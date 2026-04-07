発売前から期待の声が高まる。バストケアと向き合い続けた“三上悠亜プロデュース”ナイトブラ「Mieloa（ミエロア）」がいよいよ発売。

fast step株式会社

ファッション通販サイトを運営する株式会社dazzy（代表取締役 下井大学 / 本社：東京都中央区）は、SNS総フォロワー1,890万人超を誇る三上悠亜がプロデュースするナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」より、サイズ展開にこだわった新作ナイトブラを、2026年4月7日（火）18時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。

Mieloa produced by Yua Mikami

color：ピンク着用

三上悠亜にとってナイトブラは命そのもの。

着けているのを忘れてしまうくらい

軽い着け心地、素肌感、肌触りの良さ。

毎日着けてほしいものだから

とにかく楽に着脱できる仕様に。

生活に溶け込むナイトブラをお届けします。

Mieloa公式ページはこちら :https://d-rw.com/pr-mieloa-04061

color：サックス着用

「ナイトブラを作るなら、ちゃんとこだわりたいから」

その想いから、これまで手を出さずにいたナイトブラプロデュースに、三上悠亜がついに挑戦。

ナイトブラ歴10年、バストケアと向き合い続けてきた彼女が追求したのは、”いかに自分のバストポテンシャルを底上げできるか”。

より多くの方が自分に合ったフィット感を得られるよう、全20種類のサイズ展開を実現しました。

アンダーは60～80cm、カップはA～Iまで幅広く対応しています。



バストケア未経験の方でも手軽に始められるナイトブラで、美しいバストのために、今できることをはじめませんか？

商品ページはこちら :https://d-rw.com/pr-mieloa-04062

＼Mieloaこだわり10Point ෆ／

color：ネイビー着用color：ブラック着用

１.素肌感のある軽やかな着け心地

パッドなしで自然なバストラインを演出。しっかり補整しながらも、軽やかでストレスフリーな着け心地を実現しました。

２.カシュクールデザインでしっかりホールド

レースのカシュクール仕様でバスト全体をやさしく包み込み、横流れを防ぎながら安定感のあるフィットを叶えます。

３.パワーネット構造で美しい補整力

全面に裏あてパワーネットを採用し、しっかりとした補整力を実現。袋縫い仕様で縫い目のあたりも軽減しています。

４.繊細なレースで上品な印象に

アイラッシュレースを使用し、女性らしく繊細で上品なデザインに仕上げました。



５.肌にやさしい綿混素材

ポリエステルと綿をバランスよく配合し、やわらかな肌触りと快適な着用感を両立。毎日使いたくなる心地よさです。

６.バイカラーデザインで大人かわいく

配色の効いたデザインゴムがアクセントとなり、シンプルながらも洗練された印象に。

７.脇高設計でしっかりサポート

脇高設計により気になるサイドのお肉をやさしくホールドし、すっきりとしたシルエットを演出します。

８.V字バックでストレスフリーな着用感

ホックのないV字バックデザインで、就寝時のごわつきを軽減。仰向け・うつ伏せどちらでも快適に着用いただけます。

９.大粒チャームで華やかなアクセント

中央にあしらったチャームがさりげなく輝き、女性らしい華やかさをプラスします。

１０.豊富なサイズ展開

さまざまなバストの形に寄り添えるよう、20サイズのバリエーションをご用意しています。

color：ピンク、サックス、ネイビー、ブラック

size：S60～LL80

（アンダー60～80cm、カップA～I相当）

price：\4,180(税込)

まとめて買うほどお得な割引も開催中です♪

⚫︎2枚set

通常\8,360のところ500円OFF

⤑⤑⤑ 合計\7,810 (tax in)

⚫︎3枚set

通常\12,540のところ1,000円OFF

⤑⤑⤑ 合計\11,440 (tax in)

⚫︎4枚set

通常\16,720のところ1,500円OFF

⤑⤑⤑ 合計\15,070 (tax in)

ブランド概要

商品ページはこちら :https://d-rw.com/pr-mieloa-04062

ブランド名：Mieloa（ミエロア）

プロデューサー：三上悠亜

Instagram : https://www.instagram.com/mieloa_official/

X : https://x.com/mieloa_official

LINE : https://line.me/R/ti/p/@102wdzfy

■プロデューサー情報

三上悠亜

1993年8月16日生まれ、愛知県出身。

SNS総フォロワー数は約1,890万人を超え、圧倒的な影響力を誇る存在。美へのこだわりが感じられる発信は多くの共感を集め、特に女性から高い支持を得ている。

インフルエンサーとしての活動に加え、アパレルブランドのプロデュースなど、女性向け商材を中心に幅広く展開しています。さらにタレントとしても活躍の場を広げ、マルチに才能を発揮している。

Instagram : https://www.instagram.com/yua_mikami/

X : https://x.com/yua_mikami

YouTube : https://www.youtube.com/@yua_mikami816

TikTok : https://www.tiktok.com/@yua_mikami

株式会社dazzy

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