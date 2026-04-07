ハンディファンの2026年モデル登場！環境に優しいナトリウムイオン電池採用モデルや肌を直接冷やせる冷却プレート付きなど4製品を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、地球や人に優しいナトリウムイオン電池採用モデルや、肌で直接涼しさを味わえる冷却プレート付きモデルなど、ハンディファン4製品12アイテムを4月上旬より新発売いたします。

USB充電タイプのハンディファン4モデルです。USB Type-C(TM)ポートを装備し、AC充電器やモバイルバッテリーを使って充電できるため、気軽に持ち歩いて使えます。

“FAN-U261シリーズ”は、コンパクトで5段階の風量調整が可能なスタンダードモデルです。“FAN-U262シリーズ”は冷却プレート付きで、3段階の風量調整に対応し、付属のネックストラップによるハンズフリー使用が可能です。さらに、持ち手を折り曲げることで卓上でも安定して使えます。

“FAN-U264シリーズ”は、ナトリウムイオン電池と冷却プレートを採用し、風量や充電状態がひと目でわかるデジタル表示付きで、10段階の風量調整が可能です。“FAN-U265シリーズ”は、ナトリウムイオン電池採用のコンパクトモデルで、デジタル表示を備え、100段階の風量調整が可能です。今年の暑さ対策に、新機能を備えたエレコムのハンディファンをぜひご活用ください。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。※音がでますので、音量にご注意ください。

https://streaming.video-b.com/streaming/af363860145feb76a4bc6d385b2f473cbcf91261

2026年シーズンのハンディファン4モデルが登場！

- USB Type-Cポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます(※)。- 髪の毛の巻き込みや異物の挟み込みを検知するとファンが停止する「自動安全OFF設計」です。- 過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。※AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。

「冷却プレート付き」と「ナトリウムイオン電池」採用モデルをラインアップ！

- フロント部分にペルチェ素子を使用した冷却プレート付きモデルを2モデル(FAN-U262・FAN-U264シリーズ)ご用意。肌で直接涼しさを感じられ、ファンの風と合わせて一気にクールダウンできます。- ナトリウムイオン電池採用モデルを2モデル(FAN-U264・FAN-U265シリーズ)ご用意。サイクル寿命は約5,000回で、一般的なリチウムイオン電池に対して約10倍の長寿命。買い替えの手間が減って、暑い夏の相棒として長く活躍します。- ナトリウムイオン電池はコバルト・リチウムなどを使用しないため、環境への負荷が少なく、安定した供給を実現。持続可能な資源利用に貢献し、地球にも人にも優しい電池を搭載しています。▲ フロント部分にペルチェ素子を使った冷却プレートを装備(左：FAN-U262シリーズ、右：FAN-U264シリーズ)▲ 長寿命で環境負荷の少ないナトリウムイオン電池を採用(左：FAN-U264シリーズ、右：FAN-U265シリーズ)

[FAN-U261シリーズ] コンパクトでもパワフル大風量、

5段階風量＋残量ランプ付きのスタンダードモデル

- 小さいながらパワフルな大風量で、汗ばむ季節も一気にクールダウンできます。- バッグやポケットにも邪魔にならず、すっきり入るコンパクトサイズ。通勤やお出かけにも気軽に持ち運べます。- うっかり手を放しても安心な落下防止のハンドストラップ付き。手首にかけて使えて、バッグからの出し入れもしやすいので、外出時の持ち歩きに活躍します。- 充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付き。外出前に充電残量をチェックできるので、安心して持ち歩けます。- 好みに合わせて5段階(微弱・弱・中・強・最強)の風量調節ができます。▲ 小さいながらもパワフルな風量▲ 気軽に持ち運べるコンパクトサイズ。落下を防止するストラップ付き▲ 卓上での使用も可能

[FAN-U262シリーズ] 冷却プレートで肌からひんやり、

首掛け／卓上にもできる多用途モデル

- フロント部分にペルチェ素子による冷却プレートを搭載。肌で直接涼しさを感じられ、ファンの風と合わせて一気にクールダウンできます。- 動作中に電源ボタンを長押しすると、冷却プレートをON/OFFできます。冷却プレート使用時は、白色LEDが点灯します(※)。- 付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。- 持ち手を折り曲げて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。- バッグやフックにひっかけて持ち運び・収納できる、便利なカラビナ付きです。- 充電中は赤、ファン作動時は青、冷却プレート使用時は白に光る、便利なお知らせランプ付きです。- 好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。※充電時は冷却プレートがOFFになります。▲ 付属のネックストラップで首に掛けて使用可能▲ ペルチェ式の冷却プレートで肌を直接冷やすこともできる▲ 折り曲げ式なので卓上でも安定した状態で使用可能▲ 収納や持ち運びに便利なカラビナ付き

[FAN-U264シリーズ] 長寿命ナトリウムイオン電池＋冷却プレート、

数値表示で状態もわかりやすい高機能モデル

- 日常の持ち歩きやさまざまな使用環境を想定し、電源設計にこだわりました。安全性の高い電池を搭載し、安心して使えるハンディファンです。- バッテリーにナトリウムイオン電池を採用。安全設計で長寿命を実現し、環境負荷の少ない材料を使用しています。- フロント部分にペルチェ素子による冷却プレートを搭載。肌で直接涼しさを感じられ、ファンの風と合わせて一気にクールダウンできます。- 動作中に電源ボタンを長押しすると、冷却プレートをON/OFFできます。冷却プレート使用時は、スノーマークが点灯します。- うっかり手を放しても安心な落下防止のハンドストラップ付き。手首にかけて使えて、バッグからの出し入れもしやすいので、外出時の持ち歩きに活躍します。- 風量・充電・残量がひと目で分かるデジタル表示付き。外出前に充電残量をチェックできるので、安心して持ち歩けます。- 好みに合わせて10段階の風量調節ができます。細かく調節できるので、ちょうどいい風量を選べます。※充電時は冷却プレートがOFFになります。▲ 長寿命のナトリウムイオン電池の採用に加え、冷却プレート付きのハイブリッドモデル▲ ペルチェ式の冷却プレートで肌を直接冷やすことが可能▲ 卓上での使用も可能▲ デジタルカウンターで風量、充電、残量がひと目でわかる

[FAN-U265シリーズ] ナトリウムイオン電池搭載のコンパクトモデル、

デジタル表示+100段階の風量調整が可能

- 日常の持ち歩きやさまざまな使用環境を想定し、電源設計にこだわりました。安全性の高い電池を搭載し、安心して使えるハンディファンです。- バッテリーにナトリウムイオン電池を採用。安全設計で長寿命を実現し、環境負荷の少ない材料を使用しています。- 小さいながら、汗ばむ季節も一気にクールダウンできます。- バッグやポケットにも邪魔にならず、すっきり入るコンパクトサイズ。通勤やお出かけにも気軽に持ち運べます。- うっかり手を放しても安心な落下防止のハンドストラップ付き。手首にかけて使えて、バッグからの出し入れもしやすいので、外出時の持ち歩きに活躍します。- 風量・充電・残量がひと目で分かるデジタル表示付き。外出前に充電残量をチェックできるので、安心して持ち歩けます。- 好みに合わせて100段階の風量調節ができます。1段階ずつ強弱を細かく調節できるので、シーンや好みにぴったり合う風量を選べます。▲ 長寿命のナトリウムイオン電池を採用、100段階の風量調整が可能▲ 気軽に持ち運べるコンパクトサイズ。落下を防止するストラップ付き▲ 卓上での使用も可能▲ 風量・充電・残量がひと目で分かるデジタル表示付き

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1375_1_1075c0e49392e3d29e7b176eb74dc44d.jpg?v=202604070951 ]

※1：風量の強弱によって変化します。

※2：ケーブルの長さはコネクターを含まず。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

[コンパクト&パワフル][リチウムイオン電池]

〈グリーン〉

型番：FAN-U261GN

価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U261GN.html

〈ピンク〉

型番：FAN-U261PN

価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U261PN.html

〈ホワイト〉

型番：FAN-U261WH

価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U261WH.html

[冷却プレート付き][リチウムイオン電池]

〈ネイビー〉

型番：FAN-U262NV

価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U262NV.html

〈グリーン〉

型番：FAN-U262GN

価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U262GN.html

〈ホワイト〉

型番：FAN-U262WH

価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U262WH.html

[冷却プレート付き][ナトリウムイオン電池]

〈ベージュ〉

型番：FAN-U264BE

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U264BE.html

〈グリーン〉

型番：FAN-U264GN

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U264GN.html

〈ホワイト〉

型番：FAN-U264WH

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U264WH.html

[コンパクト][ナトリウムイオン電池]

〈ブラック〉

型番：FAN-U265BK

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U265BK.html

〈グリーン〉

型番：FAN-U265GN

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U265GN.html

〈ホワイト〉

型番：FAN-U265WH

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U265WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260407-04/

ご購入はこちら

[コンパクト&パワフル][リチウムイオン電池] FAN-U261シリーズ

〈ピンク〉 型番：FAN-U261PN

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTS9FJNV/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTS9FJNV/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15019194/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550426695/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550426695.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550426695.html

[冷却プレート付き][リチウムイオン電池] FAN-U262シリーズ

〈グリーン〉 型番：FAN-U262GN

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTS3B55V/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTS3B55V/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15019196/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550426718/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550426718.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550426718.html

[冷却プレート付き][ナトリウムイオン電池] FAN-U264シリーズ

〈ベージュ〉 型番：FAN-U264BE

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTSH6KYL/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTSH6KYL/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15019199/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550426749/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550426749.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550426749.html

[コンパクト][ナトリウムイオン電池] FAN-U265シリーズ

〈ブラック〉 型番：FAN-U265BK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTS45BNF/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTS45BNF/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15019202/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550426770/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550426770.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550426770.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一