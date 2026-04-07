近鉄アート館の新企画「東京お笑い事務所ライブ」4月18(土)ASH&D「大阪コントメンR」お笑い賞レース王者 阿佐ヶ谷姉妹・ラブレターズに加え大阪ライブは13年ぶり！大竹まこと・斉木しげる出演決定！
株式会社近鉄百貨店
■日時
●ザ・ギース
●シンボルタワー
■料金
■販売
あべのハルカス近鉄本店(大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43)ウイング館８階にある劇場、近鉄アート館では新しい取り組みとして、東京お笑い事務所による「事務所ライブ」を4月ASH&Dコーポレーション、
5月マセキ芸能社と連続で開催いたします。
4月18日(土)はNHKの番組でも活躍中の阿佐ヶ谷姉妹、2024年キングオブコント王者のラブレターズが所属する「ASH&Dコーポレーション」の事務所ライブ『大阪コントメンR』の開催となります。
このライブでシティボーイズから大竹まこと・斉木しげるのコンビ「煙草」の急遽出演が決定しました！
2013年のシティボーイズ大阪公演から13年ぶりに大阪でのライブ出演となります。
事務所の後輩たちとの世代を超えた共演に、ぜひご注目ください。
【ASH＆D事務所ライブ 大阪コントメンR 公演概要】
■日時
2026年4月18日(土)
(１)14:00～
(２)18:00～
■出演者
●ザ・ギース
●ラブレターズ
●阿佐ヶ谷姉妹
●シンボルタワー
●十九人
●破壊ありがとう
●煙草（大竹まこと・斉木しげる）
■料金
全席指定 3,500円 （未就学児入場不可）
■販売
チケットぴあ イープラス