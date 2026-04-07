【2026年新作】京都きもの町オリジナル機能性綿レディース浴衣「夏色美人」が予約販売開始！テーマは「初恋の思い出」。こだわりのデザイン全8種を一挙公開

豊彩株式会社

豊彩株式会社の子会社である京都発の和装ブランドKIMONOMACHI（有限会社京都きもの町、京都府京都市、代表取締役：久保村一文）は、2026年4月3日正午より、和装通販ショップ「京都きもの町」にて「2026年新作オリジナル機能性綿浴衣『夏色美人』」の予約販売を開始いたしました。4月下旬より出荷予定。今年のデザインのメインテーマは「初恋の思い出」。涼やかに纏える高機能素材を使用し、夏らしいきらめく季節の魅力を映した、大人の夏の装いにふさわしい上品さと可愛らしさを備える4柄2配色の全8種をご紹介します。

NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/商品詳細を見る（浴衣＋兵児帯セット） :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059616[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=7rXpgEOCmxE ]

商品の特徴：京都きもの町の浴衣について

当店でしか購入できないオリジナルデザイン

オリジナルデザイン浴衣をつくり続けて15年以上。お客様のリアルな声にスタッフの想いを重ね、京都の着物屋さんとしてこだわりぬいたコレクションを毎年発表しています。

初心者さんも安心のお洒落なコーデセットを提案

「浴衣を着てみたいけれど、どんな帯を合わせればいいかわからない…」 「自分で選んだ組み合わせで、変に浮いてしまわないか不安…」

そんな初心者さんのために、京都きもの町では数あるアイテムの中からベストな組み合わせを厳選した「浴衣コーデセット」を提案しています。

浴衣の柄の魅力を最大限に引き出す帯の色合わせはもちろん、「半幅帯」や「しわ兵児帯」との相性など、細部まで計算し尽くされたプロのスタイリング。和装の知識がなくても、届いたセットをそのまま着るだけで、周りと差がつく「こなれ感」のあるお洒落な浴衣姿が完成します。

オリジナル浴衣ブランド「夏色美人」

夏の輝きあふれる瞬間を切り取る

「夏色美人」（なついろびじん）は、京都きもの町が大切に育ててきた浴衣ブランドです。

夏の輝きや明るさの中での美しさを表現しています。

物語を感じるデザインと華やかな柄が合わさり、夏の季節にふさわしい装いを彩ります。

機能性綿素材の特徴

接触冷感、UVカット、優しい綿素材

今期の夏色美人の生地は、機能性加工を施した綿素材を使用しています。

接触冷感で心地いい肌触り。UV加工を施しているので、紫外線を80％以上カットします。

さらに、綿100%ならではの吸湿性・保温性の良さや、やさしい肌触りもポイント。「機能性素材に興味はあるけれど、化繊が苦手」という方にも最適です。

見た目の美しさだけでなく、機能面でも夏のお出かけをしっかりサポートしてくれる一枚です。

花火大会・夏祭り・浴衣パーティーなど、大切な夏の思い出づくりにぜひお役立てください。

2026年新作デザインテーマは「初恋の思い出」

今年のテーマは「初恋の思い出」。制作にあたり、担当スタッフは初恋のストーリーまで考えて図案や配色を決定しました。誰かに、何かに夢中になってときめいていたあの頃の輝きを、丁寧にイメージして作り上げた浴衣です。

物語性のあるテーマと華やかな柄が組み合わさり、夏の季節にふさわしい装いを彩ります。

「初恋の思い出」こだわりのデザイン全8種紹介

カラーは多色遣いマルチカラーとブルー系ツートーンの2種類。多色遣いの方は、大人になった今も色鮮やかによみがえる記憶、初恋の繊細で初々しい乙女心を感じさせます。ブルー系の方は、遠くなった美しい思い出に対するノスタルジックな気持ち、懐かしさと切なさを含んだ雰囲気です。NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/■玻璃玉（はりだま）

ガラスボールオーナメントをモチーフにしています。

ガラスの透け感の表現が美しく、風鈴のようにも見えるモチーフが涼し気な浴衣です。

玻璃玉 ライトグレー×パープル

明るい薄グレーの地に淡い紫、明るいピンクの白い花柄、くすんだブルー、白のガラスボールオーナメント。

言葉にできない大切な思いを感じさせる、透明感のある繊細なデザインです。

玻璃玉 ライトグレー×ネイビー

明るい薄グレーの地に淡いブルーグレーと紺の白い花柄、くすんだブルー、白のガラスボールオーナメント。

伝えられなかった言葉のような、かすかなガラスの音が響いてきそうなデザインです。

■向日葵（ひまわり）

夏らしい大輪のヒマワリのデザイン。

まぶしい日差しを感じる白いぼかし、細い線で精密に描かれたヒマワリが大人っぽい雰囲気です。

向日葵 パープルグレー

白に赤紫、パープル、くすんだブルーが入り混じったぼかしの地。白の線で表現された手描き調のヒマワリの花。

遠い夏の記憶のような、おぼろげながら鮮やかな印象のデザインです。

向日葵 ネイビーブルー

白に深い紺、ライトグレー、くすんだブルーが入り混じったぼかしの地。白の線で表現された手描き調のヒマワリの花。

夏の強い光にかき消された思い出の輪郭をなぞるようなデザインです。

■百花繚乱（ひゃっかりょうらん）

たくさんのお花を散らしたデザイン。

色や形のバランスを考え、ひとつひとつ丁寧に描かれた花々が魅力です。

百花繚乱 白×多色

白地に赤紫や黄色、緑、浅い紺のボタニカル柄。

ずっと記憶に留めたい明るい風景を思い起こさせる小花のデザインです。

百花繚乱 白×紺

白地に濃紺、くすんだブルー、浅い紺のボタニカル柄。

花束のように大事に持ち続けたい愛おしい思い出を表現したデザインです。

■檸檬（れもん）

爽やかなイメージのレモンを縦に配置しました。

大人の女性が美しく見えるよう、花や実のみずみずしい表現とくっきり濃いネイビーの色みにこだわりました。

檸檬 紺×黄

濃紺に浅い紺のぼかしの地。鮮やかなイエローのレモンの実に白い花、緑の葉が縦向きに配置されています。

夏のきらめき、みずみずしい空気を感じさせるデザインです。

檸檬 紺×グレー

濃紺に浅い紺のぼかしの地。白にくすんだパープルグレーのレモンの実に花、紺の葉が縦向きに配置されています。

雨露を受けていっそう鮮烈に香り立つ檸檬のような印象深いデザインです。

下記の商品内容で販売いたします。

浴衣単品

商品ページをみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059614)

浴衣＋半幅帯の2点セット

商品ページをみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059615)

浴衣＋しわ兵児帯(単色)の2点セット

商品ページをみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059616)

浴衣＋しわ兵児帯(グラデーションカラー)の2点セット

商品ページをみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059617)

「夏色美人」各デザインのコンセプト紹介など、こだわりがぎゅっとつまった

記事「【2026新作浴衣】京都きもの町発！浴衣ブランド「夏色美人」の新作がリリース」を公式ブログにて公開しています。

ブログを読む :https://blog.kimonomachi.co.jp/?p=33329

公式youtubeでは浴衣の着方動画もご用意。初心者さんを応援します。※過去デザインの浴衣で解説しています。

■商品情報

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4Eop1mkEouA ]

商品情報

【商品名】機能性綿女性浴衣「夏色美人」

【デザイン展開】全8柄

1.玻璃玉 ライトグレー×パープル

2.向日葵 パープルグレー

3.百花繚乱 白×多色

4.檸檬 紺×黄

5.玻璃玉 ライトグレー×ネイビー

6.向日葵 ネイビーブルー

7.百花繚乱 白×紺

8.檸檬 紺×グレー

【素材】

浴衣：綿100％／中国製

半幅帯：ポリエステル100％／日本製

しわ兵児帯：ポリエステル100％／中国製

【サイズ】

【販売形態と価格（税込）】

・浴衣単品 12,100円

・浴衣＋半幅帯の2点セット 19,030円

・浴衣＋しわ兵児帯（単色）の2点セット 13,970円

・浴衣＋しわ兵児帯（グラデーションカラー）の2点セット 13,970円

【予約販売開始日】2026年4月3日

【販売店舗】和装通販ショップ「京都きもの町」オンラインストアにて販売

■今後の展望

NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/

京都きもの町では、「ワンピース感覚で着る普段着キモノ」をコンセプトに、日常の外出シーンで洋服のように和装を気軽に楽しめるライフスタイルを提案しています。今回の2026年新作機能性綿浴衣のように、今後もお客様のリアルな声やニーズに寄り添いながら、スタッフの想いを込めたこだわりの商品開発を続けてまいります。着付けの難しさや体型のお悩み、さらに「暑さ」といった和装へのハードルを下げる工夫を凝らし、誰もが自分らしくお洒落にキモノライフを楽しめるアイテムの拡充に努め、次世代へと和装の魅力を繋いでまいります。

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売



本社URL：https://www.hosai.jp/

きもの町公式オンラインストアURL：https://www.kimonomachi.co.jp/

きもの町衣装協力実績：https://blog.kimonomachi.co.jp/category/information/media_coverage/



本件に関するお問合せは下記よりお問合せ願います。

TEL:075-354-8511

E-mail:info@kimonomachi.com