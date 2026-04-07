AI見守り電話「Care-Call.AI」、介護施設・在宅支援事業者向けに法人パートナー制度と紹介者プログラムの受付を開始

株式会社ニュウジア

株式会社ニュウジア（本社：東京都中央区）は、AIが高齢者に毎日自動で電話をかけて安否を確認するサービス「Care-Call.AI」（ https://care-call.ai ）において、介護施設・在宅支援事業者・保険代理店など法人向けの「法人パートナー（リセラー）制度」および個人・法人を問わず参加できる「紹介者プログラム」の受付を2026年4月より開始いたしました。

法人パートナー（リセラー）制度：https://care-call.ai/business(https://care-call.ai/business)

紹介者プログラム：https://care-call.ai/partner/referral(https://care-call.ai/partner/referral)

■ 背景：高齢者の「毎日の安否確認」は、人手では限界がある

厚生労働省の推計によれば、2025年時点で65歳以上の一人暮らし高齢者は約750万人に達しています。地域包括支援センターやケアマネジャーの業務負荷は年々増大し、利用者一人ひとりへの日常的な声かけに割ける時間は限られているのが現状です。

増加する独居生活

Care-Call.AIは、AIが毎日決まった時間に高齢者の電話に自動発信し、自然な日本語で体調・気分・日常生活について会話を行い、その内容を分析してご家族や事業者へレポートとして届けるサービスです。

最新のAI音声対話技術を採用し、まるで人が話しかけているような自然な会話を実現。毎日のライフログを記録。見守られる側は普段お使いの電話で受けるだけで、スマートフォンや特別な機器は一切不要です。

■ 法人パートナー（リセラー）制度の概要

介護施設・デイサービス・訪問介護事業所・地域包括支援センター・保険代理店・住宅会社など、すでに高齢者やそのご家族との接点をお持ちの法人様が、自社サービスの一環としてCare-Call.AIを提供できる制度です。

【法人パートナーの3つのメリット】

法人パートナー制度（1）初期費用ゼロ・システム開発不要で即日提供開始

専用の法人ダッシュボードから見守り対象者を登録するだけで利用を開始できます。

開発費・導入費・工事費は一切かかりません。

（2）卸値と小売価格の差額がそのまま収益に

ご利用者への推奨提供価格は月額\5,980（税込）。

法人パートナーへの卸値は人数規模に応じて以下のとおりです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/69_1_a06a70d019f1ef04007d8fe111ea5a51.jpg?v=202604070151 ]

たとえば30名の利用者にサービスを提供した場合、月間の差額収益は\1,650×30名＝\49,500となります。既存の利用者様への案内だけで新たな収益源が生まれます。

（3）利用者・ご家族からの信頼向上

「毎日AIが電話で安否を確認し、結果をレポートで届ける」という付加価値は、施設や事業者としてのサービス品質の向上に直結します。電話に出なかった場合のアラート通知や、AIによる会話内容の分析レポートにより、「見守りの見える化」が実現します。

【他の見守りサービスとの比較】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/69_2_ebcd2ed318e6502749574d5d22f58441.jpg?v=202604070151 ]

センサー型の見守りサービスでは「動きの有無」しかわかりませんが、Care-Call.AIは会話を通じて体調・気分・生活状況を毎日把握できます。

人による電話確認と同等以上の情報が得られながら、人件費の3分の1以下のコストで運用可能です。

■ 「紹介者プログラム」の概要

紹介プログラム

法人・個人を問わず、Care-Call.AIをご紹介いただける方向けのプログラムです。紹介者として登録（無料）すると、専用の紹介コードが発行されます。紹介コードを使って新規利用者が有料プランを開始すると、その月額料金の10%が紹介報酬として6ヶ月間支払われます。

紹介された方には初月利用料10%オフの特典が適用されるため、双方にメリットがあります。

紹介者登録は下記ページより受付中です。

紹介プログラムお申込み・お問い合わせ：https://care-call.ai/partner/referral(https://care-call.ai/partner/referral)

■ 地域に根ざした事業者こそ、今パートナーになるべき理由

Care-Call.AIの法人パートナー制度は、地域ごとに先行する事業者が利用者基盤を確保しやすい構造を持っています。

高齢者見守りサービスは「すでにお付き合いのある方から始まる」性質が強く、一度サービスが定着すると継続率が極めて高い特徴があります。

同一地域の競合事業者がパートナーとして先に利用者を獲得した場合、後発の事業者が同じ利用者にアプローチすることは容易ではありません。

既存の利用者基盤をお持ちの事業者様にとって、早期のパートナー登録は大きな先行者利益につながります。

法人パートナーのお申込み・お問い合わせ： https://care-call.ai/business(https://care-call.ai/business)

■ Care-Call.AIサービス概要

まいにち電話[表3: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/69_3_14259d0334f374b5941cde1f080eb452.jpg?v=202604070151 ]株式会社ニュウジア【会社概要】

会社名: 株式会社ニュウジア

設立: 2008年12月

代表取締役: 柏口之宏

URL: https://www.niusia.co.jp/

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

主な事業内容: AI技術の研究開発、コンサルティング、映像制作、AIソリューション販売、AIエージェント販売