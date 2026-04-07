株式会社CoeFont

株式会社CoeFont（本社：東京都港区、代表取締役：早川 尚吾）は、京都を拠点に香道の真髄を伝え続ける「香道三品大枝流（こうどうみしなおおえりゅう）」に対し、多言語リアルタイム翻訳サービス「CoeFont通訳」を提供したことをお知らせいたします。

本取り組みにより、専門用語や情緒的な表現が多い日本の伝統文化における「言語の壁」を取り払い、訪日外国人観光客（インバウンド）へ、より深い日本文化の理解と特別な体験価値を提供します。

サービスURL：https://coefont.cloud/cir

iOSダウンロードURL：https://apps.apple.com/app/6749563379

Android版DL：https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.coefont.cir_android

■ 背景と目的：伝統の「心」をテクノロジーで通訳する

【導入事例】CoeFont、京都の香道流派「香道三品大枝流」の海外来訪者対応を「CoeFont通訳」で支援

インバウンド需要が急増する京都において、日本の精神性を体験できる「香道」への注目が高まっています。しかし、香道は単に香りを嗅ぐのではなく「香を聞く（聞香）」と表現されるように、その作法や歴史には日本独自の繊細な言葉選びや精神文化が凝縮されています。

こうした奥深い文化を外国語で正確に伝えるには、高度な通訳スキルと専門知識が不可欠であり、伝統文化の門戸を世界に広げる上での大きな課題となっていました。今回、香道三品大枝流に「CoeFont通訳」を導入することで、講師が日本語で語る一言一語のニュアンスを、即座に多言語で参加者へ届けることが可能となりました。

■ 「CoeFont通訳」による支援の内容

1.リアルタイムな情緒の伝達と文化体験の質の向上

講師の解説をその場で多言語化します。インバウンド顧客は、香道の歴史や作法、その背景にある日本人の精神性を自国語で深く理解できる環境の構築を支援。言語の不安を解消することで、参加者が「香りを聞く」という体験そのものに集中していただけます。

2.専門性の高い語彙への対応

AIがドキュメントや動画等から専門用語や文脈を学習することが可能です。それにより、香道特有の専門表現を損なうことなく、正確かつ適切な表現で伝達できます。

■利用者の声

海外の方と同時に体験した日本人の方の感想

今回の香道体験では、大変貴重な時間をありがとうございました。

まず体験そのものについてですが、香道が実際のゲーム形式で行われる点が非常に印象的で、その面白さに引き込まれているうちに、時間が経つのを忘れてしまうほどあっという間のひとときでした。

また、今回は翻訳アプリを併用しましたが、やはり会話のキャッチボール以上に「解説や説明」を正確に伝える場面で非常に有効だと感じました。

精度の面では、まだ完璧な同時通訳とまではいきませんが、先生が英語を聞き取ってくださっていたこともあり、先生の言葉を補足する補助ツールとしては十分に機能していました。

特に感銘を受けたのは、後半になるにつれて先生がAI翻訳のテンポに慣れてくださったことです。翻訳が終わるのを待ってから次を話すという「少しの間」を絶妙に空けてくださったおかげで、説明の直後に翻訳がなされていて、自然な感じでした。

中国・ドイツ・フランス人の方の感想

香道そのものが、なかなか触れる機会が少ない分、大変興味深い体験となりました。歴史に深い関心を寄せる欧州の方々や、新しい日本文化を発見したい米国の方々、中でも日本文化の教養豊かな方々にとって、たいへん魅力的な体験になるのではないかと感じました。 また、香道の作法や歴史的背景のご説明はもちろんのこと、質疑応答は、体験者にとって非常に印象深い時間となりますため、そこで翻訳アプリを活用することで大きな魅力に繋がると考えます。翻訳アプリ特有の「間」が生じるといった留意点はありますが、そこをうまく工夫することで、十分に意思疎通を図ることができると実感しました。

■ 香道三品大枝流関係者からのコメント

日頃香道を学んでおりますが、今回複数の国の海外の方が翻訳アプリでの体験をされると伺い、サポートが必要かと同席させていただきました。香道の概要といった部分については問題なく理解されていると感じました。複雑な組香（香道における香りを聞くゲーム）のルールについては、日本人でも理解が難しいですが、ゆっくり進めることで理解され、大きなサポートの必要もなく体験を進めていくことが出来ました。

更に体験者の方からの質問は「今すること」の先の理解を深めていくような質問が出たので、しっかり理解されているのだなと感じました。

更に回数を重ねることで専門用語や香道独自の言い回し等も翻訳アプリの精度があがることで体験のみならず、学びとして文化に海外の方が触れてくれるのだと実感しています。

■ 今後の展開

当社は、本取り組みを通じて、京都をはじめとする日本各地の伝統文化が持つ「言葉を超えた価値」を、テクノロジーの力で世界へ届ける支援を継続します。「CoeFont通訳」を、単なる翻訳ツールではなく、文化を次世代へ、そして世界へと繋ぐための「架け橋」として、社会的価値の向上に努めてまいります。

■ 多言語リアルタイム翻訳サービス「CoeFont通訳」概要

サービスURL：https://coefont.cloud/cir

iOSダウンロードURL：https://apps.apple.com/app/6749563379

Android版DL：https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.coefont.cir_android

提供プラン：無料 ※有料プランに登録することで利用時間を追加できます。

対応言語一覧：12言語

日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ポルトガル語（2026年4月現在）

■ 株式会社CoeFontについて

株式会社CoeFontは、2020年設立の東京科学大学認定ベンチャーとして、AIを活用したサービスの開発と提供を行っています。当社は現在、AIを基盤とした音声合成技術に注力しており、倫理的で包括的なAI音声プラットフォームの開発に取り組んでいます。CoeFont（https://CoeFont.cloud ）は、すべての国と地域で利用可能です。