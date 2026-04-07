最先端AI技術のSpakona、次世代無人機向けAI開発プロジェクトを受注

株式会社Spakona

株式会社Spakona（本社：東京都渋谷区、代表取締役：河崎 太郎）は、株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐々木 秀吉、以下「ドッドウエル ビー・エム・エス」）と共同で、防衛装備庁航空装備研究所が推進する「飛行実証AIの作成および飛行試験支援に関するプロジェクト」を受注したことをお知らせします。

本プロジェクトは、無人機に搭載される人工知能（AI）の研究開発および飛行実証を目的としたものであり、約3年間にわたり、実機を用いた高度な検証が行われます。

■受注背景

近年、航空分野においては、有人機と無人機が連携する次世代システムの実現に向けた研究開発が加速しており、その中核技術としてAIによる高度な意思決定能力への期待が高まっています。とりわけ、複数の航空機やシステムが同時に稼働する状況において、相互の状態を踏まえながら最適な判断を行う「マルチエージェント型の行動判断AI」は、次世代の航空システムを支える重要な基盤技術として注目されています。

本プロジェクトは、このような背景のもと、無人機におけるAIの実運用を見据え、シミュレーション環境で学習したモデルを実機に適用する際に生じる課題を克服し、高い信頼性と安全性を備えたAIの確立を目指すものです。加えて、限られた計算資源でのリアルタイム処理や、動的に変化する状況下での意思決定といった高度な技術課題にも取り組みます。

これらの取り組みは、無人機が人の意思決定を補完する未来に向けた重要な一歩であり、日本における次世代航空技術の発展に寄与する先進的な研究開発プロジェクトの一つと位置付けられます。

■ プロジェクト概要

本事業では、無人機に搭載可能な「飛行実証AI」を開発し、シミュレーションおよび実機環境の双方で性能検証を行います。主な取り組みは以下の通りです。

マルチエージェント深層強化学習を用いた行動判断AIの開発

複数の無人機や仮想エージェントが相互に影響し合う環境を想定し、マルチエージェント深層強化学習を活用したAIを開発します。ニューラルネットワークをベースに、協調・競合といった複雑な状況下でも最適な行動を選択できる意思決定能力の獲得を目指します。

エッジ環境で動作するAIの実装

無人機に搭載される小型計算機上で安定して動作するよう、計算効率とリアルタイム性を両立したAIモデルの実装を行います。

高度な飛行・戦術タスクの実証

複数機が関与する環境下での行動判断能力を検証するため、以下のような高度なタスクを実施します。

- 仮想目標への追従飛行- 複数機による模擬空対空状況下での行動判断- 複数エージェント間の協調・競合行動の検証HILS試験および実機飛行試験による検証

地上試験から実機飛行まで段階的に検証を行い、マルチエージェント環境下におけるAIの信頼性と安全性を確保します。

継続的なAI改善と将来展望の検討

飛行試験データをもとにAIモデルの改善を継続的に行うとともに、将来の無人機システムへの応用を見据えた設計検討を進めます。

■受注内容

事業者 ： 防衛装備庁航空装備研究所

受注内容： 無人機向け飛行実証AIの作成および飛行試験支援・報告業務一式

受注金額： 503,503,990円

納期 ： 2029年5月18日

事業内容： マルチエージェント深層強化学習を活用した行動判断AIの開発と、シミュレーションおよび実機による飛行実証を通じた性能検証・高度化、ならびに将来の無人機への応用を見据えた技術検討

■今後の展望

Spakonaは本プロジェクトを通じて、マルチエージェント深層強化学習を活用した行動判断AIの高度化を推進するとともに、シミュレーション環境で学習したAIを実機において確実に機能させるための技術基盤の確立に取り組んでまいります。実環境における検証と改善を重ねることで、複数主体が関与する複雑な状況下でも安定して動作するフィジカルAIの実装を実現し、より実用的なAI開発へとつなげていきます。

また、本プロジェクトで得られる知見や技術は、無人機分野にとどまらず、インフラ点検や災害対応、物流・モビリティなど、現実世界での意思決定が求められる幅広い領域への応用が期待されます。Spakonaはこれらの領域への展開も視野に入れながら、AIによる社会課題の解決と新たな価値創出に貢献してまいります。

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Spakonaではエンタープライズ向けAIシステムの開発で培った技術力を基盤に、新たに防衛テック領域への参入を開始します。事業拡大に伴い、サービス開発やAI・システム開発を担っていただくエンジニア職の方を募集しています。募集職種の詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://ionian-tarn-ecc.notion.site/Spakona-1b5d837004da8082849ceda4cf41ce13

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■株式会社Spakona 会社概要

株式会社Spakonaは、最先端AI技術のコンサルティングから開発、運用・保守までを一貫して手がけるAIテクノロジーカンパニーです。画像処理、3次元処理、数理最適化など幅広いAI技術を強みとし、企業課題に応じて最適な技術選定と実装を行っています。製造や物流、サービス業など多様な分野で支援してきた実績を持ち、トヨタ自動車株式会社やアート引越センター株式会社をはじめとする大手企業との協業も多数行ってきました。2026年からは、民生分野で培ったAI・数理最適化技術を基盤に、防衛テック領域へも本格参入し、防衛分野におけるAI活用の研究・実証を進めています。

名称 ：株式会社Spakona

所在地 ：東京都渋谷区東2-17-11 東SSビル6階

代表者 ：代表取締役社長 河崎 太郎

創業日 ：2020年8月7日

事業内容：法人向けソフトウェアサービスの企画・開発・運営

会社HP：https://spakona.co.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_8904649