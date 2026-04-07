株式会社Timewitch、子ども向け新サービス「脱島国マインドEnglish」を提供開始

株式会社Timewitch株式会社Timewitch、子ども向け新サービス「脱島国マインドEnglish」を提供開始

株式会社Timewitch（本社：東京都渋谷区、以下Timewitch）は、海外在住の日本人と子どもが対話することで、世界を身近に感じ、グローバルな視野を育てる新しい英会話サービス「脱島国マインドEnglish」の提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。

本サービスは、英語力の向上を第一の目的とするのではなく、英語を「世界とつながるための手段」として体験することを重視した、これまでにない子ども向け英会話サービスです。

サービス開発の背景

日本の子どもたちは、優れた教育環境と豊かな文化に恵まれている一方で、地理的な条件から「世界は遠いもの」「海外は特別なもの」という意識を持ちやすい傾向にあります。このような「島国マインド」は、将来のキャリア選択や人生の可能性を知らず知らずのうちに狭めてしまう要因となっています。

従来の英会話サービスの多くは、「英語が話せるようになること」を最終目標として、文法や発音の習得に重点を置いています。しかし、真に重要なのは、英語という言語を通じて世界への扉を開き、多様な価値観や文化に触れることで、子どもたちの視野を広げることではないでしょうか。

Timewitchは、これまで培ってきた海外在住日本人とのネットワークを活かし、子どもたちが「英語を学ぶ」のではなく「世界を体験する」ための新しいサービスを開発いたしました。

「脱島国マインドEnglish」の特徴

1. ネイティブ講師ではなく「海外で生きる日本人」

本サービスの講師は、ネイティブスピーカーではなく、実際に海外で生活し、異文化の中で挑戦を続ける日本人です。子どもたちは、同じ日本人が世界各国で活躍する姿を目の当たりにすることで、「自分も世界で生きられるかもしれない」という具体的なイメージを持つことができます。

2. 日本語OK（英語オンリーではない）

英語だけでのコミュニケーションを強制せず、日本語も交えた自然な対話を大切にしています。言語の壁に阻まれることなく、子どもたちが安心して世界への好奇心を広げられる環境を提供します。

3. 文法・発音指導ではなく「対話・体験」重視

文法の正確性や発音の完璧さを追求するのではなく、海外で暮らす人々との対話を通じて、その国の文化、食事、生活習慣、子どもたちの遊びなど、リアルな海外体験を共有することを重視しています。

4. ゴールは「英語が話せる」ではなく「世界が身近になる」

本サービスの最終目標は、英語力の向上ではなく、子どもたちが世界を「遠いもの」から「身近なもの」へと感じられるようになることです。海外への憧れと好奇心を育てることで、将来の選択肢を広げることを目指します。

「脱島国マインドEnglish」が解決する3つのポイント

「脱島国マインドEnglish」の特徴（サービスサイトより）教科書だけでは身につかない、語彙・表現を習得

世界で実際に暮らす日本人講師との対話を通じて、教科書には載っていない生きた英語表現や、各国の文化に根ざした語彙を自然に習得できます。

継続できずに挫折しがちな英語学習を、楽しく続けられる

毎月異なる国をテーマにした「世界一周」スタイルのレッスンで、子どもたちの好奇心を刺激し続けます。「次はどの国？」というワクワク感が、継続的な学習意欲を生み出します。

授業の受験英語では習得が難しい、実践的な英語力を身につけられる

テストのための英語ではなく、実際に世界で使える実践的なコミュニケーション力を育成します。異文化理解と組み合わせた学習により、グローバル社会で活躍できる真の英語力を養います。

サービス概要

サービス名：脱島国マインドEnglish

対象：小学生～中学生

提供プラン：世界一周プラン ～1年で12カ国を巡る英会話体験～

・月4回のレッスンで、毎月1カ国をテーマに海外体験

・各国で暮らす日本人講師と対話を通じて、その国の文化や生活を体験

・いつでも月単位で継続・休止が可能な柔軟なプラン設計

料金 ：月額24,000円（税込）

無料体験：

無料体験レッスンをご用意しております。実際のレッスンの雰囲気や講師との相性をお試しいただけます。

世界一周プラン｜料金プラン世界の講師陣｜脱島国イングリッシュ提供価値- 海外を「遠いもの」から「身近なもの」へ変える世界各国で暮らす日本人との対話を通じて、海外が特別な場所ではなく、自分も行ける・暮らせる場所であることを実感できます。- 子どもの将来の選択肢を広げる幼少期から世界を身近に感じることで、将来の進路やキャリア選択において、グローバルな視点を持つことができます。- 憧れ・好奇心を起点にした学び「テストのために勉強する」のではなく、「知りたい」「話したい」という純粋な好奇心から英語に触れることで、持続的な学習意欲を育てます。サービスURL

https://escapejapanenglish.jp/

サービスご利用の流れ

STEP 1：お問い合わせ・お申込み

Webサイトのお問い合わせフォームより、無料体験レッスンまたは本申込みをお申込みください。

STEP 2：日程マッチング

お子様のスケジュールに合わせて、レッスン日程を調整いたします。

STEP 3：無料体験レッスン

実際のレッスンを無料で体験いただけます。海外在住の日本人講師との対話をお楽しみください。

想定される利用シーン

代表取締役CEO・三浦 健之介のコメント

- グローバルな視野を持った子どもに育てたい保護者の方- 海外への興味や憧れを持ち始めたお子さま- 従来の英会話教室では物足りなさを感じているご家庭- 将来的な海外留学や国際的なキャリアを視野に入れているご家庭- 英語に苦手意識を持たせずに、楽しく世界に触れさせたい保護者の方- 「英語は意思疎通のツール」という健全なマインドを育てたいご家庭

「脱島国マインドEnglish」は、私たちTimewitchがこれまで大切にしてきた「時差を活用して世界とつながる」という価値観を、子どもたちの教育という分野で実現したサービスです。

日本で生まれ育った子どもたちは、どうしても世界を「遠い場所」として捉えがちです。しかし、実際には世界中に日本人が暮らしており、彼らは日々異文化の中で挑戦し、充実した生活を送っています。

このサービスを通じて、子どもたちには「世界は思ったより近い」「自分も海外で生きられるかもしれない」ということを肌で感じてほしいと考えています。英語が完璧に話せることよりも、世界への好奇心と『やってみたい」という気持ちを持つことの方が、はるかに大切だと私たちは信じています。

海外在住の日本人という、他の英会話サービスにはない独自のネットワークを持つTimewitchだからこそ提供できる価値があります。このサービスが、日本の子どもたちの未来の可能性を広げる一助となることを願っています。

今後の展開

Timewitchは、「脱島国マインドEnglish」を皮切りに、海外在住日本人とのネットワークを活かした教育サービスの展開を拡充してまいります。

今後は、対象年齢の拡大、より多様な国・地域の講師ネットワークの拡充、さらには学校教育機関との連携なども視野に入れ、より多くの子どもたちがグローバルな視野を育める機会を提供してまいります。

株式会社Timewitchについて

株式会社Timewitchは、日本と海外の時差を活用したBPOソリューションを提供する企業です。海外在住の日本人ワーカーとのネットワークを活かし、時差による24時間体制でのサービス提供を実現。資料作成、デザイン制作、動画制作、グローバルリサーチ、コンサルティング支援など、多様な業務をワンストップで提供しております。2025年7月にはISMS（ISO/IEC 27001:2022）認証を取得し、高度な情報セキュリティ管理体制を構築しております。

サービスサイト：https://escapejapanenglish.jp/

コーポレートサイト：https://corp.timewitch.jp/

本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社Timewitch

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目10番15号 JPLビル1-2階

代表取締役CEO：岡田 崇 / 三浦 健之介

Webサイト：https://corp.timewitch.jp/

お問い合わせ：https://corp.timewitch.jp/contact