首都圏でみつけた、たてものと庭で安らぐ空間。ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』好評発売中！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社より、ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』（３月26日発売）が好評発売中です！

名建築を愉しみ、庭園を愛でながらくつろげる、癒やしのカフェとレストランへようこそ。

ぴあMOOK「名建築カフェと庭園レストラン」

ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』（3月26日発売）が、ぴあ株式会社より好評発売中です。

歴史を刻むレトロな建築、どこか懐かしい和風の家屋、新たに生まれ変わった近代建築、木々の緑が美しい庭園。そんなこだわりの空間を愉しみながら、おいしい食事やスイーツ、コーヒーを味わう――。

本MOOKでは、そんな名建築の中にある小さなカフェや、お庭が美しいレストランをご紹介しています。

東京23 区内、東京多摩地方、横浜、鎌倉、埼玉、千葉……の心癒されるお店へ、訪れてみませんか？

ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』https://book.pia.co.jp/book/b10166057.html

「名建築カフェと庭園レストラン」内容紹介

●名建築家の遺産を訪ねて

時代を超えても色あせない、巨匠たちが残した建築遺産。「明治生命館」「国立西洋美術館」「国際文化会館」などの名建築と、その中にあるカフェ＆レストランをご紹介します。

ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』●生まれ変わった近代建築

時建築的価値へのリスペクトと、その存在を次世代に残したいという思いによって”再生”された近代の名建築。そんな名建築にある素敵なお店をご紹介します。

ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』●古民家の美と温もり

時代を超えて守られてきた貴重な古民家。その建物を活かしたカフェやレストランで、歴史の風情とともに心づくしの味を愉しみましょう。

ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』●建築美を誇るミュージアムを探訪

建物そのものが芸術作品といっても過言ではない、建築美を誇る美術館や博物館。「東京国立博物館」「東京都庭園美術館」「港区立郷土歴史館」などの名建築ミュージアムへご案内します。

ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』●庭園の美を眺めて

心を和ませる、美しい日本庭園や西洋式庭園。緑の美景が食のひとときにひと際の色を添える、そんなお店をご紹介します。

ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』●ニューエストな公園カフェ

青空の下、美しい緑が広がる開放的な空間で、大人も子どももいろいろな体験ができる。そんな”新しい”公園は、素敵なカフェ＆レストランも充実しています！

ぴあMOOK『名建築カフェと庭園レストラン』

= CONTENTS =

■建築家の遺産を訪ねて■

■生まれ変わった近代建築■

■名建築の老舗へようこそ■

■古民家の美と温もり■

■建築美を誇るミュージアムを探訪■

■名建築ホテルでくつろぐ■

■新時代の建築美を鑑賞■

■重文指定の百貨店を堪能■

■庭園の美を眺めて■

■ときめくスタイリッシュカフェ■

■ニューエストな公園カフェ■

■横浜の名建築めぐり■ …and more

【出版概要】

タイトル：名建築カフェと庭園レストラン

発行・発売：ぴあ株式会社

発売：2026 年 3月 26 日

定価：1200 円（本体 1091 円＋税）

判型：A4 変形 100 ページ 中綴じ

【BOOKぴあ】https://book.pia.co.jp/book/b10166057.html

【Amazon】www.amazon.co.jp/dp/483564588X

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