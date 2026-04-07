Japan IT Week 春 2026内 「第35回 ソフトウェア受託開発・開発支援 展」に出展します

株式会社グッドパッチ

株式会社グッドパッチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土屋尚史、証券コード：7351、以下「グッドパッチ」）は、2026年4月8日（水）から10日（金）まで開催される、「Japan IT Week 春 2026」内「ソフトウェア受託開発・開発支援 展」に出展します。当日はブースを出展し、デモ展示やブース内セミナーなどを展開します。

■背景：AI導入やUI改善などの個別最適では、事業成長しない時代

生成AIの進化により、プロダクト開発のスピードは飛躍的に向上する一方で、「開発したが使われない」「AIを導入したが定着しない」といった課題を抱える企業も増えています。

グッドパッチは創業以来、UI/UXデザインの強みを生かし、多様な企業に伴走してきました。顧客体験を起点に、組織やブランド、商品・サービスの戦略からビジュアルまで一貫してデザインすることで、企業変革を前進させています。近年では、AI活用ニーズの高まりを受け、AIプロダクト開発や組織のAI活用支援など、AI時代特有の課題解決と「デザイン×AI」による価値創造に積極的に取り組んでいます。

Japan IT Weekは、日本最大のシステム開発・運用・保守に関する展示会です。ソフトウェア・アプリ開発、IoT、組込み・エッジコンピューティングなどの最新技術が企業や産業に変革をもたらす中、これらの製品・サービスを有する企業が一堂に集結します。

今回の出展では、「AI時代のサービス開発・UXデザイン」をテーマに、価値探索からプロダクト開発、グロース、ブランディングまで一貫して支援するソリューションを紹介することで、来場企業の方々に課題解決の糸口や事業成長のきっかけを提供します。

■出展概要

名称：Japan IT Week 春 2026 内 ソフトウェア受託開発・開発支援 展

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東 1～3, 7, 8、西 1～4ホール（東京都江東区有明3丁目11-1）

グッドパッチブース：西2ホール内 W10-27

主催：RX Japan株式会社

費用：無料（事前登録制）

参加申し込みページ：来場希望の方はこちら(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1629861056538557-JB5)

■出展サービスについて

今回の出展では、「AI時代のサービス開発・UXデザイン」をテーマに、顧客体験を起点とした事業成長を支援するソリューションを紹介します。

１. AIを“使われる価値”に変えるAI開発・活用支援（Goodpatch AX）

AI活用の戦略設計から開発・運用・定着までを一貫して支援し、実際に使われるAIプロダクトの実現を支援します。

資料はこちらよりご確認いただけます。

https://go.goodpatch.com/JapanITWeek2026spring_news_ax

２. ユーザーの課題を可視化し、成果につなげるUXデザイン支援

データだけでは見えないユーザーの本質的な課題を特定し、UI/UXの改善によってCVR向上やユーザー定着につながる具体的な打ち手を設計します。

資料はこちらよりご確認いただけます。

https://go.goodpatch.com/JapanITWeek2026spring_news_UIUX

３. プロダクトを伸ばし続けるためのグロース支援

PdM/PMMの視点からプロダクト戦略・データ設計・改善サイクルを構築し、継続的に成果を生み出すプロダクト運用を実現します。

資料はこちらよりご確認いただけます。

https://go.goodpatch.com/JapanITWeek2026spring_news_growth

４. 選ばれ続ける状態をつくるブランディング支援

企業やサービスの“らしさ”を起点に、一貫したブランド体験を設計し、顧客に選ばれ続ける状態をつくります。

資料はこちらよりご確認いただけます。

https://go.goodpatch.com/JapanITWeek2026spring_news_brand

■ブース内ミニセミナーについて

グッドパッチのブースでは、「AI時代のサービス開発・UXデザイン」をテーマに、11時から16時の間30分おきに、プレゼンテーションを実施します。AIプロダクトの開発やUX設計、プロダクトグロース、ブランディングに関する実践知を、プロジェクト事例を交えてお話しします。

4月8日(水) から10日(金) の会期中は、全日実施予定です。お気軽にお立ち寄りください。

※グッドパッチのブースは西2ホール内、W10-27で展開します

■株式会社グッドパッチについて

グッドパッチは、「デザインの力を証明する」をミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げるデザインカンパニーです。

2011年9月に設立し、2020年6月には日本のデザイン会社として初の東証マザーズ（現グロース）上場。

さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う「デザインパートナー事業」と、デザイン人材特化型キャリア支援サービスやオンラインホワイトボード、SaaS型AIデザインツールなどを提供する「デザインプラットフォーム事業」を展開。顧客体験を起点にした課題解決と「デザイン×AI」による価値創造に取り組んでいます。

・株式会社グッドパッチ(https://goodpatch.com/)

・デザインパートナー事業(https://design-partnership.goodpatch.com/)

・フルリモートデザイン組織「Goodpatch Anywhere」(https://anywhere.goodpatch.com/)

・デザイナー特化型キャリア支援サービス「ReDesigner」(https://redesigner.jp/)

・デザイナーを目指す学生向け就活プラットフォーム「ReDesigner for Student」(https://student.redesigner.jp/)

・オンラインホワイトボード「Strap」(https://product.strap.app/)

・AIデザインツール「Layermate」(https://www.layermate.ai/ja)

・採用AIエージェント「HRmony AI」(https://hrmony-ai.jp/)

<グループ会社>

・株式会社スタジオディテイルズ(https://www.details.co.jp/)

・株式会社Muture(https://muture.jp/)

・株式会社ピープルアンドデザイン(https://pand.design/)

・株式会社Layermate