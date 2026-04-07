【物価高への挑戦状】ワンコインで揚げ物パラダイス！「唐揚げ＆フライドポテト食べ放題」が衝撃の500円で登場。

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が運営する“肉汁製作所 餃子のかっちゃん”では、 長引く物価高騰が続く中、お腹いっぱい食べて日頃の疲れを吹き飛ばしてほしいという想いを込めて、圧倒的なコストパフォーマンスを追求した「唐揚げ＆ポテト食べ放題 500円」プランを開始しました。サクサクジューシーな自慢の唐揚げと、手が止まらなくなるフライドポテトの組み合わせはお酒のつまみとしてはもちろん、メインの食事としても大満足間違いなしの内容です。

■ イベント概要

ー価格ー

お一人様500円(税抜)

ー内容ー

むね肉唐揚げ・フライドポテトが制限時間内食べ放題

ー利用時間ー

60分制（ラストオーダー15分前）

ー利用条件ー

日曜日～木曜日限定

お一人様 1ドリンク・2フード以上のオーダー制

ー予約方法ー

ホットペッパーグルメ、またはお電話にて受付

ー実施店舗ー

店名： 肉汁製作所 餃子のかっちゃん 名古屋駅南口2号店

住所： 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目17-2 K・Tビル 2・3・4F

営業時間：

月～木: 16:00～翌1:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）

金: 16:00～翌2:00 （料理L.O. 翌1:00 ドリンクL.O. 翌1:30）

土: 12:00～翌2:00 （料理L.O. 翌1:00 ドリンクL.O. 翌1:30）

日、祝日: 12:00～翌0:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）

祝前日: 16:00～翌1:00 （料理L.O. 翌0:00 ドリンクL.O. 翌0:30）

アクセス：近鉄名古屋駅より徒歩約7分/名古屋市営地下鉄名古屋駅より徒歩約9分/名鉄名古屋駅南口より徒歩約10分

ホットペッパーURL： https://www.hotpepper.jp/strJ004492409/

■ 500円食べ放題の「3つのこだわり」

1. 揚げたてへの執念外はカリッ、中はジュワッ！ 食べ放題といえど、作り置きは一切いたしません。ご注文をいただいてから揚げるため、常にベストな状態でお席までお届けします。鶏肉本来の旨味を閉じ込めたジューシーな唐揚げと、ホクホクのポテトを心ゆくまでお楽しみいただけます。

2. バリエーション豊かに楽しめる「味変（あじへん）」の提案飽きずに最後まで楽しんでいただけるよう、数種類のソースやスパイスをご用意（※一部有料または無料オプション）。マヨネーズ、ケチャップはもちろん、特製スパイスなどで自分好みの味を見つける楽しみを提供します。

3. 「飲み」だけじゃない。食事メインの利用も歓迎！ 当プランは、お酒を飲む方はもちろん、ノンアルコール派や学生さんの「夕食メイン」のご利用も大歓迎です。どんなシーンでも「500円」という安心感が会話を弾ませます。

■ 「爆食」シチュエーション

本プランは、多様な日常に寄り添った「最高の背徳感と満足感」を提供します。

【学生・若年層】1,000円札1枚で完結する「放課後パーティー」

テスト明けや部活帰り、お小遣いの範囲で限界突破！ソフトドリンク1杯と合わせても予算1,000円前後で、揚げたてサクサクの「揚げ物祭り」が楽しめます。

【ビジネス・お一人様】2,000円以下で叶う「最強のちょい飲み」

仕事帰りの一杯、お財布を気にせず「揚げたて唐揚げ×ビール」の至福。食べ放題500円＋生ビール＋1品でも、2,000円でお釣りが来る圧倒的コスパです。

【グループ・ファミリー】会話が止まらない「シェアの楽しみ」

「追加注文の遠慮」は一切不要。常にテーブルにアツアツがある安心感が、友人や家族との会話を盛り上げます。自宅での揚げ物準備や後片付けの苦労もゼロに。

■ おすすめ一品メニュー

■麻婆餃子

焼き立てパリパリ、肉汁ジュワ～な名物餃子に、ピリッとシビれる旨辛な本格麻婆豆腐を豪快にぶっかけた罪深き一皿！一口頬張れば、餃子の旨味と麻婆のコク辛さが口の中で大爆発。キンキンに冷えた生ビールやレモンサワーを流し込まずにはいられない、かっちゃん流・最強の“酒泥棒”です。

■サーモンユッケ

脂の乗ったとろけるサーモンに、特製の甘辛ユッケダレと濃厚な卵黄をたっぷり絡めていただく至福のメニュー。女性からのリピート率も圧倒的！ちびちびつまむつもりが、あっという間にお皿が空になってしまう魅惑の一品です。

■コブクロのピリ辛和え

鮮度抜群のコブクロを、特製のピリ辛ダレで和えた通好みのスピードメニュー！「コリコリ」「プリプリ」とした独特の歯ごたえがたまらなくクセになり、噛むほどに広がる旨味と絶妙な辛さが後を引きます。「とりあえずこれ！」と頼みたくなる、ハイボールとの相性抜群なリピーター続出メニューです。

■おっちゃんの炒飯

飲んだ後の〆は絶対にこれ！旨味たっぷりの王道炒飯です。ひとくち食べると、どこか懐かしくホッとするような「おっちゃん」自慢の味わいが口いっぱいに広がります。お酒を飲んでお腹がいっぱいでも、不思議とスプーンが止まらなくなる大満足の〆料理です。

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。

昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。

私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/