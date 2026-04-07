「せっかく育てた野菜が虫食いだらけ…」土用と葉用、散布場所による「薬剤の使い分け」ができている人はわずか2割。

日本化薬株式会社

日本化薬株式会社アグロ事業部（所在地：東京都千代田区、アグロ事業部長：岩井亨）は、過去に野菜・果樹の栽培において害虫被害の経験がある方を対象に「家庭菜園における害虫対策の実態と殺虫剤などの農薬の正しい使い分け」に関する調査を行いました。

春から初夏にかけては、家庭菜園を始めるのに最適な季節です。

ホームセンターには色鮮やかな苗が並び、手軽に野菜や果樹の栽培に挑戦する人が増える一方で、丹精込めた植物が害虫被害に遭ってしまうことも珍しくありません。

害虫対策を行っているつもりでも、自己流の誤った対策や、使用している薬剤の使い分けができていないことで、根本的な解決に至っていない実態が見受けられます。

普段行っている対策は、本当に正しい知識に基づき、用途に合ったものになっているのでしょうか。

そこで今回、日本化薬株式会社 アグロ事業部（https://www.nipponkayaku.co.jp/agro/）は、現在家庭菜園を行っており、過去に野菜・果樹の栽培において害虫被害の経験がある方を対象に、「家庭菜園における害虫対策の実態と殺虫剤などの農薬の正しい使い分け」に関する調査を実施しました。

調査概要：「家庭菜園における害虫対策の実態と殺虫剤などの農薬の正しい使い分け」に関する調査

【調査期間】2026年3月13日（金）～2026年3月16日（月）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press(https://www.prizma-link.com/press)）によるインターネット調査

【調査人数】1,005人

【調査対象】調査回答時に現在家庭菜園を行っており、過去に野菜・果樹の栽培において害虫被害の経験がある全国の20代～60代男女と回答したモニター

【調査元】日本化薬株式会社アグロ事業部（https://www.nipponkayaku.co.jp/agro/(https://www.nipponkayaku.co.jp/agro/)）

【モニター提供元】サクリサ

見えやすい葉の被害が目立つ一方、特定が難しい土の中の被害も発生

家庭菜園を楽しむ多くの方が害虫被害を経験していますが、実際にどのような方法で対処しているのでしょうか。

「害虫被害に遭った際、どのように害虫対策をしていたか」について尋ねたところ、『スプレータイプの殺虫剤（54.4％）』と回答した方が最も多く、『液体タイプの殺虫剤（希釈して散布）（38.5％）』『粒状の殺虫剤（土に撒く・混ぜるタイプ）（28.1％）』と続きました。

半数以上の方が、手軽に使用できるスプレータイプの殺虫剤を選んでいることがわかります。

希釈の手間がなく、見つけた害虫に直接噴射できる利便性が高く評価されていると考えられます。

一方で、粒状の殺虫剤や忌避剤を使用している層も一定数存在しており、被害の状況や育てる作物によって対策方法が多様化している状況がうかがえます。

手軽な方法が選ばれやすい傾向にありますが、実際にはどのような被害が発生しているのでしょうか。

「害虫被害に遭った際、具体的にどのような被害があったか」について尋ねたところ、『葉っぱをかじられた・穴があいた（77.3％）』と回答した方が最も多く、『実（果実）を食害された（37.7％）』『根っこを食害された・土の中で生育が悪くなった（27.7％）』と続きました。

葉や実といった「地上部」の被害が上位を占めているのは、目につきやすく被害を認知しやすいことが大きな要因と考えられます。

特に約8割の方が経験している葉の食害は、植物の成長を阻害するだけでなく見た目も損なうため、家庭菜園の身近な悩みと言えるでしょう。

一方で、約3割が目視での確認が難しい「根っこを食害された・土の中で生育が悪くなった」と回答しています。

土の中に潜む害虫による被害は、見えにくい性質上、実際にはこの数値以上に発生している可能性があります。

見えやすい地上部の対策に意識が向きがちですが、土の中の被害も決して軽視できない課題となっていることがうかがえます。

被害の状況は多岐にわたりますが、それらを引き起こしているのはどのような害虫なのでしょうか。

「被害をもたらした害虫の種類」について尋ねたところ、『アブラムシ（39.9％）』と回答した方が最も多く、『アオムシ・ケムシ類（25.5％）』『コガネムシの幼虫（22.7％）』『わからない（22.5％）』と続きました。

葉や茎に群生しやすいアブラムシやアオムシが上位に挙がっており、前問の「葉っぱをかじられた」という被害実態と一貫した結果となっています。

一方で「わからない」と回答した方は2割以上おり、被害をもたらしている害虫を正しく特定し、適切な対策を打つことの難しさが表れています。

特に、コガネムシの幼虫やネキリムシといった土の中に潜む害虫は、土の中に潜んで根を食い荒らしたり、被害が出ても姿を確認しづらかったりするため、原因を特定できないケースに直結していると考えられます。

害虫の種類や被害場所によって適切な対策が求められますが、農薬の用法・用量は正しく守られているのでしょうか。

自己流の使い方は逆効果になることも。約2割が「正しい使い方ができていない」と回答

「殺虫剤などの農薬を使用する際、パッケージの説明書を読み、正しい使い方（使用量、希釈倍率、用途に応じた使い分け、使用時期など）ができていると思うか」について尋ねたところ、『だいたいできている（58.3％）』と回答した方が最も多く、『あまりできていない（22.5％）』『常にできている（17.7％）』『全くできていない（1.5％）』と続きました。

多くの方が正しい使い方ができていると回答した一方で、約4人に1人は、今の使い方がベストかどうか、少し不安や課題を感じているようです。

農薬は用法を守らなければ期待する効果が得られないばかりか、植物に悪影響を及ぼすリスクもあります。

自覚しているだけでもこれだけの層がいるということは、無自覚な自己流の使用を含めると、正しい使い方が実践できていないケースはさらに多い可能性が考えられます。

では、正しい使い方ができていない理由にはどのようなことがあげられるのでしょうか。

「正しい使い方ができていない理由」について尋ねたところ、『専門用語が多くて理解しづらい（37.5％）』と回答した方が最も多く、『希釈や計量の手間がかかる（34.8％）』『説明を読むのが面倒（30.8％）』と続きました。

パッケージに記載された専門的な説明が、ユーザーへの心理的な負担となっていることがうかがえます。

また、希釈や計量といった物理的な手間も、正しい用法から遠ざかる一因となっているようです。

ただ、農薬のポテンシャルを引き出す一番の近道は、パッケージにある「説明書」にあります。

農薬は用法を守らなければ本来の力を発揮しきれなかったり、植物に負担をかけてしまうこともあります。

こうした選び方や使い方の難しさを少しでも解消するため、日本化薬ではQ&Aページを公開しています。

農薬の正しい使い方やよくある疑問について分かりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

日本化薬のQ&Aページはこちら :https://www.nipponkayaku.co.jp/agro/lp/diazinon_5g/faq/

見えないからと放置していませんか？そのままだと手遅れになることも

次に、害虫の潜む場所に応じた農薬の使い分けの浸透度について調査を行いました。

「殺虫剤などの農薬について、『葉や茎につく虫』と『土の中に潜む虫』の対策として、どのように使い分けているか」について尋ねたところ、『使っている薬が両方に効くと思っている（34.5％）』と回答した方が最も多く、『地上用（葉や茎向け）のみで良いと思っている（25.7％）』『地上用と土中用を明確に使い分けている（18.0％）』と続きました。

「地上用と土中用を明確に使い分けている」層は2割未満にとどまり、大半の方が用途に応じた正しい使い分けを実践できていない実態が浮き彫りになりました。

特に「使っている薬が両方に効くと思っている」割合が最多であることから、葉や茎へのスプレーといった『地上部への対策』だけで、土の中に潜む害虫までカバーできているという誤認が広がっている可能性があります。

続けて、「害虫被害の中でも、見えない『土の中に潜む害虫』に対してどのようなイメージがあるか」について尋ねたところ、『姿が見えないため、発生に気づきにくい（55.2％）』と回答した方が最も多く、『発覚した時には、すでに手遅れになりやすい（44.4％）』『土の中に害虫がいること自体を知らなかった（19.9％）』と続きました。

見えない害虫への対応の難しさが浮き彫りになる中、対策の要となる薬剤選びにおいて、生活者はどのような点に迷いを感じているのでしょうか。

「殺虫剤などの農薬を選ぶ際、どのような難しさがあると思うか」について尋ねたところ、『どの害虫にどの薬が効くかわからない（41.8％）』と回答した方が最も多く、『作物の部位に応じた薬の使い分け方がわからない（33.3％）』『自分の育てる植物に有効かわからない（32.6％）』と続きました。

薬の選び方や使い分けに対する迷いなど、商品パッケージの情報だけでは判断が難しいことから、専門知識を持たない一般ユーザーには、用途が明確で迷わず選べる「分かりやすさ」が求められているようです。

「これまでの経験を踏まえ、家庭菜園で害虫対策（農薬の使用）を行う際、気をつけるべきだと思うこと」について尋ねたところ、『自分の育てている作物（野菜や果樹など）に使えるか必ず確認する（41.9％）』と回答した方が最も多く、『被害の場所（葉・茎や、土の中など）に合わせて薬剤を使い分ける（40.8％）』『発生した害虫の種類に合った薬剤を正しく選ぶ（40.6％）』と続きました。

作物への適合性や、被害場所（地上か土中か）、害虫の種類に応じた「正しい使い分け」の重要性が上位に集中しています。

これは、ここまでの調査で明らかになった自己流の対策や単一の薬剤使用などの失敗から得られた学びなのかもしれません。

まとめ：見えない土中への対策不足が被害を招く。手軽な専用薬で「正しい使い分け」を

今回の調査から、家庭菜園における害虫対策の実態として、多くの方が手軽なスプレータイプの殺虫剤に頼る一方で、根本的な解決に至っていない課題が浮き彫りになりました。

被害状況において「葉の食害」が目立つ半面、「根の食害」など土の中の被害も約3割に達しており、手遅れになりやすい土中害虫への危機感が示されています。

しかし、農薬の使い分けに関しては、使っている薬が地上と土中の両方に効くと思っている層が最も多く、明確に使い分けている人はわずか2割未満にとどまりました。

この認識のギャップが、対策していても被害を防ぎきれない要因のひとつであると考えられます。

また、正しい対策の課題として、専門用語の難しさや希釈・計量の手間が挙げられており、これが目分量などの自己流の使用を引き起こしている実態もうかがえます。

経験者が気をつけるべきポイントとして「被害場所や害虫に合った使い分け」と「正しい用法の遵守」を挙げていることからも、手軽さだけで汎用薬を選ぶのではなく、目的に合った専用薬を選ぶことの重要性が示されています。

これらの課題を解決するためには、専門知識がなくても迷わず選べ、計量や希釈の手間なく直感的に使える薬剤の選択が有効でしょう。

害虫の潜む場所や用途に合わせた「正しい使い分け」を意識することで、家庭菜園をより豊かに楽しめるようになるのではないでしょうか。

発売から半世紀以上愛される“畑の常備薬”「ダイアジノン粒剤5」

今回、「家庭菜園における害虫対策の実態と殺虫剤などの農薬の正しい使い分け」に関する調査を実施した日本化薬株式会社 アグロ事業部（https://www.nipponkayaku.co.jp/agro/）は、「ダイアジノン粒剤5」（https://www.nipponkayaku.co.jp/agro/lp/diazinon_5g/）を製造しています。

「ダイアジノン粒剤5」は、1969年に農薬登録を取得して以来、半世紀以上にわたって日本全国で親しまれている“畑の常備薬”です。

見えない土の中に潜み、植物の根を食害する厄介な害虫（ネキリムシやコガネムシの幼虫など）から大切な作物を守るための土壌害虫用の殺虫剤として、プロの農家から家庭菜園を楽しむユーザーまで幅広く支持されています。

種まきや苗の植え付け（定植）のタイミングで、そのままパラパラと土に撒いて混ぜるだけで手軽に事前の対策が完了。

有効成分が水に溶けない性質を持つため、スプレー剤のような使い分けの迷いや、面倒な計量・水での希釈といった手間が一切かかりません。

初心者の方でも直感的に「正しい用法・用量」で使用でき、自己流による失敗を防ぎながら確実な害虫対策をサポートします。

さらに、土の中で「薬剤に接触する」「有機物と一緒に薬剤を食べる」「ガス化した成分に当たる」という3つの効果で害虫をしっかり防除。せっかくの家庭菜園を土の中の害虫被害で終わらせないために、長年信頼されてきた「専用薬」を上手に使い分けて、豊かな収穫を目指しませんか。

【ダイアジノン粒剤5の特長】

幅広い土壌害虫に速効的に効く：

ネキリムシ類、タネバエ、ケラ、コガネムシ類の幼虫など、見えない土の中に潜む多様な害虫に対して速効性を発揮します。

60種以上の幅広い作物に適用可能：

60種以上の作物に使用できるため、家庭菜園の多様な作物の土壌害虫対策に活用できます。

時期や方法に合わせて柔軟に使える：

使用時期や使用方法のバリエーションが豊富で、ご家庭の栽培体系や害虫の特性に合わせた最適な使い方が可能です。

薬剤が飛散しにくい粒状タイプ：

粒剤であるため、散布時のドリフト（周囲への薬剤の飛散）が抑えられ、意図しない場所への影響を減らして扱いやすい設計になっています。

■日本化薬株式会社（アグロ事業部）：https://www.nipponkayaku.co.jp/agro/

■ダイアジノン粒剤5特設サイト：https://www.nipponkayaku.co.jp/agro/lp/diazinon_5g/

■ダイアジノン粒剤5（製品ページ）：https://www.nipponkayaku.co.jp/agro/products/31_diazinon_5g/

■日本化薬公式YouTube（農薬製品）：https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEltZQMUm1U7n7eZRa8mTKTXNU8uz8O3

■お問い合わせURL（アグロ事業部）：https://reg26.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=sf-nfmcm-63699f6ff35da7a675da2737f66d3a87&inquiryJ=8(https://reg26.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=sf-nfmcm-63699f6ff35da7a675da2737f66d3a87&inquiryJ=8)