「あ、ケーブル忘れた」が、もうなくなる。高い安全性と持ち運びのしやすさを両立した半固体電池モバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、半固体リチウムイオン電池を採用して高い安全性・長寿命を備え、本体とケーブルが一体型で持ち運びに便利な、「ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー」を、2026年4月上旬より順次発売します。

特設Webページはこちら(https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00126/built-in/)

エレコムは、2022年に「リン酸鉄リチウムイオン電池」のモバイルバッテリーを、2025年に世界初(※1)の「ナトリウムイオン電池」のモバイルバッテリーを発売。2026年3月には、さらに安全性の向上を図り、持ち運びにも便利な長寿命のモバイルバッテリーとして、「半固体リチウムイオン電池」を採用した製品を発売いたしました。

2026年3月発売の半固体モバイルバッテリー 製品ページはこちら(https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00126/standard/?_gl=1*hsvdzv*_gcl_au*MTIwMTIyMTM4Ny4xNzc0MzE4NTkz)

今回の製品は、半固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーの第2弾。USB Type-C(TM)ケーブルが直接付属した、便利な一体型モデルです。充電ケーブルを別途持ち運ぶ必要がなく、外出先での使用に適しています。ケーブルはナイロンメッシュ素材で表面が傷つきにくく、ポートに挿した状態で持ち運べるためバッグやポーチの中で邪魔になりません。

※1：ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー（製品）/容量 9,000mAh ・ USBType-C対応（45W出力・30W入力） に関する市場調査「世界初」検証調査（(株)未来トレンド研究機構 調べ）：2024年11月27日時点

半固体電池とは

従来の電池は、電池に含まれる電解液内でリチウムイオンが正極と負極の間を移動しています。この度、製品に採用した半固体電池は、電解質を従来の液体からゲル状に変更しています。これにより可燃性成分の揮発が抑えられ、ガスが放出されにくくなるため、安全性が向上します。また、電解質以外の素材にも安全性の高い素材や加工を施すことで、総合的に安全性を高めています。

従来の約4倍の長寿命と、幅広い使用温度範囲を実現

従来のリチウムイオン電池(※2)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回です。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2,000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。

※2：液体電解質のリチウムイオン電池

また、従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃～40℃ですが、本製品は-15℃～45℃(※3)まで対応しています。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。(※4)

※3：-15℃～45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。

※4：本製品は防水・防塵仕様ではありません。

充電可能な時間の目安(※5)

バッテリー容量10,000mAhの場合

1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。

バッテリー容量5,000mAhの場合

1,800mAhのスマートフォンを約1.6回、3,000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。

※5：満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

多重保護によって、高い安全性を実現

過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。さらにThermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。

環境にやさしい素材を使用

環境負荷を抑えるため、筐体には再生プラスチックを採用し、パッケージには、管理された森林から生産された紙を使用しています。

主な仕様

ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10,000mAh/30W)

対応機種：iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器

コネクター形状(電源入力側)：USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1

定格入力電圧：USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル：5V/9V/12V/15V

定格入力電流：USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル：3A/3A/2.5A/2A(最大30W)

コネクター形状(電源出力側)：USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1

出力：単独接続時 USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル：最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A) PPS最大30W(5-11V/3A、5-16V/2A) 同時接続時：合計最大15W(5V/3A)

電池種類：充電式半固体リチウムイオン電池

電池定格容量：3.7V/10,000mAh 37Wh

充電時間：約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。

外形寸法：幅約74mm×奥行約15.2mm×高さ約116mm

重量：約195g

くり返し使用回数：2,000回

付属品：絶縁シール×2

使用温度範囲：充電時：0℃～40℃ 放電時：-15℃～45℃

電気用品安全法：○PSE 特定以外の電気用品

保証期間：1年間

ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(5,000mAh/20W)

対応機種：iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器

コネクター形状(電源入力側)：USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1

定格入力電圧：USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル：5V/9V

定格入力電流：USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル：2.7A/1.5A(最大13.5W)

コネクター形状(電源出力側)：USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1

出力：単独接続時 USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル：最大20W(5V/3A、9V/2.22A) PPS最大20W(5-11V/2A) 同時接続時：合計最大15W(5V/3A)

電池種類：充電式半固体リチウムイオン電池

電池定格容量：3.7V/5,000mAh 18.5Wh

充電時間：約2時間10分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。

外形寸法：幅約74mm×奥行約9.2mm×高さ約114mm

重量：約120g

くり返し使用回数：2,000回

付属品：絶縁シール×2

使用温度範囲：充電時：0℃～40℃ 放電時：-15℃～45℃

電気用品安全法：○PSE 特定以外の電気用品

保証期間：1年間

製品詳細

ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー

＜10,000mAh/ブラック＞

型番：DE-C84-10000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C84-10000BK

＜10,000mAh/ホワイト＞

型番：DE-C84-10000WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C84-10000WH

＜5,000mAh/ブラック＞

型番：DE-C83-5000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C83-5000BK

＜5,000mAh/ホワイト＞

型番：DE-C83-5000WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C83-5000WH

DE-C84-10000BKDE-C84-10000WHDE-C83-5000BKDE-C83-5000WH

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260407-05/

ご購入はこちら

＜10,000mAh/ホワイト＞ 型番：DE-C84-10000WH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15018330/

ヨドバシ・ドット・コム：https://www.yodobashi.com/product/100000001009810194/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550414050/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550414050.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550414050.html

＜5,000mAh/ブラック＞ 型番：DE-C83-5000BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15018327/

ヨドバシ・ドット・コム：https://www.yodobashi.com/product/100000001009810191/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550414029/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550414029.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550414029.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一