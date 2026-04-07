AI Business Labを運営するGUILD株式会社、FDEコンサルタント特化型 人材エージェント事業を開始

GUILD株式会社

AI Business Labを運営するGUILD株式会社（所在地：東京都渋谷区神宮前、代表：小宮 滉）は、本日、FDE（Forward Deployed Engineer＝フォワードデプロイドエンジニア）コンサルタントに特化した人材エージェント事業を開始することをお知らせいたします。

ビッグデータ分析やAI導入が加速する中、顧客の現場に駐在し技術で直接課題を解決する「FDE」人材への需要が急速に拡大しています。

本サービスは、この高度専門人材と企業を最適にマッチングする、FDE特化型エージェントです。

■ FDE（フォワードデプロイドエンジニア）とは

FDEとは、顧客の現場（フロントライン）に駐在し、技術で直接課題を解決するエンジニアです。軍事用語の「Forward Deployed（前方展開）」に由来し、本社オフィスにこもって開発するのではなく、顧客のオフィスに出向いて共に課題解決にあたります。

一般的なソフトウェアエンジニアが自社プロダクトの開発・保守を担い、ITコンサルタントが戦略立案や要件定義を主な役割とするのに対し、FDEは顧客の現場で要件定義から自らコードを書く実装までを一気通貫で行う点が大きな特徴です。

特にビッグデータ分析やAI導入の分野では、顧客自身も正解がわからないケースが多く、現場でスピーディーに「動くもの」を見せながら信頼を獲得し、課題を解決していくFDEの存在が不可欠となっています。

このような「エンジニアの技術力」と「コンサルタントのビジネス理解力」を高い水準で併せ持つ人材の需要は、グローバルなメガテック企業でも顕著です。

例えば、Google CloudのAI関連ポジション(https://www.google.com/about/careers/applications/jobs/results/86848985691497158-forward-deployed-engineer-generative-ai-google-cloud) においても、自社のAIテクノロジーを顧客のビジネス現場に直接適用し、現場の技術的課題を解決に導くようなFDEの役割が求められています。

テクノロジーとビジネスを融合させ、業界を問わずプロジェクトを成功に導く存在として、FDE的なポジションは今後のAIビジネスにおいて中核を担っていくと言えます。

■ 事業開始の背景

企業のDX推進やAI活用が急速に進む中、技術力とビジネス理解の双方を高い水準で兼ね備えた人材の需要はかつてないほど高まっています。

しかし、FDEは高いコーディング能力、データエンジニアリングの知識、コミュニケーション能力、そして業界を問わないドメイン知識の吸収力が求められる極めて難易度の高い職種であり、従来の人材紹介サービスでは適切な人材評価・マッチングが困難でした。

AI Business Labは、これまでのビジネスコンサルティングおよびテクノロジー領域での知見を活かし、FDEコンサルタントの能力を正確に評価し、企業の現場ニーズと的確に結びつける特化型エージェントの必要性を認識し、本事業の開始に至りました。

■ サービス概要

【企業様向け】

DX推進・AI導入・データ基盤構築など、顧客現場での技術的課題解決を必要とする企業に対し、即戦力となるFDEコンサルタント人材をご紹介いたします。

単なるスキルマッチにとどまらず、企業の事業フェーズや現場の課題特性を深く理解したうえで、プロジェクト成功に直結する最適な人材を提案いたします。

【FDEキャリアを目指す方向け】

エンジニアとしての技術力に加え、ビジネス課題の解決に情熱を持つ方に向けて、FDEとしてのキャリアを切り拓く最適なポジションをご紹介いたします。

コーディング能力、データエンジニアリングスキル、コミュニケーション能力など多面的な強みを的確に評価し、各人材のポテンシャルを最大限に発揮できる環境への橋渡しをいたします。

■ サービスの特長

1. FDE職種に特化した独自の人材評価基準

即興でのコーディング能力、大規模データ基盤（SQL、Pythonなど）の実践力、技術に詳しくないステークホルダーへの説明力、業界横断的な適応力など、FDEに求められる多面的なスキルを独自の評価フレームワークで的確に判定します。

2. 技術とビジネスの融合を理解するマッチング

FDEは「エンジニアの技術力」と「コンサルタントのビジネス理解力」の両方を高い水準で備える人材です。当社では、技術面だけでなく、現場課題の本質を捉えるビジネスセンスまで含めた総合的なマッチングを実施いたします。

3. 金融・製造・政府機関など業界横断のネットワーク

FDEが活躍する領域は業界を問いません。データ分析基盤の構築、不正検知、業務プロセス最適化など、多様な業界・プロジェクトに対応できる幅広いネットワークを活かし、最適な案件と人材をお繋ぎいたします。

4. 入社後の定着・活躍支援

FDEという特殊なポジションで最大限のパフォーマンスを発揮するために、入社後のフォローアップやキャリア支援も継続的に実施し、企業と人材双方の長期的な成功を支援いたします。

■ 関連イベント開催のお知らせ

本エージェント事業の開始を記念し、経営者、採用担当者、およびFDEとしてのキャリアに関心のあるエンジニア・コンサルタントを対象としたオンラインイベントを開催いたします。

「FDEコンサルタントとは？ 単なる導入で終わらないAI時代の働き方」

日時： 2026年4月21日（火）12:00～13:00

形式： オンライン開催

内容：

- なぜ今、世界中でFDEの需要が爆発しているのか？- AI導入における「PoCの壁」と、FDEがもたらすブレイクスルー- FDEに向いている人材の要件と、採用・育成のポイント- 次世代のキャリア戦略としてのFDE

お申し込みURL：https://connpass.com/event/390147/(https://connpass.com/event/390147/)

代表コメント

AI Business Labを運営するGUILD株式会社 代表の小宮 滉

会社概要

- DXやAI導入の現場では、戦略を描くだけでなく、自ら手を動かして課題を解決できるエンジニアが求められています。FDEはまさにその最前線に立つ存在ですが、高い技術力とビジネス理解力を兼ね備えた人材は極めて希少であり、従来の採用手法では適切なマッチングが困難でした。AI Business Labは、この課題に真正面から向き合い、FDEという新しいキャリアの可能性を広げるとともに、企業のDX推進を人材面から強力に支援してまいります。

会社名 GUILD株式会社

代表者小宮 滉

所在地 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

事業内容 FDE特化型人材エージェント事業、AIシステム開発、AI Business Lab運営

HP: https://guild.support/

AI Business Lab: https://aibl-ai.com/

AI Business Lab(X):https://x.com/AI_Biz_Labs