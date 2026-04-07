【日本初上陸】浴室・車でも使える。思考をリセットするコードレスアロマディフューザー「Shine Mist Mini」がMakuakeに登場

TOMOSHIN



TOMOSHIN（所在：東京都中央区）は、コードレスアロマディフューザー「The Shine Mist mini」を2026年4月7日より応援購入プラットフォーム「Makuake」にて先行販売を開始しました。

SNSや情報過多により”常に考え続けてしまう現代人”に向けて、本製品は香りによって思考をリセットし、日常に「余白の時間」を生み出す新しいセルフケア体験を提供します。

■浴室・車・寝室まで。香りを持ち運ぶ新習慣

本製品は、水を一切使用せずにアロマオイルをナノ粒子化して拡散する「ネブライザー式」を採用。

防湿設計によりバスルームや洗面台など湿気の多い空間でも使用可能なほか、車内での使用に最適な「Driveモード」を搭載。

家庭内・浴室・車内と、シーンを問わず香りを楽しめる“3in1設計”が最大の特徴です。

さらに、コードレス設計により場所を選ばず、最大95時間の連続稼働・約25dBの静音性を実現。日常のあらゆる空間に自然に香りを届けます。

■5つの差別化ポイント

本製品は、従来のアロマディフューザーの課題を解決するため、以下の5つの特徴を備えています。

01｜浴室・車・寝室。どこにでも持ち運べる3in1設計

防湿設計によりバスルームでも使用可能。さらに、振動検知により自動でON/OFFを行う「Driveモード」を搭載し、車内でも快適に使用できます。

家から車へ、車からまた家へ。香りも一緒に移動する新しい使い方を提案します。

02｜水不要のネブライザー式で、濃厚な香りを実現

アロマオイルをそのまま微粒子化して拡散。水で薄めないため、香り本来の奥行きがそのまま空間に広がります。水を使わないので、カビや雑菌も繫殖しにくく、衛生的にご使用いただけます。

03｜漏れにくい、安心の密閉構造×傾き感知機能

逆流防止ポンプと密閉構造を採用。さらに、45°以上の傾きを検知すると赤色LEDと警告アラームで知らせ、自動停止します。持ち運び時や車内での揺れにも配慮した安心設計です。

04｜約3～4時間の充電で最大95時間稼働。図書館レベルの静音性

コードレス設計によりコンセントの場所を気にせず使用可能。

稼働音は約25dB（図書館レベル）と非常に静かで、寝室・書斎・ヨガなど静かな環境でも快適に使用できます。

05｜ステンレス質感で、空間に溶け込むデザイン

細やかな縦ラインとマットな質感のフォルムが特徴。インテリアに自然に馴染み、リビング・寝室・バスルームなど、どの空間でも美しく調和します。

■オリジナルアロマオイル3種を同時展開

本プロジェクトでは、ディフューザーとあわせて使用できるオリジナルアロマオイル3種（CALM／REVIVE／SAKURA）を展開。

シーンや気分に応じて香りを選び、より深いリラックス体験を提供します。

製品仕様

ユーザーの声（先行モニター様より）

■開発背景

TOMOSHINは、「香りを通して、自分に戻る時間を届けたい」という想いから本製品を展開しています。忙しい日常の中で、常に考え続けてしまう現代人にとって、“思考から離れる時間”は不足しがちです。

香りは五感の中でも脳にダイレクトに働きかける感覚とされており、一瞬で気持ちを切り替える力があります。本製品は、その香りの力を日常に取り入れ、どこにいても自分を整えられる新しい習慣を提案します。

【プロジェクト概要】

先行販売期間：2026年4月7日～2026年5月31日

一般販売予定価格：13,000円（税込）

Makuake プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/tomoshin_global/

【会社概要】

事業名：TOMOSHIN

所在地：東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階

E-mail:info@tomoshinglobal.com

公式サイト：https://tomoshin.net/shine-mist-mini/

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/tomoshin_global/