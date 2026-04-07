自治体職員様向けWebデザイン研修を実施｜“伝わる広報”をテーマに実践型プログラムを提供

株式会社Zealox

株式会社Zealox（本社：東京都港区、以下 Zealox）は、女性専用WebデザインスクールFind me!（https://findme-school.com）を運営しております。今回は宮崎市広報職員の皆様向けに3月12日・19日に「いつものデザインを伝えるデザインへ」 Webデザイン研修を実施いたしました。

実施背景

市民の方にとって分かりやすく、伝わる広報物を作成したいというニーズがある一方で、

デザインの基礎や考え方を体系的に学ぶ機会が少なく、

「見やすさ・伝わりやすさ」に課題を感じている職員の方が多いというお悩みを伺いました。

そのため、本研修では、これまで住民の皆様向けに実施してきたWebデザインセミナーの内容をもとに、自治体職員様向け研修として実務に活かせるようブラッシュアップし、実施いたしました。

研修の目的

webデザイン作成の基礎学習から実践まで行うことで「なんとなく作る」から「意図を持って伝える」へ視点をアップデートし、チラシやSNS等の広報物でのより効果的な情報発信の実現を図る。

研修概要

日程：3月12日・19日

対象：広報関係職員様

実施形式：ZOOM（オンライン）

第一回目研修内容[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116302/table/23_1_b8d11d6d13a9260cbb033c4140e29b7b.jpg?v=202604070151 ]

「伝わるデザイン」の考え方を中心に、目的・対象・行動の整理や情報設計の基本を学びました。

また、実演・演習を交えながら、広報物の設計から制作までの流れを理解し、実務への活用イメージを深めました。

第二回目研修内容[表2: https://prtimes.jp/data/corp/116302/table/23_2_194667bbfa9a8118dc7ac09dd98014aa.jpg?v=202604070151 ]

事前に提出された広報物（28作品）に対して、リアルタイムで添削・フィードバックを実施しました。

改善点や伝わりやすくするためのポイントを具体的に解説し、実務に活かせる形で理解を深めました。

↓リアルタイム添削後

強調すべき情報のコントラストを高めるとともに、情報の整理を行うことで、より伝わりやすいデザインへと改善しています。

アンケート結果

今回の研修の内容や構成について、回答者の100％が 「良い」「役立つ」と評価しました。

参加者の声（一部抜粋）

全職員に受けてほしいくらい有意義でした。市の周知広報では、文書やメールだけではなく、積極的にチラシを使用するように心がけたいと感じた。

研修→実践→フィードバックの流れがとてもわかり易かった。地味に聞けないけど調べてもでてこない様な細かな作業や手順もしることができてよかった。

講師の解説がとてもわかりやすく、自分でも実際にCanvaを使ってチラシのデザインを作成してみようという意欲が湧きました。また、第2回のフィードバックも、1点1点の課題に対して、まず良かった点を褒めていただいた上で、丁寧にアドバイスいただけていたので、課題を提出した受講者の皆さんの意欲が更に引き上げられたと思います。

すぐに実践で使えそうな内容で大変すばらしい研修だったと思います。

デザインを感覚ではなく理論的に学ぶことができた。また、Canvaの使い方についても実用的に基本から応用まで学ぶことができ、非常に有意義だった。自分のデザインについても丁寧に添削していただき、添削後の完成度に驚くとともに、「伝わるデザイン」のポイントを理解することが

できた。

研修の特徴- “設計→制作→改善”までを一貫して学ぶアウトプット型研修- 提出課題に対するリアルタイム添削による実践的フィードバック- 自治体広報に特化し、すぐに業務で活かせる内容設計今後の展望

本研修は、自治体職員の皆様の広報に関する課題に応じて実施しており、

他自治体の職員の方々からも同様のご相談をいただくなど、ニーズの広がりが見られています。

今後は、こうしたニーズに応じて他自治体への展開を進め、

より多くの地域において学びと実践の機会を提供してまいります。

なお、本研修に関する詳細や実施のご相談につきましては、

下記お問い合わせ先よりお気軽にご連絡ください。

株式会社Zealox

Zealoxは、「常識に囚われず、熱狂思考で人の心を動かす」を理念に、社会にインパクトを与える革新的なサービス提供を目指しています。特に、女性の労働力が十分に活かされていないという社会課題に注目し、ライフステージに応じて柔軟に働けるITスキルの提供に取り組んでいます。

女性専用Webデザインスクール「Find me!」の特長

・初心者から実務レベルまで、徹底したマンツーマンサポート

・学習から案件受注、納品まで、質問・添削は無制限

・講師は全員、現役女性フリーランスWebデザイナー

・最短1ヶ月で副業開始、4ヶ月で転職・独立の実績も多数

・カウンセリング予約は公式サイト(https://findme-school.com/)より受け付け中

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Zealox 広報担当

電話番号：050-3562-6461

お問い合わせフォーム：https://findme-school.com/contact/