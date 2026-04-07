【宇都宮市】精神障害者保健福祉手帳所持者が5年で35%急増の課題に挑む。「就職後職場定着率96%」で社会復帰を実現する「就労移行ITスクール宇都宮」新規オープン！

メンタルヘルスラボ株式会社

うつ病や発達障害のある方の就労支援事業（就労移行ITスクール、自立訓練ITリワーク）を展開するメンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：古徳一暁）は、2026年4月、栃木県宇都宮市に「就労移行ITスクール宇都宮」を開設いたしました。 宇都宮市において、精神・発達障害者を対象とする精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成30年から令和4年までの5年間で34.8%増加（3,946人→5,321人）しています※1。当社は、精神や発達に困難を抱え、就労への不安を持つ方々に対し、需要の高いITスキル習得と、業界トップクラス96%の定着率を誇る就労支援を提供することで、自分らしく働ける社会復帰をサポートします。

■開設の背景：宇都宮市で急増する障害者手帳所持者と2級割合の増加。障害をキャリアの停滞にさせないための拠点開設。

宇都宮市が公表した「第6次宇都宮市障がい者福祉プラン（令和6年2月）」によると、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成30年の3,946人から、令和4年には5,321人へと増加しており、+34.8%という高い増加率を示しています。 中でも特筆すべきは、「日常生活に著しい支障がある」とされる2級の手帳所持者の伸び率の高さであり、現在では手帳所持者全体の約6割を占めるに至っています。日常生活への支障が大きい2級の所持者が増加していることは、就職や将来のキャリア形成において、より手厚く実践的なサポートが求められていることを示しています。しかし、従来の福祉サービスの枠組みでは、「働けること」がゴールになりがちで、その先の「キャリアアップ」や「自己実現」まで描ける環境は十分とは言えませんでした。 従来の福祉サービスにおける「就労」という枠組みを超え、私たちは「障害という線引きのない社会の実現」をミッションとして掲げます。

物理的・心理的な障壁を超えて価値提供が可能なITスキルは、障害の有無による機会格差を是正する最も有効な手段の一つです。「就労移行ITスクール宇都宮」は、障害で困難を抱える方に対し、市場価値の高い技能習得の機会を提供することで、福祉的保護の対象から、社会価値を生み出す主体者への変容を支援します。 多様な人材がそれぞれの特性を活かし、身につけたITスキルを武器に社会参画を果たしていきます。本事業を通じて、私たちは誰もが自分らしく活躍できる包摂的な社会モデルの構築に貢献してまいります。

■「就労移行ITスクール宇都宮」3つの特徴

就労移行ITスクール卒業生の平均職場定着率就労移行ITスクール卒業生の職種別就職割合1. 卒業生の約44%がIT企業へ。需要の高まっているITスキルに特化したカリキュラム

ITに強い人材の需要が高まる中、当スクールでは一般的な事務スキルに加え、プログラミングやWebデザインなどのITスキルに特化したカリキュラムに力を入れています。未経験からでも着実にスキルを身につけることができ、就労移行ITスクール全体では、卒業生の約44%がIT企業に就職という業界内でも著しく高い実績を達成しています。

2. 安定した就労を実現！業界内トップクラスの就職後定着率96％

就職後、「働きつづけられるか不安」「うまくいかなかったらどうしよう」と、不安や悩みを抱える方は少なくありません。就労移行ITスクールでは、こうした皆様の不安や悩みに合わせ、「プランニングシート」を作成し、一人ひとりに合ったサポートを行うことで、安定した就労への土台創りを実施しています。そして、就労に必要なスキル習得から就職活動、就職後も企業との間に入って徹底的に職場定着をサポートしています。 その結果、就職後定着率96％という業界内平均（約60％）を大幅に上回るトップクラスの実績を達成しています。

3. 独自の就職先の開拓で「より良い就職」へ

運営元のメンタルヘルスラボでは、「障害者雇用クラウド」という障がい者雇用を行う企業向けのサービスも提供しており、独自の就職先企業を開拓しています。 卒業後も納得して働き続けていただくため、特に以下の2点を大切にしています。 １. 一般雇用と同等の条件があること（給料面、待遇など） ２. 就職後のサポートが充実していること 企業への障がい者雇用サポートを行っているからこそ、IT職種の求人も多く、企業との最適なマッチングと職場への定着を最大限サポートできます。

就労移行ITスクール宇都宮メンバーからのコメント

このたび就労移行ITスクール宇都宮が無事に開所となりましたこと、心より嬉しく思っております。 私たちは「The Borderless World～障害という線引きをなくす～」を理念に、 障がいのある方が安心して学び、挑戦し、成長できる場所をつくっています。 ここ宇都宮から、地域に根差した形での「学び」と「就労」を結ぶ架け橋として、実践的なスキル習得と丁寧なサポートをお届けできるよう、スタッフ一同全力で取り組んでまいります。 どうぞよろしくお願いいたします。

【就労移行ITスクール宇都宮の概要】

就労移行ITスクール宇都宮メンバー写真

事業所名：就労移行ITスクール宇都宮

住所：〒320-0811

栃木県宇都宮市大通り4-1-20 宇都宮けやき通りビル 201

JR「宇都宮駅」から徒歩8分

就労移行ITスクール宇都宮のお問い合わせ

随時、ご相談・見学・体験利用も行っております。

見学や体験を通して、利用のイメージを掴んでいただきたいと考えております

見学・体験は無料ですのでご安心ください。

少しでも気になる方や詳細をご希望の方は、下記の連絡先にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

サービスサイト：https://itschool-lp.logz.co.jp/

■サービスコンセプト

THE BORDERLESS WORLD. ～「障害」という、線引きをなくす～

障害の有無に関わらず、自分らしく生き、自分らしく働くことを、世の中の当たり前にしたい。そんな想いをもちながら、就職とその定着を支援しています。プログラミングやWebデザインなどのITスキルに特化したカリキュラムを強みに、トレンドであるIT職種分野での障害者雇用を生んでいます。

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都品川区西五反田1-25-1 ＫＡＮＯビル2階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

サイト：https://logz.co.jp/

就労移行ITスクール：https://itschool-lp.logz.co.jp/

※1出典：宇都宮市「第6次宇都宮市障がい者福祉プラン（令和6年2月）」より

※正式記載方法に準じて「障がい者」を「障害者」と記載しています。