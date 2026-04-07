『デュエットナイトアビス』華胥「蒼天の変」4月7日（火）配信開始！天才からくり師「スーイー」＆新エリア「皓京」が解放！

HONG KONG SPIRAL RISING TECHNOLOGY CO.,LIMITED

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studioが手がけるアクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』の大型アップデート「蒼天の変」を、2026年4月7日（火）よりPC（Steam／Epic Games Store）、iOS、Android向けに配信開始いたしました。あわせて、シンガーソングライター「Tiger Hu」氏が作曲・熱唱するテーマソング「Binary Fate」のフルバージョンもゲーム内にて初公開いたします。

華胥最終章「蒼天の変」4月7日（火）より配信スタート！

華胥篇のストーリーがクライマックスを迎える「蒼天の変」では、天才からくり師「スーイー」が専属メカ衣装で登場！テーマソングのティザー動画や多彩なイベントも同時公開となります。

■ 新エリア「皓京」開放！メインストーリー「大風起きて蒼天へ問う」始動

華胥を覆う謎が、いよいよ核心へと迫ります。「奉香の儀」が開幕し、天人陵墓が姿を現すなか、シリュウが単身で動き出します。その真意は味方か、それとも敵か――。

先行き不透明な状況のなか、主人公は二柱の龍神「太皓（たいこう）」「燭陰（しょくいん）」との決戦へと挑みます。

「蒼天の変」では、華胥の首都「皓京」が新たな冒険の舞台として開放されます。「煙津渡」の自然豊かな風景から一転し、龍の彫像がそびえ立つ「皓京・内城」、のどかな田園風景が広がる「椒蘭村」、からくり術の秘密が眠る「山外山」、神秘的な光に満ちた「太虚陵」など、華胥の知られざる姿を堪能できるエリアが続々と登場します。

皓京・内城椒蘭村山外山太虚陵

この宿命の戦いを彩るのは、中華圏で活躍するシンガーソングライター「Tiger Hu」が歌うテーマソング「Binary Fate」。4月7日（火）に公開された約1分間のティザー動画では、壮大なメロディと迫力あるサウンドを一足先に体感できます。

さらに本日のアップデート後は、ゲーム内でフルバージョンをお楽しみいただけます。

▼YouTube視聴

https://www.youtube.com/watch?v=IpWCZVeS2_A

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IpWCZVeS2_A ]

■ キャラクター「スーイー」&武器「雛鳥の羽跡」、「鳴金剣」実装

華胥（カショ）の反抗組織「山外山（さんがいさん）」で物資管理を担う、19歳の天才からくり師。「またあんたか…しょうがないなあ」と言いながらも、仲間のために奔走する縁の下の力持ち。小さいのに偉そうな口をきくこともあるが、芯は誰よりも優しい。「もうスーイーはいらない」と言われることを何より恐れる彼女が胸に秘める目標は、濡れ衣を着せられた恩人の名誉を取り戻すこと――。

✦ スーイー・新しき翼

・属性：光

・勢力：華胥（カショ）

・得意な武器：ショットガン／大剣

・キャスト：竹達彩奈

【入手方法】

１.「体験型劇場」に挑戦し、専用の依頼密書を集めて無料で交換できます。

２.ショップにて直接購入

【実装時期】

2026年4月7日 （火）メンテナンス後に常設で入手可能。

✦ 雛鳥の羽跡

【種類】

ショットガン



【入手方法】

１.製造で無料入手

※製造に必要な「密書：雛鳥の羽跡」は、体験型劇場の「観劇記念」ショップで交換できます。

２.ショップにて直接購入



【実装時期】

2026年4月7日 （火）アップデート後より常設で入手可能。

✦ 鳴金剣

【種類】

大剣



【入手方法】

１.製造で無料入手

※製造に必要な「密書：鳴金剣」は、悪夢の残響で獲得できます。

２.ショップにて直接購入



【実装時期】

2026年4月7日 （火）アップデート後より常設で入手可能。

さらに、スーイー専属の限定コスチューム「天を巡る青羽」も本日より登場。進化アップグレードに対応し、専用の勝利ポーズ「火力全開」、武器スキン、伝送エフェクトが付属。メカ少女の魅力を最大限に引き出す豪華仕様となっています。

■ イベント続々開催！育成素材を大量ゲット

✦累計ログインボーナス「機巧天星」

【開催期間】

2026年4月7日(火)アップデート後~ 2026年5月5日（火）6:00（JST）

【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。

【報酬内容】

「彩りの砂時計」×10

【イベント説明】

イベント開催期間中、ログインすると当日のログインボーナスを受取り、累計7日ログインするとすべての報酬を獲得できます。当日に受け取っていないログインボーナスはイベント期間中ならば、いつでもイベントページで受け取ることができます。

✦ 香り漂う華胥の大地II

【開催期間】

2026年4月7日（火）アップデート後 ～ 2026年6月1日 18:00（JST）

【開放条件】

クエスト「ワールドジャーニー・神を渎して天は傾く」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。

【イベント説明】

イベントは「初めての華胥」「連鎖の謎を解け」「戦乱止まず」「旅の見聞」の4章に分かれてわかれており、メインストーリーを進めたり、指定のモンスター撃破などの条件を満たすことで各章のクエストを完了できます。

✦ 奉香英雄大会

【開催期間】

2026年4月23日（木）11:00（JST）以降、常設

【開放条件】

クエスト「ワールドジャーニー・しばし風波を鎮め」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。

【イベント説明】

華胥の伝統的な祭日で、四年に一度開催される。起源は大風九章が創設された当初までさかのぼる。奉香の儀では、「奉香人」に率いられた華胥の民が執律閣の頂で神君に香を捧げ、神の加護と天下泰平を祈る。民心を慰め、変革への道を探るこの「奉香英雄大会」で、スーイーと手を組み、競技を勝ち抜きましょう。

✦ 凍りついた追憶

【開催期間】

2026年4月9日（木）11:00 ～ 2026年4月21日（火）18:00（JST）

【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」ていをクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。

【イベント説明】

ある写真家との出会いをきっかけに、「イメージノート」を使った撮影クエストに挑戦する期間限定イベントです。毎日新たなクエストが解放されるので、忘れずに挑戦しましょう。

✦ スターメモリアル

【開催期間】

2026年4月30日（木） 11:00 ～ 2026年5月18日（月） 6:00（JST）

【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」ていをクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。

【イベント説明】

依頼をこなしてスターコインを集め、毎日届くスターギフトを開封して豪華報酬を獲得しましょう。集めたスターコインはスターショップでのアイテム交換にも使用できます。

✦ ハーフアニバーサリー

【開催期間】

2026年4月8日（水）～ 2026年5月2日（土）

【開放条件】

なし

【イベント説明】

ログインするとキャラクターからの手紙が届き、合計で華彩の砂時計×10、純白の砂時計×10、特別ジェスチャークマダンス展示動作、ハーフアニバーサリー記念アイコン、育成素材などを獲得できます。

■ ゲーム体験の向上！多数の最適化を実装

『デュエットナイトアビス』開発チームはプレイヤーの声に耳を傾け、「蒼天の変」で多くの利便性向上を実装しました。

序章の砂海での移動時間を大幅に短縮し、穢獣回避のパートを簡略化することで、新規プレイヤーがより早くコアバトルを体験できるようになりました。

さらに、モバイル版ではボタンレイアウトの完全カスタマイズ機能、魔の楔の人気ビルド推奨機能、アカウント保護のための「パスワード二段階認証」などを追加し、ゲーム体験と快適性を全面的に向上させています。



『デュエットナイトアビス』華胥最終章「蒼天の変」は4月7日（火）に全世界同時アップデート。最新情報は公式SNSおよびゲーム内お知らせにて随時公開予定です。ぜひご注目ください。

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」を破れ！

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。



✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。



✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。



✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。



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ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日



▼ダウンロードはこちら

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1)

iOS: https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732(https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732)



▼今すぐsteam版を入手

https://bit.ly/3KGoRcA



公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/4pLeOSh

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI(https://bit.ly/45ZBbMI)

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT(https://bit.ly/4mOEtYT)

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