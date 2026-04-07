運送事業者向け点呼システム「関西物流展」への出展が決定！！

▮はじめに

株式会社デンソーソリューション

BSSはこれまでに運送事業者様を中心に3,500社以上の企業へ導入されております。

※2026年3月時点の契約情報より

BSSを導入したことにより、運送業界で深刻化している人手不足や拠点分散による運行管理の煩雑化、点呼記録の確認・管理負荷といった課題の解決を支援してまいりました。BSSは、国土交通省による

点呼制度の改正に対応し、遠隔点呼、業務前自動点呼、業務後自動点呼、IT点呼などの機能を順次提供これにより、限られた人員でも法令に沿った点呼運用が可能となり、現場の負担軽減と制度対応の両立を実現しています。さらに、BSS上で実施した点呼データを全拠点分まとめて一元管理できる環境を

構築することで、拠点ごとに散在していた点呼記録の確認・集計作業を効率化。確認漏れや記録不備の防止、監査/行政対応時の準備負荷軽減につながり、運送事業者様の業務負荷軽減に

貢献してまいりました。

この度、4月8日～開催される「関西物流展」へBSSを出展しますので以下にてご紹介します。

BSS紹介ページ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/

▮開催概要

🔹日時：2026年4月8日（水）・9日（木）・10日（金）10：00～17：00［最終日のみ16：00迄］

🔹会場：インテックス大阪

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102(コスモスクエア駅より徒歩約9分)

アクセス情報：https://kansai-logix.com/access/

▸詳細・来場登録はこちら>>https://www.kansai-logix.com/registration/

※取材申し込みについて

取材・来場にあたっては事前登録が必要です。セミナー会場への入場の際は、セミナー受付で

「報道関係者バッジ」をご提示ください。

取材申し込みの詳細はこちら：https://kansai-logix.com/press/

▮展示内容

本展示会では,BSSで実施可能な以下の点呼機能を中心にご紹介します。

【BSSにて実施可能な点呼方法】

合わせて、BSSクラウドにて一元管理できる「社員台帳」「車両台帳」「出退勤管理」など

運送会社における管理業務の効率化についてもご説明いたします。

当日はブースにて皆様のご来場をお待ちしております。

▮さいごに

BSSでは、遠隔点呼・自動点呼・IT点呼・スマホ点呼など、さまざまな点呼方法を1つのシステムで

柔軟に運用することが可能です。

「自社の体制では、どの点呼方法が最適なのか」「現在の運用をどう見直せばよいのか」など、

日々の運用に関するお悩みについても、展示会会場や個別相談を通じてご相談いただけます。

ぜひこの機会に、BSSによる点呼・運行管理の最適な運用をご体感ください。

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【製品関する問い合わせはこちら】

●お問い合わせ先

お問い合わせページ：https://bss-cloud.info/news/350/

相談会申込ページ ：https://bss-cloud.info/consultation/

※弊社ではお客様に最適な運用をご紹介するため無償にて「個別相談会」を実施しております。

●製品情報

HP情報 ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/(https://bss-cloud.info/bss-cloud/)

YouTubeリンク：https://www.youtube.com/@user-qu7ph1vh8z/videos

Instagram ：https://www.instagram.com/bss_anest/ (https://www.instagram.com/bss_anest/) 「ユーザー名：bss_anest」

●会社概要

会社名 ：株式会社デンソーソリューション（全国に８支社・直営50拠点）

住所 ：愛知県刈谷市昭和町1-1（本社）

事情内容 ：乗用車・商用車など自動車分野、住宅・工場・オフィス関連分野等における

デンソー製品をはじめとするさまざまな製品の販売、サービス業務

ホームページ：https://www.denso-solution.com/

※Business Support Systemは株式会社アネストシステムの登録商標です。