近鉄アート館の新企画「東京お笑い事務所ライブ」4月18(土)ASH&D「大阪コントメンR」お笑い賞レース王者 阿佐ヶ谷姉妹・ラブレターズに加え大阪ライブは13年ぶり！大竹まこと・斉木しげる出演決定！

株式会社近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店(大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43)ウイング館８階にある劇場、近鉄アート館では新しい取り組みとして、東京お笑い事務所による「事務所ライブ」を4月ASH&Dコーポレーション、

5月マセキ芸能社と連続で開催いたします。

4月18日(土)はNHKの番組でも活躍中の阿佐ヶ谷姉妹、2024年キングオブコント王者のラブレターズが所属する「ASH&Dコーポレーション」の事務所ライブ『大阪コントメンR』の開催となります。

このライブでシティボーイズから大竹まこと・斉木しげるのコンビ「煙草」の急遽出演が決定しました！

2013年のシティボーイズ大阪公演から13年ぶりに大阪でのライブ出演となります。

事務所の後輩たちとの世代を超えた共演に、ぜひご注目ください。

【ASH＆D事務所ライブ 大阪コントメンR 公演概要】

■日時

2026年4月18日(土)

(１)14:00～

(２)18:00～

■出演者

●ザ・ギース

●ラブレターズ

●阿佐ヶ谷姉妹

●シンボルタワー

●十九人

●破壊ありがとう

●煙草（大竹まこと・斉木しげる）

■料金

全席指定 3,500円 （未就学児入場不可）

■販売

チケットぴあ イープラス