受験生を応援するSPRIX、TOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』とタッグを組み、長浜広奈さんがパーソナリティのポッドキャスト番組を開始

株式会社スプリックス

株式会社スプリックス（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：常石博之、以下「SPRIX」）は、タレント・インフルエンサーの長浜広奈さんをパーソナリティに迎えたポッドキャスト番組『SCHOOL OF LOCK! ポッドキャスト 長浜広奈 ヒナLOCKS! supported by SPRIX』を、2026年4月27日（月）より配信開始いたします。





■番組パーソナリティ長浜広奈さんからメッセージ

本番組は、2026年1月に実施し好評を博した「SPRIX合格祈願祭2026」に続く、中高生の挑戦を応援する企画です。人気ラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』と連携し、勉強、部活、恋愛などに悩む中高生の背中をそっと押す存在を目指します。

「この度SCHOOLOFLOCK！ポッドキャストに登場します！初のSCHOOLOFLOCK！楽しみです。春からの新生活、楽しみなこともちょっぴり不安なことも沢山のメッセージお待ちしてます！皆さんの心の拠り所になれるよう精一杯頑張ります！よろしくお願いします。」

●長浜広奈さん

恋愛リアリティーショーに参加したことをきっかけに“おひな様”の愛称で知られている現役高校生タレント・インフルエンサー。

■番組概要

この春から高校3年生になる長浜広奈が、リスナーの新生活をよりよくするために春の不安やネガティブな気持ちをポジティブに大変換！「友達作りに失敗してネガティブになっている」、「新しい部活の人間関係で困っている」、「新学期は楽しいけど、勉強がうまくいかない・・」、「入学したけどこんなはずじゃなかった・・・！」など、期待していた未来と違って落ち込んでいるリスナーからのメッセージに長浜が答えていきます。直接電話ができるかも…！？

さらに、自分を鼓舞してアゲてくれるコメント、通称“アゲコメ”や、誰かに言われたアゲ名言も大募集！メッセージは以下の応募ページからお送りください。

応募ページ：https://www.tfm.co.jp/f/lock/podcast

●タイトル：『SCHOOL OF LOCK! ポッドキャスト 長浜広奈 ヒナLOCKS! supported by SPRIX』

●配信日時：4月27日（月）/ 5月4日（月）/ 5月11日（月）全3回

●出演：長浜 広奈

●配信プラットフォーム： Spotify、Youtube、Apple Podcast、Amazon Music、radikoほか

●URL：https://www.tfm.co.jp/lock/podcast/

●提供：株式会社スプリックス

■好評の“受験応援”から、中高生の“日常”に寄り添う応援へ

SPRIXはこれまで、様々な形で受験生応援プロジェクトを展開してまいりました。特に、本年1月に渋谷で開催した「SPRIX合格祈願祭2026」では、テクノロジーとエンターテイメントを融合させた新しい応援の形が大きな反響を呼び、「昨年ここで祈願し合格した」という嬉しい報告が寄せられるなど、多くの受験生とそのご家族にとって確かな心の拠り所となることができました。

この取り組みを通じて、私たちは「応援の力」が持つ大きな可能性を改めて実感するとともに、受験という特別な期間だけでなく、部活動や恋愛、日々の小さな悩みといった中高生の“日常”そのものに寄り添い、応援することの重要性を再認識いたしました。この想いを形にするため、これまでの受験応援活動をさらに発展させ、より包括的に中高生を応援する取り組みを継続的に行っていきます。この春の企画として、彼ら・彼女たちの日常に最も近いメディアの一つであるラジオ/ポッドキャストを通じ、共感と肯定のメッセージを届けます。

■株式会社スプリックス 概要

スプリックスは教育サービス・コンテンツを展開する総合教育カンパニーです。日本国内では1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾である森塾や、トップシェアの学習コンテンツ教材も複数開発・出版しています。海外での展開にも力を入れており、国際基礎学力検定「TOFAS」は、現在、実施国数50ヵ国以上、受験者数1,500万人以上にのぼります。

名称 ：株式会社スプリックス

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役社長 常石 博之

URL ：https://sprix.inc/