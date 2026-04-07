プロダンスリーグD.LEAGUEの肉体派舞闘集団「FULLCAST RAISERZ」ワンマンライブ2026 開催決定！チケプラにてファンクラブ最速先行開始！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年8月24日（月）に開催される、FULLCAST RAISERZ ONEMAN LIVE『FULLCAST RAISERZ PERFORMANCE LIVE 2026 ～ORANGE IS THE NEW BLACK.～』のファンクラブ最速先行受付を開始したことをお知らせします。

■昨年大盛り上がりを見せたワンマンライブが今年も開催決定！

世界最高峰のプロダンスリーグと称される「D.LEAGUE」の発足と同じ2020年に結成され、リーグ創設期から参戦し続けるKRUMP（クランプ）が主体のダンスチーム「FULLCAST RAISERZ」。

KRUMP特有の爆発的なエナジーと、徹底した筋力トレーニングで鍛え上げられた肉体を前面に押し出したスタイルが特徴で、「肉体派舞闘集団」として熱狂的なファンを獲得してきました。D.LEAGUE発足初年度（20-21シーズン）に初代シーズンチャンピオンとして歴史に名を刻んだ強豪チームとしても知られています。

さらなる進化を遂げた彼らは、25-26シーズンにチャンピオンシップ進出を果たし、「肉体派舞闘集団」から「戦略的肉体派舞闘集団」へと躍進。今まさに再びその強さを証明しています。

そんな彼らが、昨年2025年8月に開催した初のワンマンライブ『REAWAKE』の大盛況を受け、2年連続となるワンマンライブ『FULLCAST RAISERZ PERFORMANCE LIVE 2026 ～ORANGE IS THE NEW BLACK.～』の開催を発表！熱狂的なファン"RAYZ"と共に、さらなる高みへ。

2026年4月6日（月）18時よりFULLCAST RAISERZ FANCLUB会員先行受付がスタート！

特典付き券種や連番キャンペーンなど充実したラインナップが用意されています。ぜひチェックしてみてください！

本公演のチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

【公演詳細】

FULLCAST RAISERZ PERFORMANCE LIVE 2026 ～ORANGE IS THE NEW BLACK.～

⚫︎公演日程

2026年8月24日（月）東京｜Spotify O-EAST 開場 18:00／開演 19:00

※本公演は着席指定席を除き、スタンディングでの観覧となります。

⚫︎出演ダンサー

KTR／INFINITY TWIGGZ／KID TWIGGZ／TINY TWIGGZ／KILLA TWIGGZ／WILD TWIGGZ／ILL TWIGGZ／Lui／E-FLOW／KID LOOPZ／MADD TWIGGZ／YOUTA／SHOWY

⚫︎チケット料金（税込）

・最前エリアチケット（ぬいぐるみ＋LEDアクリルブレスレット付き） 22,000円

・通常チケット（ぬいぐるみ付き） 11,000円

・通常チケット（LEDアクリルブレスレット付き） 9,900円

・通常チケット 7,500円

・着席指定席（背もたれ有り） 7,500円

・着席指定席（パイプ椅子） 7,500円

※お一人様4枚まで購入可能

⚫︎受付期間

FULLCAST RAISERZ FANCLUB先行販売

2026年4月6日（月）18:00 ～ 2026年4月19日（日）23:59

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/fullcastraiserz/livehouse2026/fc-zhmu1/

▶︎公演に関するお問い合わせ

FULLCAST RAISERZ運営事務局

https://fullcastraiserz.shop.groobee.com/contacts

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。