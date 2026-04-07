【ART OSAKA 2026】ArtStickerで早割チケット販売開始。代表・遠山正道による「アートの価値」を問うトークイベントも決定

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、2026年5月28日 (木) ～ 6月1日 (月)の期間に開催される「ART OSAKA 2026」にて、当社が運営するアート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker（アートスティッカー）」のチケット販売システムを導入開始いたしました。

本年は、大阪駅直結の最新スポット「グラングリーン大阪（うめきた）」を新会場に迎えた「Galleriesセクション」と、広大な造船所跡地を活用した「Expandedセクション」の二拠点で開催されます。

ArtStickerでは、3月4日より最大1,500円お得な「早割・ペアチケット」の販売を開始（～4/15まで）。また、会期中には当社代表の遠山正道がアートが社会に開く新しい価値をテーマにしたトークイベントに登壇いたします。

詳細・チケット購入はこちら :https://artsticker.app/events/118901

「ART OSAKA 2026」：二つの拠点で再定義されるアートの現在地

2002年の創設以来、関西のアートシーンを牽引してきた「ART OSAKA」。2026年は、都市開発が進む「うめきた」への進出という大きな転換点を迎えます。

Galleriesセクション（会場：コングレスクエア グラングリーン大阪）

アクセス至便な「うめきた」を舞台に、国内外52軒のギャラリーが集結。約500点を超える最新のアートピースが、ビジネスと文化が交差する都市空間を彩ります。

Expandedセクション（会場：クリエイティブセンター大阪）

北加賀屋の造船所跡地という産業遺構を活かし、通常のアートフェアでは困難な大型インスタレーションや映像作品13組を展開。圧倒的なスケール感で、サイトスペシフィックな体験を提供します。

Galleriesセクション

コングレスクエアが位置するグラングリーン大阪 南館外観

本会場は、大阪駅うめきた地下口に直結するアクセス至便な立地にあり、「みどり、イノベーション、共創」をテーマとする緑豊かな都市公園エリア内に位置しています。周辺には大手企業のオフィスや五つ星ホテル、タワーマンション、商業施設などが集積する、関西有数の再開発エリアです。

新たな文化発信拠点“うめきた”に、国内外52軒のギャラリーが集結し、約500点を超える作品を通して、同時代のアートシーンを多角的に提示します。

勝木有香《Leaflit》シルクスクリーン、パネル 2025 Courtesy of CANDYBAR Gallery上田佳奈《particle_0008》アクリルにUV印刷 2025 Courtesy of Gallery Nomart金光男《Introduced-Species and my son's hands》パラフィンワックス、麻布、シルクスクリーンプリント、木製パネル 2025 Courtesy of LEESAYA前谷康太郎《Flatland -DAY 20220723-》インクジェットプリント、アクリルマウント 2024 Courtesy of Yu Harada

Bo Na Park《Phwee Phwee Fweet Fweet》4K video with sound 22'52" 2024 Courtesy of gallerychosun

Expandedセクション

クリエイティブセンター大阪

クリエイティブな活動が集積する北加賀屋に位置する本会場では、造船所跡地という特異なロケーションを活かし、通常のアートフェアの枠を超えた大型作品やインスタレーションがダイナミックに展開します。

近代化産業遺産を舞台に、パフォーマンスや体験型作品を含む多様な表現が立ち上がり、ここでしか味わえないスケール感あふれる鑑賞体験を創出します。

国谷隆志《Spaceless Space : Pegasus》息、ガラス、ネオン、変圧器、コード 2025 Courtesy of +1artはしもとともこ《Untitled》毛糸、綿糸、生地、ボタン、真鍮、鉄、ほか 2023 Courtesy of +1art

トーク｜Art is New Value-アートがひらく新しい価値

三苫ケイト《odoriko series》シングルチャンネル映像（ループ、 サイレント）01'49" 2025 Courtesy of hakari contemporary村本剛毅《Imagraph》 (シリーズ) ミクストメディア 2020- Courtesy of MUG西本剛己《ディスタンス 21497》ビニルシート、帆布、鉄、旅客機の模型、モーター、ほか 2020 Courtesy of TEZUKAYAMA GALLERY 撮影：三本松淳

日時：5月30日 (土) 15:00 ～ 16:00

会場：コングレスクエア グラングリーン大阪 ルームL 〔MAP〕(https://maps.app.goo.gl/ZNmtfkhkaS2ajrDR7)

ゲスト：遠山正道（株式会社 The Chain Museum 代表／株式会社スマイルズ 代表）

聞き手：松尾良一（APCA理事／TEZUKAYAMA GALLERY 代表）

定員：50名程度 *事前予約優先制 本フェア入場チケットの購入が必要です。

アート作品を所有することは、単なる消費行為ではなく、アーティストの創作活動を支え、同時代の文化を次世代へと手渡していく行為でもあります。またコレクションは、経済的な価値にとどまらず、教育的な視点や思考の広がり、さらには価値観の継承といった長期的な視点においても大きな意味を持つものです。

本トークでは、スマイルズの創業者であり、現在はArtSticker等を運営するThe Chain Museum 代表取締役の遠山正道氏をお迎えし、ご自身のコレクションに対する考え方や実践を軸に、現代美術と社会、そして「生活の中にアートを位置付けること」についてお話を伺います。

また、これまで遠山氏が手がけてこられた多様な事業についてもご紹介いただき、コレクションや支援のあり方が、いかにして新しい文化的循環を生み出しているのかをお聞きします。

本トークイベントを通じて、アートを所有すること、支えること、生活・社会の中で位置づけることの意味を改めて問い直し、これからの現代アートの「新しい価値」について考える機会とします。

詳細を見る :https://www.artosaka.jp/2026/jp/event/487/

展覧会概要

ART OSAKA 2026 メインビジュアル

展覧会名

ART OSAKA 2026 Galleriesセクション

会期

2026年5月30日(土) ～ 5月31日(日)

*29日(金) は、プレビュー

・5月30日(土) 11:00 ～ 19:00

・5月31日(日) 11:00 ～ 17:00

会場

コングレスクエア グラングリーン大阪

住所

〒530-0011

大阪府大阪市北区大深町５－５４ グラングリーン大阪 南館4階(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A2+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%A4%A7%E9%98%AA/@34.7041564,135.4896775,17z/data=!4m7!3m6!1s0x6000e7006b996341:0x7574cc532c4a4e7b!8m2!3d34.7024515!4d135.491543!15sClTlpKfpmKrlupzlpKfpmKrluILljJfljLrlpKfmt7HnlLrvvJXiiJLvvJXvvJQg44Kw44Op44Oz44Kw44Oq44O844Oz5aSn6ZiqIOWNl-mkqDTpmo5aXiJc5aSn6ZiqIOW6nCDlpKfpmKog5biCIOWMlyDljLog5aSnIOa3seeUuiA1IOKIkiA1NCDjgrDjg6njg7Mg44Kw44Oq44O844OzIOWkp-mYqiDljZfppKggNCDpmo6SARFjb25mZXJlbmNlX2NlbnRlcpoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVktZVk52U2tNeGNEY3pSa3BSRUFF4AEA-gEECF8QHg!16s%2Fg%2F11wjpltgxq?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDIxOC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=7b02d4cf-c65c-44cb-9c8d-b3b435b63521)

アクセス

JR「大阪駅」うめきた地下口より徒歩約5分（地下通路にて直結）

大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」北改札より徒歩約10分

阪急「大阪梅田駅」2階中央改札口より徒歩約12分

阪神「大阪梅田駅」西口より徒歩約8分

展覧会名

ART OSAKA 2026 Expandedセクション

会期

2026年5月28日(木) ～ 6月1日(月)

・5月28日(木) 13:00～19:00

・5月29日(金) ～ 31日(日) 11:00 ～ 19:00

・6月1日(月) 11:00 ～ 16:00

会場

クリエイティブセンター大阪

住所

〒559-0011

大阪府大阪市住之江区北加賀屋4-1-55(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%A4%A7%E9%98%AA/@34.6253904,135.4740322,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6000dd6f25756c99:0xf29814132ad5c1b5!8m2!3d34.6253904!4d135.4740322!16s%2Fg%2F1222clv2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

アクセス

大阪メトロ 四つ橋線「北加賀屋駅」から徒歩10分

＊お車でお越しの方は、敷地内の有料駐車場をご利用ください。

＊近隣施設への駐車は周辺地域のご迷惑になりますので、必ず所定の場所に停めてください。

無料シャトルバスのご案内

運行期間：5月29日(金) ～ 31日(日)

所要時間：約30分（うめきた会場 ⇄ 北加賀屋会場）

運行会社：平成コミュニティバス株式会社

*詳細は公式サイトをご覧ください。



公式サイト

https://www.artosaka.jp/2026/jp/

チケットについて

【各チケットの販売期間】

・2026年3月4日(水) ～ 2026年4月15日(水)

ART OSAKA 早割チケット

ART OSAKA ペアチケット

・2026年4月16日(木) ～ 2026年5月31日(日)

ART OSAKA チケット

Galleries(うめきた)チケット

Expanded(北加賀屋)チケット *6月1日(月) まで販売

【チケットの種類 | 金額】

・ART OSAKA 早割チケット：2,500円

・ART OSAKA ペアチケット：4,500円

*２名様までご入場可能なチケット

・ART OSAKA チケット：3,000円

※注意事項※

・2つのセクション全てにご入場いただけます。

・入場は、終了時刻の30分前までです。

・異なる会場については、別の日程での入場が可能です。

・混雑状況により、入場規制を行う場合があります。

・小学生以下は、無料です。但し、必ず保護者同伴でご入場ください。

・Expandedセクションは、大学生以下無料です(学生証をご提示ください)。

・ご購入いただいたチケットのキャンセルはできません。

・Galleries(うめきた)チケット：2,000円

・Galleriesセクション(うめきた会場)のみ入場できるチケットです。

・小学生以下は、無料です。但し、必ず保護者同伴でご入場ください。

・Expanded(北加賀屋)チケット：1,500円

・Expandedセクション(北加賀屋会場)のみ入場できるチケットです。

・大学生以下は、無料です。但し、学生証をご提示ください。

※注意事項※

・当日に限り再入場可能です。

・入場は、終了時刻の30分前までです。

・混雑状況により、入場規制を行う場合があります。

・ご購入いただいたチケットのキャンセルはできません。

詳細・チケット購入はこちら :https://artsticker.app/events/118901

ArtSticker（アートスティッカー）について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

チケット販売機能を導入したい美術館様・イベント運営者様へ

現在、ArtStickerでは、チケット機能を導入したいイベント運営者様を募集中です。

また、展示に合わせ、音声ガイドを販売・連携することも可能です。

詳しくは以下をご覧の上、お問い合わせください。

▽お問い合わせはこちら

チケット：https://artsticker.app/services/ticket/

音声ガイド：https://artsticker.app/services/audio-guide/

株式会社The Chain Museum概要

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/