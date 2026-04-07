英国オーガニックコスメブランド ニールズヤード レメディーズより、クーリングサマー ボディミストセット 限定発売のお知らせ

株式会社ニールズヤード レメディーズ

暑い夏を涼やかに乗り切る「クーリングサマー ボディミストセット」を限定発売します。汗のニオイをケア*1する「レモン＆コリアンダー デオスプレー」と、厳しさを増す日本の夏のために開発された、肌にうるおいを与える冷感*2ミスト「リフレッシュミント ボディミスト」をセットにしました。

シーンに合わせて使い分けるのはもちろん、デオスプレーの上からボディミストを重ねることで、爽快感がさがさらに高まります。昨年好評だった併用使いを、セットでご用意しました。ニールズヤードのロゴ入りメッシュポーチと、持ち運びに便利なミニスプレーボトル付きで、夏のお出かけにもぴったりな日本限定セットです。

クーリングサマ― ボディミストセット

クーリングサマ― ボディミストセット

2026年4月8日(水)数量限定発売 \6.930(税抜き\6,300）

(内容) レモン＆コリアンダー デオスプレー100mL、リフレッシュミント ボディミスト100mL,

ミニスプレーボトル、サマーポーチ(素材：再生ポリエステルなど、サイズ：約W180mm×H190mm）

レモン＆コリアンダー デオスプレー

汗をさわやかに*1

レモン＆コリアンダー デオスプレー

汗のニオイや不快感を、爽やかな香りでカバー＊1するボディスプレー。レモン＊3やコリアンダー＊3 、ライム＊3 などのフレッシュな香りで、汗ばむ季節も心地よく過ごせます。肌に優しい植物由来（ライ麦）のアルコール＊4を使用し、汗腺・毛穴を塞ぐ成分は使用していません。ひと吹きで全身を爽快に整える、夏の必需品です。

【使用方法】汗が気になる部分に、スプレーしてください。全身のボディミスト、足のニオイ対策*1、日中のボディの保湿ケア

にもおすすめです。

リフレッシュミント ボディミスト

ひんやりしたいときに

リフレッシュミント ボディミスト

メントールによるひんやりとした使用感が魅力の、日本限定冷感＊2ミスト。オーガニックミント＊5やレモン＊6、ライム＊7、メイチャン＊8の香りが気分をリフレッシュし、エーデルワイスエキス＊9が夏の乾燥ダメージを受けた肌にうるおいを与えます。

【使用方法】肌から20cm程度離してスプレーしてください。デオスプレーの上から重ねてお使いいただくと、より涼しさを感じ

ていただけます。

*1精油の香りによるマスキング効果、*2つけた瞬間の感触、*3香料(精油)、*4変性アルコール、*5セイヨウハッカ油（香り成分）、*6レモン果皮油(香り成分)、*7ライム油(香り成分)、*8アオモジ果実油（香り成分）、*9エーデルワイス花／葉エキス(保湿成分)

【お客様窓口】

Tel： 0120-316-999