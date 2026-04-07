ゆいかじ交通、南風原照屋営業所を正式開業

newmo株式会社

ゆいかじ交通株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：松本龍祐）は、新たなタクシー営業所として南風原照屋営業所を2026年3月16日（月）のプレオープンを経て、本日4月7日（火）より正式に開業いたしました。

■ 背景：沖縄で深刻化する「移動手段不足」の課題

近年、沖縄県では観光需要の拡大とそれに伴う交通課題が深刻化しています。観光客数は2025年に過去最多の1,075万人を記録するなど、観光需要が拡大する一方で、県内のタクシー乗務員はこの12年間で約半減（10,041人から5,246人へ減少）しています。また、現役乗務員の78％超が60歳以上、乗務員の平均年齢は64.3歳で、全国平均の60.2歳と比較しても高齢化が深刻です。沖縄県の「次世代交通ビジョンおきなわ」においても、公共交通空白地域の発生やサービスレベルの低下が喫緊の課題として掲げられています。

※出典：りゅうぎん総合研究所レポート、全国ハイヤー・タクシー連合会「令和6年タクシー運転者の賃金・労働時間の現況」、沖縄県「おきなわ次世代交通ビジョン」

■ ゆいかじ交通の取り組みと特長

ゆいかじ交通は、このような地域の交通課題に対し、移動手段の確保とサービスの向上を通じて新たな移動の価値を提供するため、2024年10月の国土交通省による「準特定地域」指定解除を機に新規設立しました。これまでタクシー乗務員という職業を選択肢として考えづらかった若年層や女性への発信を強化し、「選ばれる職業」としての価値向上を図ることで、沖縄県の持続可能な交通サービスの実現を目指してまいります。

ゆいかじ交通では以下の取り組みに注力します。

【安全・安心とクリーンなブランドイメージの徹底】

- 車両： 全車両でブランドカラーであるブルーの「トヨタ 新型シエンタ」を導入。利便性の高いスライドドアとバックモニター・各種センサーを完備しており、お客様が乗車しやすく、乗務員にも運転の負担が少ない車種として採用しました。- 制服： 沖縄の県花デイゴと、風・タクシー車両を組み合わせたオリジナルのかりゆし風制服を採用。- 環境： 飲食店の跡地をリノベーションし、ブルーを基調としたモダンでカフェのような営業所を開設。

【未経験者の支援と教育】

- 資格取得支援： 二種免許の取得費用は、迅速な取得のために島外での合宿等の手配も含めて全額支援。- DXの推進： DiDi、Uber等の配車アプリを導入。各種キャッシュレス決済にも対応。- 独自の安全・接遇教育： 運行データを日次で分析し、個別指導を実施。newmoグループが大阪でのタクシー事業運営により培ったノウハウに加え、沖縄特有の課題である「路上横臥者（路上寝込み）」対策のライト点灯指導や、シートベルト着用率の低さ対策として後部座席シートベルト着用への声がけを強化。

上記の取り組みの結果、2026年1月から採用募集を開始し、開業までに応募者の平均年齢は46.9歳、入社者の平均年齢は38.5歳と、若年層の採用を実現しています。

■ 乗務員採用説明会の実施

乗務員採用の一環として、南風原照屋営業所にて説明会および見学会を開催いたします。会社概要や業務内容の説明に加え、集合点呼の見学、車両見学、体験乗車等を実施いたします。

■ 今後の展望

- 日時： 4月15日（水）を初回とし、以降毎週水曜日の17:00～18:00- 場所： ゆいかじ交通 南風原照屋営業所- お申し込み： 営業所見学会 申込フォーム（ https://form.run/@yuikaji-kengakukai ）

ゆいかじ交通は、2026年内に車両50台、乗務員100名体制への拡大を目指します。加えて、地域の移動の足として以下の導入を予定しております。

- 2026年4月導入予定： 病院、スーパー、ホテル等の施設向けに、ボタン一つでタクシーが自動配車される法人向けタブレット端末（タクシーベル）を提供。- 2026年5月導入予定： newmoグループで独自開発した「電話配車システム」を導入し、様々な乗車ニーズへの対応と効率化を図ります。

ゆいかじ交通は、地域の皆様が安心して利用できる「移動の足」を支えてまいります。

以上

■ 会社概要

- 会社名：ゆいかじ交通株式会社- 代表取締役：松本 龍祐- 本社所在地：沖縄県那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル2F- 南風原照屋営業所：沖縄県島尻郡南風原町照屋303- 設立：2024年10月- 事業内容：一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー事業）- URL：https://yuikaji-taxi.com/

■ newmo株式会社 概要

- 会社名：newmo株式会社- 所在地：東京都港区虎ノ門3丁目5番1号 虎ノ門37森ビル11階- 代表取締役：青柳直樹- 設立：2024年1月- 事業内容：タクシー事業、人材事業、自動運転タクシー事業- URL：https://newmo.me/