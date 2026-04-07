【磐梯山温泉ホテル】お腹も視界もいっぱいになるまで福島の名産「桃」を満喫できる「はらくっち桃フェス2026」を今年も開催

星野リゾート会場イメージ

磐梯山（ばんだいさん）の麓に位置するリゾートホテル「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」は、2026年7月10日から8月31日までの間、お腹も視界もいっぱいになるまで福島の名産「桃」を満喫できる「はらくっち（*1）桃フェス」を今年も開催します。全国屈指の桃生産地（*2）であり、夏の間、様々な品種の桃が出回る福島県。本イベントでは福島の夏の味覚である桃を使ったひんやりスイーツをお腹いっぱい堪能できます。桃の果樹園をイメージした会場には、桃のシロップの実がなる木や桃の木に見立てた巨大ゲームボードなど、お腹だけではなく、目も心も桃で満たされます。

*1 会津の方言で「おなかいっぱい」の意味

*2 農林水産省「令和6年度もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷量」より

背景

磐梯山温泉ホテルが位置する福島県は、日本国内の桃生産量のうち、約4分の1もの桃を生産する（*3）全国有数の桃の産地です。7月上旬から9月下旬まで、品種を変えながら長期間に渡り、「はつひめ」「あかつき」「まどか」をはじめ合計25種類以上の桃が出回り、さながら「桃のリレー」を楽しめます。福島が誇る夏の味覚を味わい尽くしてほしいという思いから、桃をテーマにした本イベントを2022年より開催しています。

*3 農林水産省「令和6年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷量」より

特徴1 夏らしいひんやり桃スイーツでお腹いっぱいに3種の桃シロップをかけられる「もぎたてもも氷」見た目もかわいらしい「ももクリームソーダ」

夏の定番スイーツかき氷を桃たっぷりで楽しめる、本企画恒例の「もぎたてもも氷」。桃の果樹園をイメージした会場に登場する桃のシロップが入った実のなる木です。注文後、桃の果肉が乗ったかき氷を受け取ったら、シロップの木から自分の手でかき氷に桃シロップをかけて完成させます。桃のシロップは「さっぱり桃シロップ」「あまい桃シロップ」「すっぱい桃シロップ」の3種があり、自分好みにアレンジできます。他にも、桃ソーダの上に桃アイスがのった「ももクリームソーダ」も、写真映えすること間違いなしです。

■料金：もぎたてもも氷 1,000円（税込）／ももクリームソーダ 650円（税込）

特徴2 磐梯山を眺めながら楽しむ「ももピクニックセット」が新登場 New！雄大な磐梯山を眺めながらピクニックバスケットには桃タルトやピーチティーをご用意

磐梯山の麓に位置する当館のロケーションを活かし、雄大な山の姿を見ながら広大な芝生上で楽しめる「ももピクニックセット」が登場。ピクニックセットの中には、桃タルトや桃とチーズのカナッペ、ピーチティーなど、桃まみれのラインナップです。加えて、クッションやテーブルクロスなどで装飾された特別な席を用意しており、磐梯山をバックにおしゃれなピクニック写真を撮影することができます。

■料金：1セット3,000円（税込） ■定員：1日3組まで

特徴3 桃の果樹園をテーマにした2つのゲーム New！「ユラユラ桃デリバリー」

本イベントの会場は、桃の木や収穫用の木箱などが置かれ、桃の果樹園をイメージした空間です。桃の果樹園にちなみ、収穫と出荷をそれぞれテーマにした2つのゲームを楽しめます。1つ目は、桃の木に見立てた巨大なボードから桃をハサミで切ると、ボード上をコロコロ落ちてランダムにバケツに落ちる運試しの「コロコロ桃ゲッター」です。2つ目は、桃を手押し車に乗せて障害物を超えながら計測所まで運ぶ、バランスとスピードが試される「ユラユラ桃デリバリー」です。ゲーム参加者には、当イベントオリジナルのグッズをはじめとする景品を贈呈します。お腹だけではなく、目も心も桃でいっぱいになること間違いなしです。

■料金：各1回500円（税込）

「はらくっち桃フェス」概要

期間：2026年7月10日～8月31日

料金：プログラムにより異なる

時間：15:00～17:30

対象：宿泊者限定

備考：商品の仕入れ状況により、内容が変わる可能性があります。

状況により、実施内容が変更または中止となります。

磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート

磐梯山の麓、猪苗代湖を見下ろす絶好のロケーションに建つマウンテンリゾート。 春夏秋冬で刻々と変化する景色と、会津の食や文化の魅力を堪能することができます。

所在地 ：〒969-3396 福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68

電話 ：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)

客室数 ：149 室

チェックイン：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：1泊 14,900 円～(2名1室1名あたり、税・サービス料込、夕朝食付)

アクセス ：東北自動車道郡山JCT経由磐越道「磐梯河東 IC」より車で20分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/bandai/