40万年前の溶岩から生まれた″幻の石材″が現代アートに--表参道で展覧会を4月25日より開催

株式会社IZUTSUYA

株式会社IZUTSUYA（本社：東京都中央区新富、以下「IZUTSUYA」）は、Japan Culture SX Lab（代表：杉崎宗雲）および神奈川県石材協同組合 青年部と共に、展覧会『本小松石の艶』」を2026年4月25日（土）～5月1日（金）にアフロードクリニック ラウンジスペース（東京都渋谷区神宮前・表参道）にて開催します。入場無料、予約不要です。

"幻の石材"本小松石とは

本小松石は、約40万年前の箱根火山の溶岩から生まれた神奈川県真鶴町の石材です。源頼朝や徳川家康もその価値を認め、江戸城の石垣にも採用。芥川龍之介や福沢諭吉の墓石にも選ばれてきた、日本の歴史と深く結びついた素材です。

しかし現在、採掘量の減少と職人の高齢化により、本小松石の加工技術は存続の危機に直面しています。本展覧会は、この消えゆく伝統技術を「見て、触れて、知る」ことのできる貴重な機会です。

石 × 花 × 漆--三つの伝統が響き合う出展作品

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZLDu53K80WE ]

本展では、神奈川県石材協同組合の熟練石匠たち、華道家・杉崎宗雲氏、漆芸作家・武藤久由氏が分野を超えて協働。本小松石の持つ素材としての力を、現代アートの文脈で再解釈した作品群を展示します。以下、今回展示する作品の一例です。

「岩清水 - Iwa Shimizu -」

石匠と漆芸作家・武藤久由氏によるコラボレーション作品。40万年の時を経た石の力強さと、漆の艶やかな光沢が響き合い、素材の対話を通じた新しい美を提示します。

華道家・杉崎宗雲氏による花の演出が、会場全体の空間を生きた芸術へと昇華させます。

「水鏡 ～ MIZUKAGAMI ～」

奇跡的なバランスを保っている彫刻 「左右に広がる翼」。まるで、今にも飛び立ちそうな緊張感を持ち、完璧なバランスで静止しています。花を活ければ、翼に命が宿り、何も置かなくても、空間に緊張と解放が同居します。

「神座 - Kami Za -」

高さの異なる3つの石の台座作品。日本古来の「神が座す場所」という概念を、本小松石の静謐な存在感で体現します。

「醸す刻 ～ KAMOSUTOKI ～」

～一本のボトルに、永遠を注ぐ～

消えゆく文化を残し、届け、還元する--展覧会に込めた想い

本展覧会には、「今この瞬間に触れられる文化を、永遠に残していく」という想いが込められています。

本小松石の加工技術をはじめ、日本各地で消えようとしている伝統技術は少なくありません。それらを「保存する」だけでなく、現代アートとして再解釈し、展覧会やデジタル配信を通じて新しい価値を生み出し、その収益を産地や職人に還元していく--本展は、そうした持続可能な文化保存モデルの第一歩として企画されました。

今回の「本小松石」を皮切りに、vol.2以降も日本各地の消えゆく伝統技術をテーマに展覧会シリーズとして展開していく予定です。

会期を超えて届ける--3D Gaussian Splattingによるデジタルアーカイブ

IZUTSUYAは本展覧会において、出展作品の3D Gaussian Splatting（3DGS）技術によるデジタルアーカイブを担当します。

展覧会は7日間の会期限定ですが、作品を高精度に3Dデータ化し、IZUTSUYAが運営する3DGSプラットフォーム「3Dasset.io」で公開することで、会期終了後も世界中の誰もがスマートフォンやPCのブラウザから作品を鑑賞できる環境を実現します。

本小松石の繊細な質感--コブ出しの荒々しさ、本磨きの鏡面光沢、漆との素材コントラスト--をフォトリアルな3Dデータとして忠実に記録・保存します。

さらに、3Dasset.ioの外部サイト埋め込み機能やデータ販売機能を活用し、デジタルアーカイブを「見せるだけ」で終わらせず、マネタイズを通じて職人や産地への経済的還元を生み出す仕組みの構築を目指します。

3Dasset.ioは、IZUTSUYAが運営する3D Gaussian Splatting対応の3Dデータ総合プラットフォームです。3DGS主要6形式（PLY・圧縮PLY・SPLAT・KSPLAT・SPZ・SOG）に加え、GLB・FBX・OBJなど従来の3D形式にも対応。スマートフォンでもサクサク動くWebビューワー、外部サイトへのiframe埋め込み、販売・配信機能を備え、3Dデータの「アーカイブ→閲覧→配信→販売」をワンストップで実現します。

https://3dasset.io/

開催概要

展覧会名: 本小松石の艶

会期: 2026年4月25日（土）～5月1日（金）

※休診日 4月26日（日）・30日（木）

時間: 10:00～19:00

会場: アフロードクリニック ラウンジスペース（表参道 B1F）

住所: 東京都渋谷区神宮前3丁目5-7 BASE神宮前 B1F

入場料: 無料

主催: Japan Culture SX Lab

共催: 神奈川県石材協同組合 青年部

3Dデジタルアーカイブ: 株式会社IZUTSUYA / 3Dasset.io

お問い合わせ: info@izutsuya.io

イベント詳細: https://jcsxlab.com/event_20260425/