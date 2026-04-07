【2026年4月7日発売】ファンデいらずのハイカバーパウダー発売25周年記念！再ブーム中の平成かわいい風デザインのハローキティ コラボが登場

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、メイクシリーズ「クリアラスト」より株式会社サンリオのハローキティ 限定コラボデザインのフェイスパウダー3種を2026年4月7日に数量限定で発売します。

「クリアラスト」より、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした限定パッケージが登場いたします。思わずポーチから取り出したくなるような日焼けデザインのハローキティがレトロかわいいデザインです。ファンデーション・コンシーラー・フェイスパウダー・UVカット（SPF40・PA+++）の4in1で、メイク初心者の方でも使いやすいアイテムです。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、外出先のメイク直しにもぴったり。

【共通特徴】

4in1［ファンデーション・コンシーラー・フェイスパウダー・UVカット（SPF40・PA+++）]

ファンデいらずのカバー力！毛穴・色ムラまで瞬時にカバー

肌にやさしいフリー設計

［鉱物油・パラベン・アルコール・合成色素］

ふわふわフィットパフ＆ミラー付きコンパクト

やさしいピーチの香り

【カラーチャート】

クリアラスト フェイスパウダー N 薬用美白オークル ［医薬部外品］ 12g \1,760（税込）

●やや明るめの肌色／●マット仕上げ

●しっとり保湿成分と有効成分トラネキサム酸（美白*¹成分）配合

［リピジュア(R)*²、ヒアルロン酸ナトリウム（2）、植物性スクワラン、天然ビタミンE*³、

オウゴンエキス、ヤグルマギクエキス、カモミラエキス（1）、バラエキス、エーデルワイスエキス］

クリアラスト フェイスパウダー ハイカバー N キラ肌オークル 12g \1,760（税込）

●ベージュよりの自然な肌色／●つや肌仕上げ

●しっとり保湿成分配合

［リピジュア(R)*⁴、 ヒアルロン酸Na、スクワラン、ビタミンE*⁵、オウゴン根エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、センチフォリアバラ花エキス、エーデルワイス花／葉エキス］

クリアラスト フェイスパウダー N 薬用オークル ［医薬部外品］ 12g \1,760（税込）

●自然な肌色／●マット仕上げ

●ニキビ予防の有効成分グリチルレチン酸ステアリルと保湿成分配合

［リピジュア(R)*²、ヒアルロン酸ナトリウム（2）、植物性スクワラン、天然ビタミンE*³、

オウゴンエキス、ヤグルマギクエキス、カモミラエキス（1）、バラエキス、エーデルワイスエキス］

【使用方法】

化粧下地のあと、パフに適量をとり、肌を軽くおさえるようにつけます。

※ファンデーションのあとにもお使いいただけます。

＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

＊2 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体

＊3 製品の抗酸化剤

＊4 ポリクオタニウム-61

＊5 トコフェロール（製品の抗酸化剤）

※リピジュア(R)は日油（株）の登録商標です。

【クリアラスト公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c28/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

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