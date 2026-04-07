発売前から期待の声が高まる。バストケアと向き合い続けた“三上悠亜プロデュース”ナイトブラ「Mieloa（ミエロア）」がいよいよ発売。

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fast step株式会社

ファッション通販サイトを運営する株式会社dazzy（代表取締役 下井大学 / 本社：東京都中央区）は、SNS総フォロワー1,890万人超を誇る三上悠亜がプロデュースするナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」より、サイズ展開にこだわった新作ナイトブラを、2026年4月7日（火）18時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。



color：ピンク着用

Mieloa produced by Yua Mikami

三上悠亜にとってナイトブラは命そのもの。



着けているのを忘れてしまうくらい


軽い着け心地、素肌感、肌触りの良さ。



毎日着けてほしいものだから


とにかく楽に着脱できる仕様に。



生活に溶け込むナイトブラをお届けします。



Mieloa公式ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-mieloa-04061



color：サックス着用


「ナイトブラを作るなら、ちゃんとこだわりたいから」


その想いから、これまで手を出さずにいたナイトブラプロデュースに、三上悠亜がついに挑戦。


ナイトブラ歴10年、バストケアと向き合い続けてきた彼女が追求したのは、”いかに自分のバストポテンシャルを底上げできるか”。


より多くの方が自分に合ったフィット感を得られるよう、全20種類のサイズ展開を実現しました。


アンダーは60～80cm、カップはA～Iまで幅広く対応しています。


バストケア未経験の方でも手軽に始められるナイトブラで、美しいバストのために、今できることをはじめませんか？



商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-mieloa-04062



color：ネイビー着用

color：ブラック着用

＼Mieloaこだわり10Point ෆ／

１.素肌感のある軽やかな着け心地


パッドなしで自然なバストラインを演出。しっかり補整しながらも、軽やかでストレスフリーな着け心地を実現しました。



２.カシュクールデザインでしっかりホールド


レースのカシュクール仕様でバスト全体をやさしく包み込み、横流れを防ぎながら安定感のあるフィットを叶えます。



３.パワーネット構造で美しい補整力
全面に裏あてパワーネットを採用し、しっかりとした補整力を実現。袋縫い仕様で縫い目のあたりも軽減しています。



４.繊細なレースで上品な印象に


アイラッシュレースを使用し、女性らしく繊細で上品なデザインに仕上げました。



５.肌にやさしい綿混素材


ポリエステルと綿をバランスよく配合し、やわらかな肌触りと快適な着用感を両立。毎日使いたくなる心地よさです。



６.バイカラーデザインで大人かわいく


配色の効いたデザインゴムがアクセントとなり、シンプルながらも洗練された印象に。



７.脇高設計でしっかりサポート


脇高設計により気になるサイドのお肉をやさしくホールドし、すっきりとしたシルエットを演出します。



８.V字バックでストレスフリーな着用感


ホックのないV字バックデザインで、就寝時のごわつきを軽減。仰向け・うつ伏せどちらでも快適に着用いただけます。



９.大粒チャームで華やかなアクセント


中央にあしらったチャームがさりげなく輝き、女性らしい華やかさをプラスします。



１０.豊富なサイズ展開


さまざまなバストの形に寄り添えるよう、20サイズのバリエーションをご用意しています。






color：ピンク、サックス、ネイビー、ブラック


size：S60～LL80


　　 （アンダー60～80cm、カップA～I相当）


price：\4,180(税込)



まとめて買うほどお得な割引も開催中です♪


⚫︎2枚set


通常\8,360のところ500円OFF


⤑⤑⤑ 合計\7,810 (tax in)



⚫︎3枚set


通常\12,540のところ1,000円OFF


⤑⤑⤑ 合計\11,440 (tax in)



⚫︎4枚set


通常\16,720のところ1,500円OFF


⤑⤑⤑ 合計\15,070 (tax in)


商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-mieloa-04062

ブランド概要

ブランド名：Mieloa（ミエロア）


プロデューサー：三上悠亜



Instagram : https://www.instagram.com/mieloa_official/


X : https://x.com/mieloa_official


LINE : https://line.me/R/ti/p/@102wdzfy



■プロデューサー情報


三上悠亜

1993年8月16日生まれ、愛知県出身。


SNS総フォロワー数は約1,890万人を超え、圧倒的な影響力を誇る存在。美へのこだわりが感じられる発信は多くの共感を集め、特に女性から高い支持を得ている。


インフルエンサーとしての活動に加え、アパレルブランドのプロデュースなど、女性向け商材を中心に幅広く展開しています。さらにタレントとしても活躍の場を広げ、マルチに才能を発揮している。






Instagram : https://www.instagram.com/yua_mikami/


X : https://x.com/yua_mikami


YouTube : https://www.youtube.com/@yua_mikami816


TikTok : https://www.tiktok.com/@yua_mikami



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