの説明アニメーションを作成」「プロモーション用の実写風動画を生成」といったテキスト指示を入力するだけで、AIが自律的に構成案を設計し、複数の生成モデルを組み合わせて高品質な動画を一括生成します。今回のアップデートでは対応モデル数を大幅に拡大し、表現の多様性と生成品質を一段と向上させました。

2. 生成・編集・書き出しの一気通貫支援

従来の動画生成AIでは、生成後の修正や仕上げ作業に別工程が必要となるケースが多かったです。

OiiOiiは生成後の編集機能を強化し、タイミング調整、テキスト修正、演出差し替えなどを効率的に行える環境を実現。さらに、利用目的に応じた形式での書き出しに対応し、制作ワークフロー全体の効率化を全面的に支援します。

3. 無限キャンバスによる柔軟な構成設計

OiiOiiの無限キャンバスでは、シーン、素材、アイデアを制約なく配置しながら、動画全体の構成を俯瞰的に設計できます。長尺動画や複雑な構成のプロジェクトにも対応しやすく、企画段階の整理から編集工程まで、より自由度の高い制作体験を提供します。

■ 制作現場で高く評価されるワークフロー

OiiOiiのワークフローは、制作現場のニーズに応じて最適化されており、以下の点で高い評価を得ています。

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1. オリジナルの制作ワークフロー：企画、構成、生成、編集までを一貫して支援し、複数ツールをまたぐ煩雑さを軽減

2. 九コマ形式のプレビュー：動画全体の流れを事前に可視化し、構成確認や修正の効率を高め

3. シーン設定ベースの構成設計：シーン単位で内容を整理しながら制作可能で、広告動画、説明動画、教育コンテンツなど幅広い用途に対応

4. 実務利用に適した再現性と効率性：人為的な試行錯誤に依存しにくく、一定品質の成果物を安定して制作しやすい設計

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■ 「オールインワン」プラットフォームによる圧倒的な価値

OiiOiiは1つのプラットフォームで、高品質な動画生成、多彩な表現モデルの活用、自動編集支援、成果物書き出しといった制作工程全体をカバーし、複数ツールを併用する必要をなくします。これにより、ツール併用で発生しがちな時間的・経済的コストを削減するとともに、制作時間を最大70％削減することが可能となります。

■ 導入実績：クリエイターから法人・行政まで広がる活用領域

OiiOiiはβ版の段階で約3万人のクリエイターに利用され、その使いやすさと創造性支援力が高く評価されています。また、広告代理店、映像制作会社、教育系企業など約30社近くの法人プロジェクトでの導入実績があり、制作現場における実務利用が順調に進んでいます。

主な法人導入・活用実績

l 動画制作会社・下請け会社への技術サポート：30社以上の動画制作下請け会社に技術支援を提供し、制作業務の効率化と安定運用を支え

l 大手企業・機関との連携：百度のAI春晚関連プロジェクト、中国経済網などとの連携実績があり、多様な分野で技術力と実装力が認められています

l 広告代理店・メディア関連案件での活用：大手広告・メディア案件において、動画生成技術の支援ツールとして活用

l 上場企業のプロモーション制作支援：広報・宣伝用途の映像制作において、短納期かつ一定品質が求められる案件の支援に活用

l 行政・公共領域での導入：市級政府機関と連携し、イベント、祝祭日、日常広報、政策発信などのコンテンツ制作に活用

■ 期間限定キャンペーン情報

新機能リリースを記念し、OiiOiiの年間プランを期間限定で割引するキャンペーンを実施いたします。

l 期間：2026年3月10日（火）～2026年3月31日（火）

l 内容：年間プラン割引

l 対象：新規契約ユーザー、アップグレード契約ユーザー

本キャンペーンを通じて、多くの方にOiiOiiの利便性を実感していただければと考えております。

■ 今後の展望

OiiOiiは「AIと共創する」未来を目指し、生成モデルの精度向上、コラボレーション機能、法人向け管理機能などの強化を進めてまいります。クリエイターの創造性を支援するだけでなく、企業の制作現場における生産性向上とクリエイティブ価値創出を支援するプラットフォームとして、さらなる進化を続けてまいります。