青森のデジタル人材育成を加速する特別セミナーを開催 - 株式会社吉和の森代表 森和吉が4年連続、デジタルハリウッドSTUDIO青森に登壇

株式会社吉和の森八戸web制作集客

株式会社吉和の森（本社：東京都港区、代表取締役：森和吉）および株式会社吉和の森八戸web制作集客（本社：青森県八戸市、代表取締役：森和吉）は、2026年5月16日（土）、IT関連教育の最高峰である「デジタルハリウッドSTUDIO青森」にて、代表・森和吉による特別イベントへの登壇が決定したことをお知らせいたします。本校での登壇は2023年より毎年恒例となっており、今年で4年連続となります。

■ 背景と目的：青森の「創る力」を支え続けて4年

地方におけるデジタル人材の不足が課題となる中、株式会社吉和の森では「地域に根ざしたWeb戦略」の普及に努めてまいりました。デジタルハリウッドSTUDIO青森での登壇は、これからクリエイティブ業界へ羽ばたく受講生や、Webの活用を模索する地元企業の皆様へ、実践的な知見を還元できる貴重な機会となっております。2023年の初登壇から数え、今年で4年目となります。過去3回の講演では、現場の最前線で培ったWeb制作のノウハウや集客の真髄をお伝えしてまいりました。今回は、さらにアップデートされた2026年現在の市場環境に即した戦略をお話しする予定です。

■ 開催概要

イベント名：起業1年目のリアルを公開！ 経営者が本当に求めている『選ばれるクリエイター』の条件

日時： 2026年5月16日（土）13:30～15:00

会場： デジタルハリウッドSTUDIO青森（青森県青森市新町2丁目8-12aomori Wanon B棟３F）

登壇者： 株式会社吉和の森／株式会社吉和の森八戸web制作集客 代表取締役 森 和吉

公式サイト： https://school.dhw.co.jp/school/aomori/event/20260516event.html

■ 過去の登壇実績

2023年5月20日：知らなきゃSNSに手を出すな！SNSビジネス活用術

2024年5月18日：オンラインで集客力アップ！ Googleビジネスプロフィール勉強会

2025年5月17日：デジタルマーケティング 超集客術

2026年5月16日：本イベント

■ 登壇者プロフィール

森 和吉（もり かずよし） 株式会社吉和の森 代表取締役 / 株式会社吉和の森八戸web制作集客 代表取締役。青森県内を中心に、企業のWeb制作、SEO対策、SNS運用、Web集客コンサルティングを数多く手がける。現場主義の視点から、中小企業が即実践できるデジタル戦略に定評があります。

■ 株式会社吉和の森について

Webサイト制作からマーケティング支援まで、地方企業の「売りたい」をデジタルで形にするクリエイティブ・パートナー。グループ会社の「株式会社吉和の森八戸web制作集客」とともに、青森県全体のデジタルリテラシー向上と経済活性化を目指しています。

吉和の森 公式HP： https://yoshikazunomori.com/

吉和の森八戸web制作集客 公式HP： https://yoshikazunomori-hachinohe.co.jp/