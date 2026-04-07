「中東市場で拡大する日本コンテンツビジネス」と題して、SHIFT Arabia CEO／Managing Director 鈴木 雅史氏によるセミナーを2026年5月18日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【急成長市場でIP価値を最大化する】

中東市場で拡大する日本コンテンツビジネス

～アニメ・漫画・ゲーム・グッズの輸出戦略と

ローカライズ・パートナー戦略の実務～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26275

[講 師]

SHIFT Arabia CEO／Managing Director 鈴木 雅史 氏

[日 時]

２０２６年５月１８日（月） 午後４時～６時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

「日本のコンテンツが中東で熱い」と言われていますが、実際にマンガ+9％、アニメ+7％、アニメグッズ+15％、ゲーム+14％と、同地域におけるコンテンツ市場は引き続き成長が見込まれています。加えて、人口の60%以上が30歳未満という、エンタメ需要の観点で非常に魅力的な市場構造を有しています。

一方で、文化・規制面の違い等から、日本企業にとっては進出のハードルが高く、十分に展開しきれていない地域でもあります。

また、2月末よりイスラエル・アメリカ、イランの戦争が開始されていますが、コンテンツ分野においては、戦争の長期化による巣ごもり需要、あるいは停戦後の反動需要により、グッズを含めたエンタメ需要の拡大が見込まれます。

本セミナーでは、同地域の平和が再び訪れることを願いつつ、その先にある需要をどのように取り込むかについて、昨年12月にバーレーン王国で日本のエンタメ・コンテンツ事業を立ち上げた講師が、自社の取り組みも踏まえながら具体的に解説します。

１．なぜ今、中東市場が注目されているのか

２．日本コンテンツの受容状況

３．中東進出における課題（文化・規制等）

４．パートナー戦略

５．コンテンツのローカライゼーション

６．当社の中東事業の取り組み

７．日本企業への示唆

８．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。