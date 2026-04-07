≪ 待望の復活 ≫【THE DROS】より、オープン当初、好評だった『フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル〕』が2026年4月から復刻販売を開始！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京港区)は、チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店【THE DROS（ザ・ドロス）】より、『フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル〕』を2026年4月より復刻販売を開始したことをお知らせいたします。

東京駅でしか出会えない。フィナンシェ2種の食べ比べはいかがでしょうか？

惜しまれながら終売してしまった『フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル〕』がこの度、復活いたしました。

濃厚なゴルゴンゾーラ※1と、皮付きヘーゼルナッツのナッティな味わいを詰め込んだフィナンシェ。バターの香りと百花蜜の甘みが一層深みのある味わいへと誘います。当ブランドでは、カマンベール※2のクリーミーな味わいと上品なレモンの酸味を愉しむ『フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕』も販売しております。ゴルゴンゾーラとカマンベールがそれぞれ織りなす、チーズの個性と味わい。この機会にぜひ、食べ比べをお愉しみください。

東京土産や春のご挨拶の手土産にはもちろん、自分へのご褒美としもオススメの一品です。

※1 チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60％以上使用。※2 チーズパウダー中カマンベール75％以上使用

◆商品概要

【商品名】フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル〕

【価 格】1,296円（税込）

【内 容】5個入

あわせて食べ比べていただきたい『フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕』

クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑の逸品です。

（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）

【価 格】1,296円（税込）

【内 容】5個入

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

◆THE DROS 商品紹介

< 期間限定 > ガレット〔カマンベール＆ピスタチオ〕

サクッ、ホロッ食感のガレット生地に、カマンベールチーズパウダーの旨みとほどよい塩味を合わせました。ひとくち食べると、中に包み込み込んだピスタチオの豊かな風味が、ふわりと広がります。ピスタチオのコクとチーズの旨みが重なり合う、奥行きのある味わいをお楽しみください。

※チーズパウダー中カマンベール72%使用

5個入 1,404円（税込）

サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕

ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ(※)をサンドしました。塩味がやさしく引き立てる、甘さとの繊細なバランスに仕上げたクッキーです。

(※)チョコレートコーチングを使用

9個入 1,404円（税込）

18個入 2,808円（税込）

27枚入 4,212円（税込）

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆THE DROS ブランドコンセプト

チーズの芳醇なコクと、ほのかな甘味。

木の実の華やかな味わいと、太陽のかおり。

ひとくち食べれば、みんなうっとり、

甘美な甘美なマリアージュ。

そのおいしさに誘われて、

鳥や動物、人間たちも集まって

今日もどこかで楽しい宴が始まる。

―THE DROS。

魅惑の味わい、神様からの贈り物。

◆店舗情報

THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店

東京都千代田区丸の内1丁目9-1

JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）

営業時間：8:00～22:00

※日・祝～21:00まで

※祝前日は22:00まで

※営業時間は変更となる場合がございます。

◆公式サイト

ホームページ ： https://sucreyshopping.jp/thedros

インスタグラム ： https://www.instagram.com/thedros_official/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、

ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、

フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ 、ソルトラ

バニスタ、シュシュ

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、実物サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。

Webメディア様のレビュー記事、ラジオ番組でのご紹介、リスナープレゼント企画など、幅広い媒体様からのご連絡をお待ちしております。

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