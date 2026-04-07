ブリーチオンカラー売上No.1*1の got2bから、「ボンディング・メタリックス」シリーズに透明感とツヤが際立つ「パステルコレクション」3色が新登場

ヘンケルジャパン株式会社

サロンの技術や知見をホームケア製品に取り入れたヘアコスメブランド「got2b（ゴットゥービー）」は、髪を内側から保護・強化するボンディング・テクノロジーを搭載したシリーズ「got2b ボンディング・メタリックス」を展開しています。今回、このシリーズから、透明感あふれるパステルトーンを楽しめる「パステルコレクション（全3色）」を2026年4月13日（月）より発売します。

近年、装い全体のトーンを整えながら季節感を取り入れるスタイルが広がり、髪色にも軽やかで柔らかな印象を求める動きがみられます。今回のパステルコレクションは、こうした変化を背景に、透明感のある仕上がりを望む声に応えて開発したラインアップです。

パステルコレクションは、柔らかな印象の新色「ミルクティーベージュ」、自然な透明感を演出する新色「ペールラベンダー」、桜のように淡く明るい「シルバーサクラ」（パッケージリニューアル）の全3色。2026年のトレンドキーワードであるパステル、甘さ、ニュートラルを取り入れた色設計で、穏やかなムードの中に明るさとツヤを感じられる世界観に仕上げています。

本シリーズには、サロン由来のボンディング・テクノロジーを搭載し、ダメージに配慮しながら、自宅でのカラーリングでも心地よい仕上がりを目指しています。パッケージも、髪色や仕上がりが一目でわかりやすく、かつパステルカラーの色味に合わせた柔らかな印象に仕上げています。

日常のスタイルになじむ明るさと透明感を意識したカラーで、季節に合わせたさりげない印象づくりや、気分転換のカラーリングにもピッタリ。強くなりすぎない穏やかなトーンなので、ハイトーンに初めて挑戦する場面でも取り入れやすいカラーです。

*1 got2bシリーズ/インテージSRI+/ブリーチ市場、ファッションセミパーマネント市場の合算/2023年1月～2025年12月

got2b ボンディング・メタリックス パステルコレクション

2026年4月13日（月）新発売 1品目3種 ＜医薬部外品＞

新色2種（ミルクティーベージュ、ペールラベンダー）

パッケージリニューアル1種（シルバーサクラ）

メーカー希望小売価格 税込 1,320円（税抜 1,200円）

カラー：ミルクティーベージュ、ペールラベンダー、シルバーサクラ

※ブリーチなどで明るくした髪にお使いいただくカラー剤です。

内容量：1 剤:55g 2剤:110mL（医薬部外品）/ボンディング・トリートメント:15g（化粧品）/ケープ/イヤーカバー/手袋

販売場所：全国のドラッグストア、Amazon ・楽天市場等

https://got2b.jp/lineup/bonding-metallics/

got2b パステルコレクション(全3色) 仕上がりイメージ

FEATURES 製品特長

パステルの柔らかな発色と、上質なツヤ感を楽しめるカラー設計

サロン発の技術により、アミノ酸系油剤が染料と保湿成分を包み込みながら浸透。

しっかりとした発色だけでなく、うるおいに満ちたツヤやかで柔らかさを感じる仕上がりに導きます。

ボンディング・テクノロジー搭載で、枝毛・切れ毛を補修＊

毛髪保護・補修成分である塩化Mg（ボンディング成分）を配合。

毛髪内部でイオン結合を構築し、ブリーチやカラーでダメージを受けた髪も芯から補修。

切れにくく、指通りのよい質感へ整えます。

＊ボンディング・トリートメントによる

濃密ミルキータイプ＆大容量でムラなく染まる

シングルノズルでブラシを使わず、濃密ミルキータイプでトリートメントのように手でもみ込むだけなので簡単！

さらに、大容量のたっぷり165mL（1剤と2剤の合計）でムラなく染められます。

TECHNOLOGY テクノロジー

ボンディング・テクノロジー搭載で枝毛・切れ毛補修

ボンディング成分、塩化Mg（毛髪保護・補修成分）配合。毛髪内部に入り込みイオン結合を構築。ブリーチやカラーでダメージを受けた髪も、芯から補修します。

*毛髪内部構造のイメージ

COLOR LINE UP カラーラインアップ

ブリーチした明るい髪に映える全12色。

暖色系から寒色系まで極上ツヤ×シルバー発色が楽しめます。

got2b ボンディング・メタリックスとパステルコレクションの全ラインアップ

got2b（ゴットゥービー）について

セルフでも気軽にブリーチヘアを楽しんでもらいたいという思いのもと欧米で生まれたgot2bは、ダメージレスを追求しながら、なりたい自分を表現できるブリーチオンカラー売上No.1*2のヘアコスメブランドです。サロンの技術や知見をホームケア製品に取り入れ、ブリーチ剤・カラー剤・ヘアケアまで、ダメージから髪を保護・強化*3する「ボンディング・テクノロジー」を搭載したさまざまな製品を展開しています。

*2 got2bシリーズ/インテージSRI+/ブリーチ市場、ファッションセミパーマネント市場の合算/2023年1月～2025年12月

*3 ボンディング・トリートメントによる

got2b公式サイト https://got2b.jp/(https://got2b.jp/)

製品に関するお問い合わせ

ヘンケル コンシューマーブランド／お客様相談室

03-5783-4271 （受付：土日祝日を除く10：00～12：00/13：00～17：00）