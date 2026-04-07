「“この人変わらないな”って思った」置鮎龍太郎＆森川智之が26年ぶりのアフレコを語る／キャスト陣からのタレコミ情報＆「約束のレクイエム」映像化秘話も！TVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』特番レポート

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新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組「『地獄先生ぬ～べ～』第2クールクライマックス直前特番」を、2026年3月25日（水）夜9時より、独占無料生放送いたしました。

『地獄先生ぬ～べ～』は、原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたり「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、大人気オカルトコミック。本作では、“鬼の手”を持つ霊能力教師“ぬ～べ～”こと、鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守るオカルティックヒーローアクションが描かれます。

本番組には、置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）、岩崎諒太（木村克也役）、森川智之（玉藻京介役）が生出演。キャストのお気に入りシーンを紹介する振り返りトークから、アフレコ現場からのタレコミ情報まで、裏話とキャスト陣の作品愛が詰まったトークをたっぷりとお届けしました。

■「“この人変わらないな”って思った」置鮎龍太郎＆森川智之が語る26年ぶりのアフレコに岩崎諒太も感激！

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

番組では、「妖怪も出てくる！？ガチャガチャエピソードトーク！！」を実施。ガチャガチャで引いたお題や妖怪をもとに、キャスト陣が自由にトークを展開しました。

「この人は妖怪並みにすごい！」というテーマでは、まず置鮎が「原作の真倉翔先生」と答え、「全26エピソードの23話くらいはスタジオにいました（笑）」とアフレコ裏話を披露。岩崎も「原作者の先生がこんなに現場にいる作品はなかなかないんですよ！」と大きく頷き、「先生と毎週ご一緒させてもらえるなんて！いちファンとしてはめちゃくちゃ嬉しかった」と感激したことを語ります。

さらに「今だからこそ聞きたいこと！」のトークでは、岩崎から平成版に続いて出演している置鮎と森川に、「ぬ～べ～と玉藻として久々にアフレコを行った時のお互いの印象は？」という質問が。森川は「第1話で一緒にマイクスタンドに立った瞬間、“この人変わらないな”って思った。変わらなすぎて妖怪だなって」と笑いながら語り、「その変わらなさが嬉しかった。あの長いお経も覚えていたし！」と賞賛。これに置鮎は照れくさそうに「1話は相当頑張ってた」と話しつつ、「僕も嬉しかったですよ」と返します。

また約26年ぶりのアニメ化、そして続投が決定した際の心境について、置鮎は「居残り組として、おっさん2人で頑張らないとと思った」と笑いを交えながら語り、「これからも頑張っていきます」とコメント。森川も「末長くよろしくお願いします」と返し、シリーズを支えてきた2人ならではの関係性を垣間見せました。

■キャスト陣から「ぬ～べ～タレコミ情報」が！？現場の仲の良さにほっこり

続いては、キャスト陣から寄せられたアフレコ現場でのエピソードを紹介する「〇〇は見た！！ぬ～べ～タレコミ情報！！」のコーナーへ。

ゆきめ役・加隈亜衣からは「20話のアフレコ後に置鮎さんからブラックコーヒーをいただいた」というエピソードが明かされ、作中でぬ～べ～がゆきめへコーヒーを飲ませるシーンを彷彿とさせる置鮎の“ゆきめ愛”に一同も笑顔に。さらに森川の“プロポリスのど飴”がキャストの間で広まっている話や、置鮎が現場で積極的に写真を撮っていたというエピソードなど、現場の和やかな空気感が伝わる裏話が次々と飛び出します。

そして、高橋律子役・遠藤綾からの「ぬ～べ～がお経を唱えるシーンで、置鮎さんが台本を見ずに話していた。『覚えてるんですか？』と聞いたら、『もう何度も言ってるからね』とおっしゃっていて痺れた」というタレコミでは、置鮎が劇中のお経を“フルサイズ”で披露する場面も。「うわぁぁ！フルサイズだ！」とスタジオも大盛り上がりで、森川からも「もうぬ～べ～そのもの」と称賛の声が上がるなど、終始笑いの絶えないコーナーとなりました。

■名エピソードを振り返り！置鮎が「約束のレクイエム」映像化の背景を明かす！

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

また番組では振り返りトークも実施され、出演キャスト3人に加え、他キャストから寄せられたお気に入りシーンも紹介。第5話「はたもんばの呪い」や第24話「メリーさん」、第13話「人面疽」での生徒たちがぬ～べ～を助けるシーンなど、ホラー回から感動回、アクション回まで多彩なエピソードについてのトークで盛り上がります。

その中で、置鮎が選んだ第23話「約束のレクイエム」についてのトークでは、置鮎が「もともと単行本にも収録されていなかったエピソードで、大石監督が映像化を強く望んでいたと聞いたんです」と背景を説明。その後、“ぬ～べ～が鬼の手を持つ前の出来事を描く”重要回であり、ぬ～べ～自身の決意表明にもつながるエピソードとして、作品の原点に触れる物語であるとアピール。作中きっての感動回に、森川と岩崎からも「絵にもこのぬ～べ～の無力感が出てるよね」「本当に良い話」と共感や演出面を絶賛する声が寄せられました。

そして番組の最後にはキャスト陣からメッセージも。置鮎は「今回2クールやってきましたが、僕的にも、スタッフさん的にもぜひこの先も続けたい気持ちはあります。ぜひ応援のほどよろしくお願いします」と語り、改めて“ぬ～べ～”という作品への愛情を滲ませました。

なお本番組は、4月8日（水）夜11時59分まで無料配信中です。キャスト陣が語る裏話や名エピソードの数々を、この機会にぜひお楽しみください。

■特別番組「『地獄先生ぬ～べ～』第2クールクライマックス直前特番」独占無料放送 概要

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月25日（水）夜9時～夜10時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2

番組URL：https://abema.tv/video/episode/218-890_s1_p1

出演者（敬称略）：置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）、岩崎諒太（木村克也役）、森川智之（玉藻京介役）

※放送後、4月8日(水)夜11時59分まで無料でお楽しみいただけます。

■『地獄先生ぬ～べ～』全話配信中！

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

番組URL：https://abema.tv/video/title/750-1

【作品概要】

〈STORY〉

不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ～べ～。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も…!?生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！

〈CAST〉

鵺野鳴介：置鮎龍太郎

立野 広：白石涼子

稲葉郷子：洲崎綾

細川美樹：黒沢ともよ

木村克也：岩崎諒太

栗田まこと：古城門志帆

高橋律子：遠藤綾

ゆきめ：加隈亜衣

玉藻京介：森川智之

鵺野鳴介（少年期）：土岐隼一

美奈子先生：嶋村侑

〈STAFF〉

原作：真倉 翔 漫画：岡野 剛（集英社刊）

監督：大石康之

助監督：山田史人

シリーズ構成：大草芳樹

キャラクターデザイン：芳山 優

サブキャラクターデザイン：高橋敦子

プロップデザイン：伊藤 依織子

妖怪デザイン：田中宏紀・きじまる

アクション監督：加々美 高浩・芳山 優

美術設定：平澤晃弘

美術監督：春日美波

色彩設計：野地弘納

3DCGディレクター：吉良柾成

画面設計：田村仁

撮影監督：平本瑛子

編集：吉武将人

音響監督：名倉 靖

音響効果：森川永子・佐藤理緒

録音：椎原操志

音楽：Evan Call

第2クール・オープニングテーマ：「ERASE」THE ORAL CIGARETTES

第2クール・エンディングテーマ：「MAGICAL」Ayumu Imazu

アニメーション制作：スタジオKAI

公式サイト：https://nube-anime.com/