「ゲーミングPCの上に物を置きたい」を安全に叶える。3本脚構造でビジュを隠さない専用ラックが誕生！

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2026年4月、PC上に収納・展示スペースを構築する拡張ラック「PC上ラック BHP-50R(https://www.bauhutte.jp/product/bhp50r/)」を発売いたします。

近年のデスクセットアップでは、PCをデスク上に配置してライティングを楽しむスタイルが人気です。床置きに比べホコリを吸い込みにくく、配線やメンテナンスがしやすいといった実用面でのメリットも注目されています。一方で、大型PCが占拠するスペースと、その天面に生まれるデッドスペースは変わらぬ課題です。天面にスペースがあるため物を置きたくなりますが、排気口を塞ぐと内部に熱がこもり故障のリスクが高まります。

このスペースを便利かつ安全に活用できないかと考え、本製品を開発しました。手前に柱を設けない3本脚仕様で、自慢の筐体やライティングを隠すことなく、デスク面積を垂直方向に拡張。排熱用のスペースもしっかり確保しながら、物置きや展示スペースをスマートに増設できます。

◆手前に柱を設けない「3本足構造」でPCが見やすい！

前面の支柱を排除した独自の3本足デザインを採用。こだわりのライティングや内部パーツの輝きを遮りません。耐荷重15kgのタフな仕様で、大型PCに占拠されたデスク面積を垂直方向に拡張し、新たな天板スペースを増築可能です。手前の足がないため、幅や奥行のある筐体にも柔軟に対応します。

また、PCの上だけでなくラック単体での使用もオススメ。デスクに置いていた小物類を浮かせれば、手元の作業スペースをすっきり広げられます。支柱は左右どちらでも組み換えできるため、あらゆる配置に柔軟に対応。ラックの長辺がデスク奥に来るように向きを90度変える、モニターの真上に天板スペースを増築するなど、汎用性の高い設計です。

◆工具不要。クランプでデスクに固定＆ノブボルトで高さ調節可能

デスクへの取り付けは、3箇所のクランプでしっかりと固定可能。デスクに穴を開けずに、好きな場所へ移動・固定ができます。※天板裏に4cm以上の余白が必要

5cm間隔・5段階の高さ調節（40.5～60.5cm）に対応し、あらゆるPCサイズに合わせた最適なセッティングを実現。PC天面との間に意図的な空間を設けることで、排熱を阻害しない配置を実現します。手回し可能なノブボルトを採用しているため、設置・調節に際して別途工具は不要です。

◆フィギュアケースとぴったり連結！PC真上を『空中展示場』へ

別売の『ピラーレスフィギュアケース(http://bauhutte.jp/product/bhs50c/)』にジャストフィットする専用設計です。PCの排熱を避けつつお気に入りのフィギュアを美しくディスプレイできます。ケース付属の連結金具を使用することで、不意の衝撃によるズレや落下リスクを軽減。大切なコレクションを地震やホコリから守り、最も視線の集まるPC真上の特等席を、安全かつ壮観なギャラリーへと進化させます。

◆機能まとめ

◆製品概要

【製品名】PC上ラック BHP-50R

【材 質】メラミン樹脂、スチール

【サイズ】幅25×奥行き50×高さ40.5～60.5cm（クランプ部を除く）

【耐荷重】15kg

【価 格】OP価格（税込参考：9,760円）

【ＵＲＬ】https://www.bauhutte.jp/product/bhp50r/

※その他製品詳細はバウヒュッテ公式サイトよりご確認ください。

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/

■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte

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