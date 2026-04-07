【食べログ 中華料理TOKYO百名店2026 初選出】西麻布の中華「鶫（つぐみ）」が、ワインイベントを4日14日(火)限定で開催！

株式会社beagle

「食の未来をつくる」を思想に掲げる、株式会社beagle (所在地：東京都渋谷区、代表取締役：花光 雅丸）は、2026年「食べログ 中華料理TOKYO百名店」に初選出された、広東料理をベースとした創作中華を楽しめる隠れ家レストラン「鶫 (つぐみ)」にて、カリフォルニアの AVAパソ・ロブレスのパイオニア「ジャスティン・ヴィンヤード」アンバサダー Joe Spellman（ジョー・スペルマン）氏が来店する1日限定のワインイベントを4月14日(火)に開催いたします。

イベントについて

▪️イベント概要

2026年4月14日（火）、カリフォルニア・パソ・ロブレスを代表するワイナリー「JUSTIN Vineyard & Winery」のアンバサダーであり、マスターソムリエでもある、Joe Spellman（ジョー・スペルマン）氏の来日に伴い、同店にて1日限定のワインイベントを実施いたします。

店内にてお客様のテーブルを回りながら、ワイン造りの背景や味わいについて直接ご案内いたします。

本イベントは特別なコースやペアリングを設ける形式ではなく、通常の営業の中で、お客様それぞれのペースでワインをお楽しみいただける内容となっております。

▪️ ゲスト Joe Spellman（ジョー・スペルマン）氏プロフィール

Joe Spellman（ジョー・スペルマン）

マスターソムリエ (MS): 1996 年取得。世界でも非常に限られた権威ある資格保持者。

「JUSTIN Vineyard & Winery」ジャスティン・ヴィンヤード アンバサダー: 長年にわたりジャスティンの広報・教育を担う。

経歴: 1997 年フランス・ソムリエ・コンクール「世界最優秀ソムリエ」受賞。チャーリー・トロッターズなど全米最高峰のレストランでワインディレクターを歴任。

▪️ ご提供ワイン

JUSTIN Sonoma Chardonnay 2022 (ソノマ・シャルドネ 2022)

1981年にパソ・ロブレスの自社畑で初めて植えられた歴史を持つシャルドネ。その系譜を受け継ぎつつ、ソノマの名門畑のブドウを使用。丸みある質感と爽やかな酸味、熟した果実味とハーブのニュアンスが調和した、伝統と革新を感じる一本です。

JUSTIN Cabernet Sauvignon 2022 (カベルネソーヴィニョン 2022)

黒系果実やスパイスの魅力的な香りが広がる、なめらかで親しみやすいカベルネ・ソーヴィニヨン。ボルドー伝統の手法で造られ、14ヶ月の樽熟成により奥行きと複雑さを付与。パソ・ロブレスの気候と土壌が生む、バランスの取れた味わいが特徴です。

JUSTIN ISOSCELES 2020 (アイソセレス 2020)

1987年、ボルドーの格付けシャトーに着想を得て誕生。黒系果実の凝縮感と複雑なスパイスが広がるフルボディで、リリース直後から楽しめる完成度を持ちながら、熟成によりさらなる進化も期待できる一本です。

「ジャスティン・ヴィンヤード」について

カリフォルニア・パソ・ロブレスを代表するワイナリー「JUSTIN Vineyard & Winery」は、1981年に創業者ジャスティン・ボールドウィンがカリフォルニア州パソ・ロブレスに設立したワイナリーです。「ボルドーの偉大なシャトーに匹敵するワインをこの地で造る」という志のもと、自社畑の開拓からスタートしました。

石灰質を含む土壌と、昼夜の寒暖差が大きい独自の気候により、凝縮した果実味とバランスの取れた酸を併せ持つブドウが育まれます。こうしたテロワールを活かし、手摘み収穫やフレンチオークによる小樽熟成といった伝統的手法と、独自技術を融合したワイン造りを行っています。

代表作であるボルドーブレンド「ISOSCELES」は1987年に初リリースされ、構造美と熟成ポテンシャルを兼ね備えたワインとして高い評価を獲得。現在に至るまで、パソ・ロブレスを象徴するアイコンワインとして世界中で支持されています。

また40年以上にわたり培ってきた技術と哲学をもとに、シャルドネをはじめとする多様な品種でも新たな表現に挑戦し続けており、カリフォルニアワインの進化を体現する存在として、その地位を確立しています。

JUSTIN Vineyard & Winery

本イベントでは、ジャスティン・ヴィンヤードのアンバサダー兼マスターソムリエでもある、Joe Spellman（ジョー・スペルマン）氏による解説とともに、その魅力を体験いただけます。

「鶫 (つぐみ)」について

西麻布の静かなエリアに佇む「鶫（つぐみ）」は広東料理をベースとした創作中華を楽しめる隠れ家レストラン。約4000本を誇る熟成ワインセラーからバースデー・ヴィンテージワインを選べたり、料理とのペアリングで新たな発見を楽しめます。

落ち着いた空間にはカウンター・個室が揃い、接待やデートにも最適。香りを重視した繊細なコース料理がリズミカルに提供され、都会の喧騒を忘れる贅沢なひとときを堪能できます。

こうした取り組みが評価され、同店は2026年「食べログ 中華料理TOKYO百名店」に選出されました。洗練された食体験を提案する中華レストランとして、注目を集めています。

シェフ：浜崎 翔

料理長・浜崎は、ホテルオークラでの修行を皮切りに、過門香で料理長を歴任し、さらにウェスティンホテルのミシュラン一つ星「龍天門」で研鑽を積んだ実力派。2025年より「鶫」の料理長に就任し、広東ベースの中華を軸に、トリュフやオマール海老、フカヒレなどを取り入れた創作的なコースを提供します。

広東料理をベースとした創作中華

広東料理の「伝統」をベースに、素材の香りを極限まで引き出した革新的な料理の数々。

ミシュラン星付きの名店等で研鑽を積んだ料理長・浜崎が、記憶に残る美食体験をお届けいたします。

約4000本の熟成ワイン

世界各国から厳選した約4000本もの熟成ワインを備え、料理との多彩なペアリングを提案。飲み頃のワインや希少ワインを多く揃えており、ソムリエが選ぶワインをグラスからご用意可能です。バースデーヴインテージワインのご提案も好評いただいております。

隠れ家感あふれる空間

西麻布・星条旗通り沿いのビル2階にある「鶫 (つぐみ)」では、ウッド調のインテリア、カウンター・個室を備えており、スタイリッシュで落ち着いた隠れ家的なお店の雰囲気の中、特別な時間をお過ごしいただけます。

店舗概要

内観鶫 (つぐみ)

・住所：〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目４－４８ 大樹ビル2F

・電話番号：03-6447-0171

・営業時間：月～土 18:00 - 23:00

・定休日：日曜日

・ホームページ：https://tsugumi-restaurant.com/

・instagram：https://www.instagram.com/tsugumi.nishiazabu/

株式会社beagleについて

■ 思想

食の未来をつくる

▪️ 私たちの約束

食が誰よりも好きで、学び続ける。

その学びを、一皿一杯とサービスに込める。

お客様の喜びを、つくり手の誇りへ。

その誇りを、次の挑戦へ。

私たちは、自分が通い続けたい店、

自分の大切な人を連れて行きたい店をつくり続ける。

その積み重ねが、食に宿る価値を未来へつなぎ、

幸せの連鎖を社会に広げていく。

※レストラン100店舗に向け出店を強化。次世代の料理人・仲間を募集中

詳細は下記をご確認ください。

https://beagle-inc.jp/recruit/

beagle 店舗一覧

■ ハイエンド店舗

〒605-0821 京都府京都市東山区清井町481-1hakubi

有名寺社が立ち並ぶ、古都の風情漂う一角に佇む古民家を改装した中華レストラン「hakubi」。

「満漢全席」をテーマに、約25種類もの多彩な中華料理を堪能できるコースをご提供致します。

京都産の食材を厳選し、伝統的な調理法にシェフ独自のセンスを加えた一皿一皿は、まさに芸術品。

「ミシュランガイド京都・大阪」にニューセレクションとしても掲載。

・ホームページ：https://hakubi-kyoto.com/

・instagram：https://www.instagram.com/hakubi.kyoto/

〒605-0821 京都府京都市東山区清井町481-1蘇芳 (すおう)

八坂神社のすぐ目の前、京都の伝統を感じさせる古民家の2階。和の風情が残る洗練された空間で、美しい庭園を見渡しながら、1000本以上のワインとともに、ゆったりとした気分で至福のひとときをお楽しみいただけます。

・食べログページ：https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26042338/

・instagram：https://www.instagram.com/suo.kyoto/

〒600-8146 京都府京都市下京区材木町454番地3 1FArtisan TEPPAN RESTAURANT

Artisan（アルティザン）は、京都・七条の静かな通りに佇む、小さな鉄板焼き店。

Artisan＝職人という店名には、料理人にとどまらず、生産者や漁師、器の作家など、すべての“ものづくり”への敬意を込めています。私たちは、その手から手へと届けられた素材を、シェフ篠原がイタリア、東京、大阪などのレストランで培った技術で、ひと皿ひと皿へと昇華。鉄板焼きとしては珍しい多皿の構成で、鉄板焼きの枠に囚われず、趣向を凝らしたひと皿なども織り交ぜながら、味覚の流れを編んでゆきます。

・ホームページ：https://artisan-restaurant.jp

・instagram：https://www.instagram.com/artisan.kyoto/

〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目４－４８ 大樹ビル2F鶫 (つぐみ)

西麻布の静かなエリアに佇む「鶫（Tsugumi）」は広東料理をベースとした創作中華を楽しめる隠れ家レストラン。

約4000本を誇る熟成ワインセラーからバースデー・ヴィンテージワインを選べたり、料理とのペアリングで新たな発見を楽しめます。

落ち着いた空間にはカウンター・個室が揃い、接待やデートにも最適。

香りを重視した繊細なコース料理がリズミカルに提供され、都会の喧騒を忘れる贅沢なひとときを堪能できます。

・ホームページ：https://tsugumi-restaurant.com/

・instagram：https://www.instagram.com/tsugumi.nishiazabu/

〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目４－４８ 大樹ビル鶉 (うずら)

静謐な西麻布にひっそりと暖簾を掲げる、完全予約制の焼鶏店「鶉」。

自ら熟成を施した黒薩摩地鶏を、紀州備長炭で部位ごとに火入れし、一串ごとに命を吹き込むように供するコース仕立て。

鮮度、技、間、すべてに研ぎ澄まされた、焼鳥という名の五感で味わう静謐な火の芸術です。

・ホームページ：https://yakitori-uzura.com/

・instagram：https://www.instagram.com/uzura2209/

〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目４－４８ 大樹ビル波残 (はざん)

豊洲で目利きした旬魚と、3種の米×3種の酢で仕立てたこだわりのシャリ。大将自らの手で握られるのは、生醤油の旨みをまとった波残流・江戸前鮨。伝統の技に創意を添え、口の中でほどける一貫に心を込めて。

一期一会の「おまかせ」で、粋な時間をご提供いたします。

・ホームページ：https://sushi-hazan.com/

・instagram：https://www.instagram.com/sushi.hazan/

〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目４－４８ 大樹ビル萬雷 (ばんらい)

六本木・西麻布の隠れ家で味わう、極上の“ULTRA MONJA”体験

西麻布の閑静なエリアに佇む『もんじゃ萬雷』は、従来のもんじゃの概念を覆す、革新的な“ULTRA MONJA”を提供いたします。

厳選された高級食材を惜しみなく使用し、濃厚な出汁で旨味を凝縮。これまでにない贅沢なもんじゃ焼きをご堪能いただけます。

・ホームページ：https://banrai-monja.com/

・instagram：https://www.instagram.com/banrai.monja/

〒106-0032 東京都港区六本木７丁目９－２ 岡野ビル 1F浮耀 (ふよう)

六本木にひっそりと佇む、大人のための和食処「浮耀」。

店名に込められた「水面に輝く」という想いの通り、洗練された白を基調とした空間で、一品一品がまるで水面に浮かぶ花のように輝く、繊細かつ独創的な和食をご提供いたします。

・instagram：https://www.instagram.com/fuyo.roppongi/

東京都港区西麻布1-1-1 EDGEビル 3FAmber Trip

“Amber＝琥珀色”をテーマに、夕暮れから夜へと移ろう時間を味わうモダン中華レストラン。四川料理を軸に各国のエッセンスを織り交ぜた少量多皿の料理と、世界・日本のワインを掛け合わせ、その一皿に最も合う一杯を提案。香りや辛味、余韻が重なり合い、特別な夜を記憶に残る“琥珀色の旅”へと導く空間です。

・instagram：https://www.instagram.com/ambertrip.nishiazabu/

▪️ プロデュース店舗

〒106-0045 東京都港区麻布十番３丁目３－４ サンピア麻布十番 6F白翠 (はくすい)

五感で味わう、季節の食材を昇華させた

中華料理とワインのマリアージュ。

「白翠」とは、純粋と生命力を表す言葉。

その名の通り、当店では旬の食材と真摯に向き合い、素材本来の味を最大限に引き出した繊細かつ奥深い中華料理を、彩り豊かに表現いたします。

洗練された空間で、季節の移ろいを感じる珠玉のコースを、心ゆくまでお愉しみください。

・ホームページ：https://hakusui-restaurant.com/

・instagram：https://www.instagram.com/hakusui.azabujuban/

〒106-0045 東京都港区麻布十番2-8-3 スピカレジェンド 1FNICO

麻布十番に誕生したスペインバル「nico」は、三つ星レストラン「アズルメンディ」出身の女性シェフが手がける本格派。

名物パエリアや特大マッシュルームのアヒージョ、極上のハモンイベリコを中心に、200本以上のワインとシェリーを揃えています。

カウンター中心の空間で、本場仕込みの技と遊び心を味わえる大人の隠れ家です。

・instagram：https://www.instagram.com/nico.azabujyuban/

▪️ ミドルエンド店舗

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 B1F魚 たけちゃん

青山一丁目ツインビルB1にある「魚たけちゃん」は、昼は焼き魚定食、夜は日本酒と一品料理が楽しめる大衆酒場です。店内で精米したてのご飯との相性も抜群。お通しなし、税込み価格で気軽に利用でき、一人でもグループでも楽しめます。落ち着いたダイニングエリアとスタンディングエリアがあり、様々なシーンに対応。近隣住民の皆様にとって「ちょうどいい場所」を目指しています。

・食べログページ：https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13303612/

・instagram：https://www.instagram.com/takechan.aoyama/

〒167-0051 東京都杉並区上荻1-5-1荻窪たぬき

日本の食材にこだわり、温かい雰囲気を感じられる大衆酒場「荻窪たぬき」は、昔ながらの大衆酒場の雰囲気を大切にしながら、現代の食文化に寄り添った料理と空間を提供する“新しいスタイルの大衆酒場”です。家庭の食卓に招かれたような温かさの中で楽しめます。

”素材本来の味、職人の技”を合言葉に、厚削りの鰹節からとる出汁をベースに、素材本来の味を活かした和の手料理をご提供いたします。

instagram：https://www.instagram.com/tanuki_ogikubo/

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131906/13286379/

〒279-0001 千葉県浦安市当代島1-3-30 101浦安たぬき

浦安駅前にある、ネオンサインと大きなのれんが目印の「荻窪たぬき」の姉妹店「浦安たぬき」。

肩ひじ張らずに立ち寄れる居心地の良さと、こだわりの“酒場メシ”をご提供する、ネオ大衆酒場です。

お仕事帰りの一杯から、デート、ご友人との食事、女子会や各種ご宴会まで、幅広いシーンでご利用いただけます。

・食べログページ：https://tabelog.com/chiba/A1202/A120203/12057976/

・instagram：https://www.instagram.com/tanuki_urayasu/

会社概要

会社名 ：株式会社beagle

代表取締役 ：花光 雅丸

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-27-8

設立 ：2024年11月

ホームページ ：https://www.beagle-inc.jp