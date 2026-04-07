新たなイノベーションを発信し続けるイーゲートがFaW TOKYO 2026春で高機能素材「丸福ガーゼ」を披露

イーゲート株式会社

イーゲート株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役：野坂鐵郎）は、2026年4月8日～10日、東京ビッグサイトで開催される日本最大級のファッションビジネス展「FaW TOKYO 2026春」に出展します。当社が長年培ってきた繊維技術と最先端のテクノロジーを融合させた健康・美容・機能性ウェアを展示します。

インナーは身に着ける方の、一番近いところで寄り添うものです。身近に、気軽に、便利に。日々の快適さや美しさへの追及はもちろんのこと、不調への対応や健康へのサポートを目指し開発した数々のアイテム。特に注目すべきは、イーゲートオリジナルの高機能素材「丸福ガーゼ」。極上の肌触りに加え、優れた機能性で着用時の被服内環境を快適にコントロールする、メディカル発想のコンディショニング素材です。

長年にわたる経験と実績から生み出されるアイテムで、皆さまに寄り添ってきた私たちの技術をとおし、より快適で便利なライフスタイルをご提案いたします。

ぜひこの機会に、イーゲートの革新的な技術と製品をご体験ください。

FaW TOKYO 2026春でお会いできることを楽しみにしています。

丸福ガーゼ/イーゲート株式会社



企業サイト：https://www.e-gate.global/

FaW TOKYO 2026春 事前登録サイト：

https://www.fashion-tokyo.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1604989249801028-JNL

丸福ガーゼECサイト(イーゲートショップ楽天市場店)：https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/category/marufuku/marufuku_edit.html

会社概要

■名称：イーゲート株式会社

■創業：1995年3月6日

■代表者：代表取締役 野坂 鐵郎

■事業内容 : インナーウェアの企画・開発・製造・販売、医療用製品製造、EC販売

■所在地：本社 〒910-0102福井市川合鷲塚町40-10

東京デザインスタジオ 〒105-0014東京都港区芝2-10-1 芝ブライトビル2F

■企業サイト： https://www.e-gate.global/

■企業SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/egate.global/

FaW TOKYO 2026春 展示会概要

FaW TOKYO 2026春/イーゲート株式会社

■会期：2026年4月8日（水）～10日（金） 3日間とも10:00～17:00

■会場：東京ビッグサイト 南ホール ＜イーゲート株式会社 ブース番号：S28-2＞

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★入場には事前の来場登録（無料）が必要です！ご登録はこちら★

https://www.fashion-tokyo.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1604989249630251-3JN

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