「家でも、一人でも強くなれる」累計販売10万台を突破した LEADING EDGEが提案する、試合に直結する“本気”の自宅練習環境

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（ 本社 : 岐阜県岐阜市、代表 : 菅野祐介 ）が展開する、部活生を応援する トレーニングブランド LEADING EDGE（リーディングエッジ）は、この度、バスケットボールシリーズ全10商品の累計販売台数が、10万台を突破したことをお知らせいたします。

2012年1月～2026年3月 ECサイト販売の合算 自社調べ。

▼LEADINGEDGE とは

『部活生の夢を叶えるトレーニングパートナー』をコンセプトに、最適なスポーツ練習用器具を提供しています。身近で応援するご両親や監督の期待に応え、コストパフォーマンスに優れた製品をラインナップしました。スタイリッシュなデザインと高い機能性を兼ね備えた器具を取り揃え、持ち運びが簡単な省スペース設計や、収納袋つきなどで練習場所の移動もスムーズに行えます。また、安全性にも徹底的に配慮し、安心して使用できる製品を提供します。部活生の努力をサポートし、成長を促進するためのこだわりが詰まっています。

近年、バスケットボールの人気の高まりと共に、家庭での練習環境にも「質」を求める声が急増してい ます。LEADIND EDGEが選ばれ続けている理由は、「体育館以外の場所も、一人で試合に繋がる練習ができる」という圧倒的な没入感にあります。

自宅の限られたスペースでも、体育館と同じ感覚で打ち込める環境を再現。激しい反復練習に耐えうる強度と安全性をベースに持ちつつ、一人での自主練がそのまま試合での自信に直結するよう、リングの跳ね返りやボードの質感など、実戦に近いフィーリングを追求しました。

「家でも、本気で上手くなりたい」。そんなプレイヤーたちの純粋な情熱を、圧倒的なコストパフォーマンスと信頼の品質で支え抜く。

これからも、プロダクトを通じて日本のバスケットボールシーンの底上げに貢献してまいります。

LEADINGEDGEの強み 「プレイヤーの真のニーズを形に」

LEADINGEDGEは、ミニバスチームやバスケキッズからのリアルな悩みや要望を直接ヒアリングし、徹底した現場視点で商品企画を行っています。さらに、プロバスケットボール選手であるハンター・コート選手（徳島ガンバロウズ）が設計監修に参画。プロの知見を反映し、実戦に直結する高い実用性を追求しました。すべてのプレイヤーの成長に寄り添う、本気の実力派ブランドです。

ハンター・コート選手（徳島ガンバロウズ所属）

アンケート・モニター企画の回答より引用

実際にご使用いただいている投稿の一部をご紹介させていただきます。

皆さまがシェアしてくださるリアルな声が私たちの何よりの励みです。

※ご本人の許可を得て掲載しています。

商品ラインナップ

シュートトレーニングボール

【感覚ではなく、目で確認できる練習へ】

・ラインでボールの回転軸を目視できる。

・シュートの成功率をアップさせる。

・軌道のブレがなくなりボールに力が伝わる。

・公式球と同じサイズと重さ。

オープン価格（税込参考価格：4,580円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000147475?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

静音バスケットボール

・ホテル室内並みの静音性で圧倒的に静か。

・試合球に近い、重量感。

・試合球に近い、バウンド力。

・5 号、6 号、7号球のサイズ展開。

オープン価格（税込参考価格：5,480円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000144083?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

ポップアップディフェンダー

【ドライブやスクリーン練習に!!】

・ドリブルでディフェンスをかわす練習に最適。 ・日本最長120cmで圧迫感のある練習が可能。 ・体当たりしても起き上がってくるバネ力。

・ポップアップ式でコンパクトに持ち運べる。

オープン価格（税込参考価格：11,800円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000145535?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

ディフェンスマン

【シュートの邪魔になるから練習につながる】

・本番さながらの圧迫感を感じられる練習環境。 ・相手のディフェンスの手を意識したサイドアー ム。

・小学生～プロレベルまで対応できる広範囲の高 さ設定。

・しならず倒れない耐久性フレーム。

オープン価格（税込参考価格：10,800円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000146337?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

ドリブルネット

【いつでもどこでも静かに好きなだけドリブル練習ができる】

・防音性：聞こえ方を半分以下まで軽減。

・防振性：安定性のある本体で、振動音も軽減。 ・丁度よい跳ね返りを再現。

・コンパクトだからコントロールの上達にもつながる。

オープン価格（税込参考価格：7,980円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000137975?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

リバウンドネット

【パス練、壁いらず、相手いらず】

・高さと角度調整でしっかりと胸元に返球される。

・身長に合わせた細かい角度調整が可能。

・パスの衝撃もしっかり踏ん張るゴムキャップ。 ・ゴールがあればパス→キャッチ→シュートまで 練習できる。

オープン価格（税込参考価格：10,980円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000144061?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

スイングトレーニングポール

【反射的な動きで、実践で生きる判断力を鍛える】

・「瞬時の判断力」と「反射的な俊敏性」を養う。

・接触しても倒れにくい「衝撃吸収」と「復元力」 ・60cm-100cmの高さ2段階。

・一瞬の動きも逃さない視認性あるオレンジカラー。

オープン価格（税込参考価格：7,980円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000146156?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

シューグリップシート

【練習、試合前にグリップ力を回復しプレーに全 集中】

・シューズ裏の汚れを根こそぎキャッチ。

・残数が一目でわかるカウント式60枚。

・圧倒的コスパを実現（ 1枚あたり約56円）

・持ち運びに困らない収納袋付き。

オープン価格（税込参考価格：6,280円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000144057?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

バスケットゴール PG

【本格ゴールを日常の手軽さで】

・ゴール下を広く、練習の有効スペースに。

・公式戦同様のサイズ比率のウィンドウ。

・最もリング位置の低い230cmのキッズから、 一般公式試合の305cmまで対応。

・高さ調節ハンドルを上下させるだけのワンハンド構造。

オープン価格（税込参考価格：37,800円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000145536?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

プライオボックス

【ジャンプ力、瞬発力の成長に】

・ただの箱じゃない、豊富なトレーニング内容。 ・ソフトでもハードでもない、圧倒的な安定感。 ・ケガにつながるグラつきがない。

・素足でも安心な滑りにくい素材。

オープン価格（税込参考価格：17,800円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000145414?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

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