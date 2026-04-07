ミガログループの DXYZが大和ハウス工業の「D-residence東五百住町」への「FreeiD」導入事例インタビューを公開

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社で、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD（フリード）」を展開するDXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：中西 聖、以下「DXYZ」) は、大和ハウス工業株式会社が手がけた大阪府高槻市の賃貸住宅「D-residence東五百住町（ひがしよすみちょう）」に、全国で導入が進む「FreeiD」を導入いただいた事例を公開いたしました。

2021年1月に1棟目の顔認証マンションが竣工してから3月末時点FreeiD導入376棟竣工という実績、顧客からのリアルな評価、そこに暮らす入居者の声などを体系的に整理し、“顔ダケで、暮らす。”という新しい生活様式がスタートしているという事実を、広く共有してまいります。

以下は、公開されたインタビューの一部となります。

-導入経緯-

大和ハウス工業株式会社 導入事例インタビューページ：「D-residence東五百住町（ひがしよすみちょう）」（大阪府高槻市）｜顔認証「FreeiD」導入事例｜顔認証ならFreeiD(フリード)(https://freeid.dxyz.co.jp/works/works-5022/)

大和ハウス工業の賃貸住宅事業は、「D-ROOM」ブランドで全国展開しており、遮音・断熱・耐震を兼ね揃えたほか、壁紙にアクセントクロスを採用したり、ライフステージに合わせた多様な間取りを用意したりすることで、「この部屋に住んでみたい」と感じていただける空間を提供しています。

DXYZが展開する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」は自社で完結するのではなく、多くの企業やサービスと連携して一緒につくっていく製品と感じました。

そのため、複数の顔認証AIエンジンを１つのプラットフォーム上で実現でき、テーマパーク、街のコンビニなど様々なユースケースに最適なエンジンと端末を選択して供給できる汎用性が高い製品になっていると思います。海外事業に携わっていたときには、空中で操作するボタンのような独自性のある商材も多数目にしてきました。ですが、独自性はあっても汎用性があるものは少なく、家の内から外まで街の様々な場所で使える可能性を持っていることが「FreeiD」を採用した決め手です。

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【DXYZ 株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー41 階

事業内容：顔認証 ID プラットフォーム事業、DX 推進支援事業、システム受託開発事業

HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー41 階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

HP： https://www.migalo.co.jp/