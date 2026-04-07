好奇心から始まるものづくり。プロダクトブランド「Bodzz」公式サイト公開

株式会社ユー・エス・イーBodzzの公式サイト。2026年4月6日公開。

株式会社ユー・エス・イー（本社：東京都大田区、代表取締役：石澤英史、以下 当社）は、自社プロダクトブランド「Bodzz（ボッズ）」の公式ウェブサイトを、2026年4月6日に公開いたしました。

Bodzzは、創業30年以上にわたりソフトウェア開発を行ってきた当社で生まれたブランドです。

長年にわたり多様な製品開発に携わってきたエンジニアたちが、「まずやってみる」という文化のもと、それぞれの好奇心を起点に製品づくりを行っています。

ブランド名には、

Bo＝坊主（少年）

ZZ＝好奇心

という意味が込められており、

「Gear Up Your Curiosity.（好奇心にギアを入れろ）」をコンセプトに掲げています。

Bodzzでは、流行や価格だけにとらわれるのではなく、「自分たちが使いたいかどうか」を基準にプロダクトを開発しています。

日常の中に自然と溶け込みながらも、どこか新しさを感じられる存在を目指しています。

第一弾プロダクト「Croiy」について

TWS型オンイヤーヘッドホンCroiy

公式サイトでは、第一弾プロダクトとなるTWS型オンイヤーヘッドホン「Croiy（クロイ）」の情報も公開しています。

Croiyは、ヘッドホンの持つ音の広がりと、完全ワイヤレスの自由さを組み合わせた新しいかたちのプロダクトです。



「もっと気軽に使える、イイ音のヘッドホンをつくりたい」というエンジニアの想いから開発がスタートしました。

音楽をじっくり聴きたいときも、

外出先で気軽に楽しみたいときも、

リラックスタイムに音を添えたいときも。

音の良さを大切にしながらも、日常の中で無理なく使い続けられること。

Croiyは、その“ちょうどいいバランス”を目指して設計されています。

今後の展開について

Croiyは、クラウドファンディングでの展開を予定しています。

また、店頭での展示も予定しており、実際に製品を体験していただける機会も提供してまいります。

詳細については、公式サイトおよび今後の発表をご確認ください。

Bodzz公式サイト

https://bodzz.jp

株式会社ユー・エス・イーについて

株式会社ユー・エス・イーは、創業以来30年以上にわたりソフトウェア開発を中心とした技術サービスを提供しています。現在は、ソフトウェア・アプリ開発に加えて、無線通信モジュール開発（Bluetooth、BLE、低遅延など）や製品開発など幅広い領域で開発支援を行っています。

会社名 ：株式会社ユー・エス・イー

代表者 ：代表取締役 石澤 英史

本社所在地 ：東京都大田区南蒲田2-16-2

テクノポート大樹生命ビル9F

設立 ：1992年3月

公式サイト : https://www.use-inc.co.jp/