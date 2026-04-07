博多の天ぷら喜水丸が4月1日（水）オープン！！

有限会社アズリ上天ぷら定食（1,390円）

博多名物「活イカ」や魚市場直送の鮮魚をメインに日本料理店・海鮮居酒屋・屋台横丁などを展開している喜水亭グループでは、グループにおける新業態である天ぷらの店「博多の天ぷら 喜水丸」を4/1（水）にオープンしました。



福岡・博多の地で、九州近海の魚介や地産の旬野菜を、職人が一品ずつ丁寧に揚げてご提供します。素材本来の旨味を閉じ込めた軽やかな食感と、揚げたてならではの贅沢なひとときを、肩肘張らずにお楽しみいただける天ぷら専門店です。素材ごとの個性を引き出す繊細な火入れにこだわり、衣の中に「旬」を閉じ込めました。厳選した油でカラリと仕上げた天ぷらは、瑞々しさと香りが際立つ仕上がり。博多の食文化に根ざした、シンプルながらも奥深い味わいをお届けします。



明太子＆イカ明太食べ放題の天ぷら専門店は喜水丸だけ！（グループ内でも両方食べられる店は天ぷら喜水丸だけです）。また、天つゆ、大根おろし、高菜に加えご飯と味噌汁も食べ放題！！この機会に、喜水丸ならではのこだわりの天ぷらをご賞味ください！

「天ぷら喜水丸」では、厳選された食材と独自の調理法により、

最後の一品まで軽やかに楽しめる博多天ぷらを提供しています。



■ 驚くほど「サクッと軽く」-- 独自の油と衣の黄金比

天ぷらの命とも言える「油」には、素材本来の味わいを最大限に引き出すキャノーラ油を採用 。癖が少なく油切れに優れているため、食後感もすっきりと仕上がります 。 また、衣にはグルテンの生成を抑えた小麦粉をバランス良くブレンド 。さらに最新の分子調理器具「Dr.フライ」を設置することで、油の粒子をコントロールし、油の中で華が細かく広がることで水分が抜けやすく、衣の中に余分な油が入りにくいためサクサクで重くない、理想的な軽い食感を実現しました 。

■ 職人の手仕事が光る「厳選素材」

「良いものを手頃に」という想いから、数多くの食材を試し厳選したものだけを使用しています 。

【海老】

殻付きの状態で仕入れ、1尾ずつ丁寧に店内で下処理を行っています 。

【大海老】

保水処理をしていない大ぶりのブラックタイガーのみを使用。海老本来の甘みと弾力が際立ちます 。

【白身魚】

スケソウダラを使用し、ふんわり柔らかく上品な味わいに仕上げました 。

■ 美味しさを引き立てる「脇役」へのこだわり

【特製天つゆ】

糸島産醤油をベースに、カツオ・昆布・いりこ、さらに「あごだし」を合わせた贅沢な仕立てです 。たっぷりのおろし大根と共にお楽しみください 。

【矢堅目（やがため）の塩】

五島列島の海水を薪で炊き上げた希少な塩を使用 。まろやかな旨味が天ぷらの味を引き立てます 。

【極上のごはん】

北海道産昆布と共に炊き上げ、お米の美味しさを追求しています 。

博多天ぷらの醍醐味である「揚げたて」を一品一品、最高の状態で提供すること。 私たちはその一瞬の美味しさに、一切の妥協を許しません。

＜博多の天ぷら喜水丸 ＞

住所：福岡市博多区上川端町11-1 新川端グレイスマンションB1

電話：092-402-6030

営業時間：11:00～21:00（L.O.20:30）

定休日：なし 席数：12席 カウンター席あり