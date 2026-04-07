発売前から期待の声が高まる。バストケアと向き合い続けた“三上悠亜プロデュース”ナイトブラ「Mieloa（ミエロア）」がいよいよ発売。
ファッション通販サイトを運営する株式会社dazzy（代表取締役 下井大学 / 本社：東京都中央区）は、SNS総フォロワー1,890万人超を誇る三上悠亜がプロデュースするナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」より、サイズ展開にこだわった新作ナイトブラを、2026年4月7日（火）18時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。
color：ピンク着用
Mieloa produced by Yua Mikami
三上悠亜にとってナイトブラは命そのもの。
着けているのを忘れてしまうくらい
軽い着け心地、素肌感、肌触りの良さ。
毎日着けてほしいものだから
とにかく楽に着脱できる仕様に。
生活に溶け込むナイトブラをお届けします。
Mieloa公式ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-mieloa-04061
color：サックス着用
「ナイトブラを作るなら、ちゃんとこだわりたいから」
その想いから、これまで手を出さずにいたナイトブラプロデュースに、三上悠亜がついに挑戦。
ナイトブラ歴10年、バストケアと向き合い続けてきた彼女が追求したのは、”いかに自分のバストポテンシャルを底上げできるか”。
より多くの方が自分に合ったフィット感を得られるよう、全20種類のサイズ展開を実現しました。
アンダーは60～80cm、カップはA～Iまで幅広く対応しています。
バストケア未経験の方でも手軽に始められるナイトブラで、美しいバストのために、今できることをはじめませんか？
商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-mieloa-04062
color：ネイビー着用
color：ブラック着用
＼Mieloaこだわり10Point ෆ／
１.素肌感のある軽やかな着け心地
パッドなしで自然なバストラインを演出。しっかり補整しながらも、軽やかでストレスフリーな着け心地を実現しました。
２.カシュクールデザインでしっかりホールド
レースのカシュクール仕様でバスト全体をやさしく包み込み、横流れを防ぎながら安定感のあるフィットを叶えます。
３.パワーネット構造で美しい補整力
全面に裏あてパワーネットを採用し、しっかりとした補整力を実現。袋縫い仕様で縫い目のあたりも軽減しています。
４.繊細なレースで上品な印象に
アイラッシュレースを使用し、女性らしく繊細で上品なデザインに仕上げました。
５.肌にやさしい綿混素材
ポリエステルと綿をバランスよく配合し、やわらかな肌触りと快適な着用感を両立。毎日使いたくなる心地よさです。
６.バイカラーデザインで大人かわいく
配色の効いたデザインゴムがアクセントとなり、シンプルながらも洗練された印象に。
７.脇高設計でしっかりサポート
脇高設計により気になるサイドのお肉をやさしくホールドし、すっきりとしたシルエットを演出します。
８.V字バックでストレスフリーな着用感
ホックのないV字バックデザインで、就寝時のごわつきを軽減。仰向け・うつ伏せどちらでも快適に着用いただけます。
９.大粒チャームで華やかなアクセント
中央にあしらったチャームがさりげなく輝き、女性らしい華やかさをプラスします。
１０.豊富なサイズ展開
さまざまなバストの形に寄り添えるよう、20サイズのバリエーションをご用意しています。
color：ピンク、サックス、ネイビー、ブラック
size：S60～LL80
（アンダー60～80cm、カップA～I相当）
price：\4,180(税込)
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商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-mieloa-04062
ブランド概要
ブランド名：Mieloa（ミエロア）
プロデューサー：三上悠亜
Instagram : https://www.instagram.com/mieloa_official/
X : https://x.com/mieloa_official
LINE : https://line.me/R/ti/p/@102wdzfy
■プロデューサー情報
三上悠亜
1993年8月16日生まれ、愛知県出身。
SNS総フォロワー数は約1,890万人を超え、圧倒的な影響力を誇る存在。美へのこだわりが感じられる発信は多くの共感を集め、特に女性から高い支持を得ている。
インフルエンサーとしての活動に加え、アパレルブランドのプロデュースなど、女性向け商材を中心に幅広く展開しています。さらにタレントとしても活躍の場を広げ、マルチに才能を発揮している。
Instagram : https://www.instagram.com/yua_mikami/
X : https://x.com/yua_mikami
YouTube : https://www.youtube.com/@yua_mikami816
TikTok : https://www.tiktok.com/@yua_mikami
株式会社dazzy
〒104-0061
東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F