【兵庫教育大学】文学を見て、触れて、嗅いで、いざ物語の世界へ飛び込もう！『ぞわる文学～五感がいざなう魅惑の世界』展を開催中！

国立大学法人兵庫教育大学

本展では、日本近代文学を中心に、梶井基次郎の『檸檬』や宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』など、五感を刺激する作品を紹介します。さらに、それら作品の一場面をそれぞれの感覚に焦点を当てて再現し、実際に香りを嗅いだり、音楽を聴いたりと「読む」だけではない、体で感じる文学体験をお楽しみいただけます。

教科書でお馴染みの作品に加え、学校では教わらなかった妖しい作品も並びます。文豪たちの、ときに鋭く、ときに繊細な表現を、その文章のみでなく、見て、触れて、嗅いで、より物語に没入してみませんか。

ぞわっと鳥肌が立つような、背筋がぞくりとするような、そんな魅惑の世界へご案内します。

兵庫教育大学附属図書館 教材文化資料館

展示情報「2026年度前期展 ぞわる文学～五感がいざなう魅惑の世界」

https://www.hyogo-u.ac.jp/museum/exhibit/(https://www.hyogo-u.ac.jp/museum/exhibit/)

見て、嗅いで、触れて、あのワンシーンを体感しよう

- 名称 ぞわる文学～五感がいざなう魅惑の世界- 主催 兵庫教育大学附属図書館 教材文化資料館- 会期 2026年4月1日（水）から2026年8月31日（月）まで- 開館時間 平日：8時45分から20時まで、土日祝：10時から17時まで ※開館日時は兵庫教育大学附属図書館(https://opac.hyogo-u.ac.jp/drupal/)に準じます。- 会場 兵庫教育大学附属図書館内 教材文化資料館展示室 〒673-1494 兵庫県加東市下久米942-1 https://www.hyogo-u.ac.jp/museum/(https://www.hyogo-u.ac.jp/museum/)- 観覧料 無料- 展示資料数 約40点

のれんをくぐった先の展示の入り口では、積み重なった画集の上に置かれたレモンが出迎えます。ここでは五感のひとつ、嗅覚に着目した展示として、梶井基次郎の『檸檬』、高村光太郎の『レモン哀歌』をとりあげます。それぞれの作品の中でレモンはどのように表現され、またどのような効果をもたらしているのでしょうか。詩や小説の一節を読みながら、その場で実際にレモンの香りを嗅いでご自身の鼻で確かめてみてください。すっぱいレモンの香りが、文学の世界へぐっと引き込んでくれます。

また、展示室の中央には、江戸川乱歩の『人間椅子』の一節とともに、立派なアンティークチェアが置かれています。どうぞ、ご自由にお座りください。一見するとただの椅子ですが、『人間椅子』の内容に触れてから座ると、それはもうただの椅子ではないかもしれません。知ってしまったが最後、気づけば文豪が紡ぎ出す妖しくも魅惑的な世界の登場人物の一人になっていることでしょう。

懐かしの教科書作品から最新の映画化作品まで紹介

文学作品の楽しみ方は「読む」だけにとどまりません。その文章からすこし目線を上げると、文学作品がさまざまな形で展開し、楽しみ方を広げていることが分かります。例えば、文学作品を朗読したオーディオブックは「聴く」という楽しみ方を提供しています。本展では、夏目漱石の『夢十夜-第一夜』と有島武郎の『一房の葡萄』の一節を朗読者を変え聴き比べることができます。女性か男性か、幼いか渋いかといった朗読者の声の違いは、同じ文章であっても物語の印象をどう変えるでしょうか。

他にも、本の表紙デザインを「観て」楽しむコーナーや、学校で学んだ文学作品を振り返るコーナー、映画化作品のコーナーまで、文学作品の楽しみ方をあらゆる角度からご紹介しています。

本を手に取って帰りたくなるような、そんな時間をお過ごしください。

教科書に載った文学作品をふりかえるコーナーも紫色の妖しげなのれんが展示空間に誘います取材

取材をご希望の場合は、事前に下記担当までご連絡ください。

担当 ：教材文化資料館（兵庫教育大学附属図書館）

電話 ：0795-44-2362

メール：lib-siryokan@ml.hyogo-u.ac.jp