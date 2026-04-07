「アストでんき」を提供するアストマックス・エネルギー、Lectoプラットフォームを導入

Lecto株式会社

債権管理業務のDXを推進するLecto株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小山裕、以下「Lecto（レクト）」）は、「アストでんき」を提供するアストマックス・エネルギー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：大橋 俊克、以下「アストマックス・エネルギー」）が、「Lectoプラットフォーム」を導入し、債権管理体制の構築を推進していくことをお知らせします。

アストマックス・エネルギーは、東証スタンダード市場に上場するアストマックス株式会社の子会社として、小売電気事業を展開しています。同社が提供する「アストでんき」では、「でんきは、つくって、ためて、かしこく使う」をスローガンにお客様のライフスタイルにあったカスタムメイドな電気料金プラン「フリープラン」を提供しています。

サービス利用者の増加に伴い、債権管理や督促・回収の業務の負荷も増加しており、顧客の支払い体験向上を図るベく、通知手段が多様で債権管理や督促回収業務プロセス全体をワンストップで自動化・効率化できる「Lectoプラットフォーム」を導入いただきました。また、導入後は、業務の自動化などにより前年比で70%工数削減に成功しています。

■ アストマックス・エネルギーの業務課題とLectoプラットフォームの導入効果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74780/table/59_1_b73531b0b27b5c69a8efa71006e33a01.jpg?v=202604070951 ]

Lectoは、「Lectoプラットフォーム」を通じて、今後も自動化による業務負荷の軽減や業務標準化を推進し、アストマックス・エネルギーのさらなる事業成長およびサービス品質向上を支援してまいります。

■さまざまな業種で活用できる「Lecto プラットフォーム（レクトプラットフォーム）」

Lectoは、「督促回収テック」を展開するFintech関連企業です。金融サービスやリテール・サブスクリプションサービスの裏側（バックエンド）にある面倒な実務や複雑で属人化しやすい業務フローを改善し、債権管理（顧客管理）・回収からオフバランスまで一気通貫での課題解決を目指しています。それにより顧客満足度、サービスUXの向上を目指すことが可能になります。

■ アストマックス・エネルギー株式会社について

会社名：アストマックス・エネルギー株式会社

設立：2017年2月

代表者：代表取締役 大橋 俊克

本社：東京都品川区東五反田2丁目10番2号 東五反田スクエア5F

URL：https://astmaxenergy.co.jp/

■ Lecto株式会社について

会社名：Lecto株式会社

代表者：代表取締役社長 小山 裕

本社：東京都渋谷区道玄坂1－2－3 渋谷フクラス17F

会社URL：https://lecto.co.jp







