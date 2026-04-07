【SALONIA】ドライヤー＆カールヘアアイロンの「ガシャポン(R)」4月第3週より順次発売　細かなパーツを忠実に再現した、こだわりのデザイン

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）のミニマル美容家電ブランド【SALONIA（サロニア）】は、株式会社バンダイ（本社：東京都台東区）が展開するオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R) 」とのコラボレーションにより、 「スピーディーイオンドライヤー」と「セラミックカールヘアアイロン」のミニチャームを順次発売します。

商品名 ： SALONIA ミニチャームコレクション

税込価格 ： 1回 400円

発売日／流通： 2026年4月第3週より順次 ／ 全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、

玩具売場、家電量販店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

商品特徴

SALONIAのドライヤーは累計出荷台数500万台*1、ヘアアイロンは2,000万本*2突破し、ロングセラー商品として好評いただいています。今回、「ガシャポン(R)」とのコラボレーションにより、ドライヤーとヘアアイロンのミニチャームを発売します。

実物約1/4～1/5のサイズで、ヘアアイロンのプレートの開閉やドライヤーの折りたたみまでリアルに再現し、ミニチュアパッケージも付きます。定番カラーのブラック・ホワイトと、2026年春夏限定カラーであるミスティグリーン・ミスティピンクの計4色を展開。

*1 SALONIAヘアドライヤーシリーズ累計販売数実績（2015年5月～2025年11月）自社調べ

*2 SALONIAヘアアイロンシリーズ累計販売数実績（2013年6月～2025年12月）自社調べ

商品概要

・ラインナップ ：全8種

スピーディーイオンドライヤー・セラミックカールヘアアイロン共に

ブラック、ホワイト、ミスティグリーン、ミスティピンク

ミスティピンク

・サイズ ：全高 ヘアドライヤー約4.6cm、ヘアアイロン約6.8cm

・発売元 ：株式会社バンダイ

・商品情報 ：https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769822940000

SALONIAのドライヤー・ヘアアイロンについて

■スピーディーイオンドライヤー

税込価格 ：5,918円

定番カラー ：ブラック・ホワイト・グレー・ネイビー・ベージュ

・2.3㎥/min*1の大風量により、面倒なドライ時間を30％短縮*2

・速乾により、髪への熱ダメージを軽減*3

・髪をいたわりながら乾かすマイナスイオン機能

・折り畳み式＆軽量で、持ち運びに便利なコンパクト設計

・TURBO・SET・COOLの3モードを使い分けてヘアセット

*1 TURBO時。自社調べ。*2 自社製品(SL-007)との比較。自社調べ。*3 乾燥時間短縮による。自社調べ。

■セラミックカールヘアアイロン 19mm/25mm/32mm

税込価格 ： 4,708円

定番カラー ： ブラック・ホワイト・ベージュ

・スタイリングや髪質に合わせて選べる、100 ~ 210℃の温度設定

・スピーディーな立ち上がりで、忙しい朝の時短に

（最低温度に到達するまでの時間：電源を入れてから19mm / 25mmは約35秒、32mm約50秒）

・約30分後に自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載

・海外で使用可能。100V~240V対応。対応電圧内の国では変圧器なしで使用可能。

*変換プラグや変換アダプターは別途必要

SALONIA公式

HP ： https://salonia.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/salonia_official/

Ｘ ：https://x.com/salonia01

バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について

「ガシャポン(R)」はハンドルを「ガシャ」と回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることがブランド名の由来となり、1977年よりカプセルトイ市場に参入しました。世の中の流れやお客さまのニーズに寄り添い、商品・自販機・売場を進化させながら高品質でバラエティ豊かな商品を展開し続け、現在では毎月120種類以上の商品を市場に投入しています。

現金・電子マネー・二次元コード決済など様々な決済方法やカプセル以外の形状にも対応する自販機の開発も自社で行い、近年はサステナビリティへの取り組みも積極的に実施し、カプセルのリサイクルや環境に優しい素材の開発にも取り組んでいます。また、2021年以降は海外にもガシャポンバンダイオフィシャルショップを出店し、世界中で「ガシャポン(R)」をお楽しみ頂ける環境づくりを推し進めています。

グローバルでの年間売上実績により、“カプセルトイ世界売上No.1”※としてギネス世界記録にも認定された「ガシャポン(R)」に今後もご注目ください。※世界最大のカプセルトイブランド（2024年度 年間売上）

ガシャポンオフィシャルサイト https://gashapon.jp/

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

※本資料に記載されている情報は 2026年4月6日現在のものです。

※発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。